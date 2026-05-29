Ambra Angiolini e Pico Cibelli, è amore alla festa di Sal Da Vinci

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IPA Ambra Angiolini

Emozione, abbraccio e tanto amore: Ambra Angiolini e Pico Cibelli sono stati fra i protagonisti del party di Sal Da Vinci a Milano. Il cantante ha infatti presentato il suo nuovo album di fronte a numerosi ospiti in una grande festa in cui era presente anche Ambra, fan dell’artista napoletano e sua amica.

Ambra Angiolini alla festa di Sal Da Vinci con Pico Cibelli

Sal Da Vinci continua a macinare successi e grandi vittorie, circondato dall’affetto del suo pubblico, deciso a sostenerlo. Lo dimostra la folla di gente che è accorsa a Villa Clerici a Milano per celebrare l’uscita del suo nuovo album, intitolato Per sempre sì.

Una festa che Ambra Angiolini non ha voluto perdersi. L’attrice e conduttrice ha partecipato al party di Sal Da Vinci in compagnia di Pico Cibelli, l’uomo che ormai da diverso tempo è al suo fianco e che la sta rendendo molto felice. Lo dimostrano gli scatti postati dalla stessa Ambra su Instagram, in cui balla e canta sulle note di Per sempre sì, sorridendo accanto al compagno e agli amici.

E dopo tanti balli scatenati e applausi, il momento più emozionante della serata è stato l’abbraccio fra Ambra e Sal Da Vinci. I due si erano incontrati per la prima volta diversi anni fa, per la precisione nel 1994 quando Ambra era una stella di Non è la Rai e Sal Da Vinci era intervenuto nello show come ospite musicale. All’epoca lei aveva solamente 18 anni, lui 25. Da allora è passato molto tempo e le carriere di entrambi sono decollate. Dopo la vittoria dell’artista napoletano a Sanremo 2026, lo scatto che lo ritraeva con Ambra Angiolini era diventato virale, proprio per questo Sal Da Vinci ha voluto ringraziarla dal palco.

“Io l’ho incontrata per la prima volta quando cantavo ‘Fai come vuoi’ nel 1994 ed oggi è qui presente”, ha detto l’artista, parlando della Angiolini. Poco dopo anche Ambra ha voluto dedicare un pensiero al vincitore di Sanremo 2026.

“Per sempre sì… Grazie per la splendida serata Sal e per gli abbracci”, ha scritto su Instagram. E Sal ha commentato: “Tvb da sempre, sei una ragazza fantastica, hai una luce disarmante, e che il cammino dell’amore ti illumini sempre… Grazie per essere venuta”.

Ambra Angiolini innamorata di Pico Cibelli

L’amore fra Ambra Angiolini e Pico Cibelli dunque procede a gonfie vele e sembra più solido che mai. Classe 1977, Pico è un manager e un uomo molto influente nella scena musicale. Dal 2022 infatti è presidente di Warner Music Italia e negli anni ha collaborato con artisti del calibro di Fedez, Salmo, Fabri Fibra, Alessandra Amoroso, Achille Lauro e tanti altri.

I due avevano iniziato a frequentarsi grazie ad amici in comune, in gran segreto. Una storia importante, cresciuta lontano dai riflettori e condivisa da Ambra per la prima volta qualche tempo fa, in occasione del suo 49esimo compleanno.

“Ho compiuto gli anni, quasi quasi li ricompio anche l’anno prossimo – aveva scritto su Instagram, pubblicando una foto con il compagno –. Ho sempre pensato che l’amore fosse qualcosa da conquistare, sistemare, meritare. Ieri mi sono voltata e l’amore era lì, al mio fianco”.