Achille Lauro torna con Senza una stupida storia: testo e significato del nuovo singolo

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

Getty Images Achille Lauro pubblica un nuovo singolo

Achille Lauro torna a far sognare il suo pubblico con un nuovo singolo. La canzone si intitola Senza una stupida storia: un brano che racconta l’amore in una versione meno fiabesca, ma regala uno spaccato di verità su uno dei sentimenti più belli e distruttivi che si possano vivere. Ecco testo e significato.

“Senza una stupida storia”, significato del brano

Occupatissimo con il suo ruolo di giudice di X Factor accanto a Francesco Gabbani Paola Iezzi e Jake La Furia, Achille Lauro non perde un colpo e decide di non mettere in standby la sua vena più romantica e artistica pubblicando un nuovo singolo in uscita il 12 settembre.

Il brano si intitola Senza una stupida storia: una ballad che parla d’amore, ma in un modo tutto nuovo.

Con questo pezzo, infatti, il cantante di Incoscienti giovani, pezzo che lo ha portato sul palco del Festival di Sanremo 2025, si discosta dalla tradizionale idea di rapporto sentimentale: quello totalizzante, dove chi ama è pronto ad annullare se stesso e vivere a favore dell’altro, che diventa il centro della sua esistenza. Una sensazione vissuta da tanti e che, con fragilità, portano a un logoramento inesorabile.

Una visione più realistica la sua, forse meno stereotipata, ma che apre anche a una consapevolezza matura. La volontà di rimanere se stessi, liberi, e che spesso la fine di un amore, al di là, del dolore, ci può portare ad apprezzare qualcos’altro.

Parlando del brano, Achille ha scritto nelle sue storie social: “Quando ho scritto Senza una stupida storia pensavo a quanto fosse importante appezzare anche le cose belle che finiscono. A non farsi scappare anche tutte le cose belle che verranno dopo. Al vivere senza limiti. Liberi”.

“Senza una stupida storia”, il testo

Le persone sai si distruggono

Guarda come poi si riducono

Cosa fanno in nome dell’amore

Come non fosse mai stato amore

Credono in una data stupida

E che poi cancellare curi ma

Ma non sanno c’è chi non ha un cuore

Occhi rosa senza una ragione

Non capisco se

Rincorrersi ancora fa bene in fondo a che

Quanto è bella una fine senza regole

Quanto è bello impazzire senza chiedere

Non m’importa di stare

Qua ad aspettare

Sotto il tuo balcone

Gridando ti amo

Che bella una fine senza te

Senza limiti liberi

Senza una stupida storia d’amore

Senza una stupida storia

Le persone sai si deludono

E per ripararsi poi ritornano

Che ne è stato poi del nostro amore

Forse è solo un’allucinazione

Mi sentivo poi così stupido

Era amore o no

Ero lucido

Chi ho incontrato in fondo quella notte

Forse il diavolo che mi conosce

Quanto è bella una fine senza regole

Quanto è bello impazzire senza chiedere

Non m’importa di stare

Qua ad aspettare

Sotto il tuo balcone

Gridando ti amo

Che bella una fine senza te

Senza limiti liberi

Senza una stupida storia d’amore

Senza una stupida storia d’amore

Na na

Na na

Senza una stupida storia d’amore

Na na

Na na

Senza una stupida storia d’amore