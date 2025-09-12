Achille Lauro torna con Senza una stupida storia: testo e significato del nuovo singolo

Achille Lauro torna a far sognare il suo pubblico con un nuovo singolo. La canzone si intitola Senza una stupida storia: un brano che racconta l’amore in una versione meno fiabesca, ma regala uno spaccato di verità su uno dei sentimenti più belli e distruttivi che si possano vivere. Ecco testo e significato.
“Senza una stupida storia”, significato del brano
Occupatissimo con il suo ruolo di giudice di X Factor accanto a Francesco Gabbani Paola Iezzi e Jake La Furia, Achille Lauro non perde un colpo e decide di non mettere in standby la sua vena più romantica e artistica pubblicando un nuovo singolo in uscita il 12 settembre.
Il brano si intitola Senza una stupida storia: una ballad che parla d’amore, ma in un modo tutto nuovo.
Con questo pezzo, infatti, il cantante di Incoscienti giovani, pezzo che lo ha portato sul palco del Festival di Sanremo 2025, si discosta dalla tradizionale idea di rapporto sentimentale: quello totalizzante, dove chi ama è pronto ad annullare se stesso e vivere a favore dell’altro, che diventa il centro della sua esistenza. Una sensazione vissuta da tanti e che, con fragilità, portano a un logoramento inesorabile.
Una visione più realistica la sua, forse meno stereotipata, ma che apre anche a una consapevolezza matura. La volontà di rimanere se stessi, liberi, e che spesso la fine di un amore, al di là, del dolore, ci può portare ad apprezzare qualcos’altro.
Parlando del brano, Achille ha scritto nelle sue storie social: “Quando ho scritto Senza una stupida storia pensavo a quanto fosse importante appezzare anche le cose belle che finiscono. A non farsi scappare anche tutte le cose belle che verranno dopo. Al vivere senza limiti. Liberi”.
“Senza una stupida storia”, il testo
Le persone sai si distruggono
Guarda come poi si riducono
Cosa fanno in nome dell’amore
Come non fosse mai stato amore
Credono in una data stupida
E che poi cancellare curi ma
Ma non sanno c’è chi non ha un cuore
Occhi rosa senza una ragione
Non capisco se
Rincorrersi ancora fa bene in fondo a che
Quanto è bella una fine senza regole
Quanto è bello impazzire senza chiedere
Non m’importa di stare
Qua ad aspettare
Sotto il tuo balcone
Gridando ti amo
Che bella una fine senza te
Senza limiti liberi
Senza una stupida storia d’amore
Senza una stupida storia
Le persone sai si deludono
E per ripararsi poi ritornano
Che ne è stato poi del nostro amore
Forse è solo un’allucinazione
Mi sentivo poi così stupido
Era amore o no
Ero lucido
Chi ho incontrato in fondo quella notte
Forse il diavolo che mi conosce
Quanto è bella una fine senza regole
Quanto è bello impazzire senza chiedere
Non m’importa di stare
Qua ad aspettare
Sotto il tuo balcone
Gridando ti amo
Che bella una fine senza te
Senza limiti liberi
Senza una stupida storia d’amore
Senza una stupida storia d’amore
Na na
Na na
Senza una stupida storia d’amore
Na na
Na na
Senza una stupida storia d’amore