Sarah Toscano insieme a Mida con Semplicemente, il nuovo singolo: testo e significato

Sarah Toscano e Mida ancora insieme: il nuovo singolo è "Semplicemente" e parla di amore. Testo e significato

IPA Sarah Toscano torna con un nuovo singolo: "Semplicemente"

Sarah Toscano rincontra Mida e, questa volta, non per sedersi ai banchi della scuola di Maria De Filippi. I due artisti uniscono le loro voci per dare vita a Semplicemente, un nuovo singolo che oltre a regalare emozione ai fan diventa sigla di una serie tv attesissima: RIV4LI.

Sarah Toscano e Mida, significato di “Semplicemente”

L’abbiamo vista brillare ad Amici, poi muoversi portando avanti il suo esordio nel mondo della musica fino ad arrivare sul palco del teatro Ariston con la sua Amarcord durante la 75esima edizione del Festival di Sanremo.

Sarah Toscano ha tutte le intenzioni di non fermarsi e, ora, torna dai suoi fan dopo il singolo estivo con Semplicemente. Il nuovo brano, in collaborazione con Mida, altro volto amatissimo della scuola di Maria De Filippi, aggiunge un nuovo feat alla lista di Sarah dopo quello con Carl Brave.

Una ballad che mette a nudo i sentimenti in cui i due cantanti raccontano come viene vissuto un grande amore quando si è giovani, senza freni o inibizioni, con la voglia di vivere intensamente ogni momento e al tempo stesso imparando dalle proprie fragilità.

Ma non solo: Semplicemente è anche la sigla di RIV4LI, la nuova serie TV creata da Simona Ercolani, già nota per DI4RI, che è stata presentata in anteprima al Giffoni Film Festival prima dell’esordio su Netflix dal 1° ottobre 2025. Un bel momento per Sarah, che si prepara anche all’uscita del suo primo album ufficiale: MET GALA.

Il testo di “Semplicemente”

Io vorrei

Dirti qualcosa di importante

Ma lo farei

Se solo l’ego mi bastasse

Non mi uscisse dalle tasche

A me viene voglia di futuro

E di scriverlo su un muro

Oh, ma quante volte ho detto

“Voglio solo te o nessuno”

Ma quante volte a te

Che sei semplicemente

Come me, come me

Una che cade dall’ultimo piano

Come te, come te

Uno che non vuole dire “Ti amo”

E fosse anche l’ultima

Che sarà, che sarà, che sarà

È solo una stupida

Malinconica notte che muore

Forse è meglio se io vado via

Forse amarsi è una sana follia

A te che quando sto dormendo esci in punta di piedi

A te che sai che la mattina è meglio se non chiedi

Però ho lasciato tutto come l’hai lasciato tu

Si è spenta pure la TV

Oh, ma quante volte hai detto che solo l’amore non basta

So che fa male ma dimmelo in faccia

Quante volte a te che sei

Come me, come me

Una che cade dall’ultimo piano

Come te, come te

Uno che non vuole dire “Ti amo”

E fosse anche l’ultima

Che sarà, che sarà, che sarà

È solo una stupida

Malinconica notte che muore

Sbaglierò il tuo nome senza neanche farlo apposta

Brucio ogni ricordo e poi mi prenderò la colpa

Non dico, “Starò bene”

Perché niente va più bene senza te

Come me, come me

Una che cade dall’ultimo piano

Come te, come te

Uno che non vuole dire “Ti amo”

E fosse anche l’ultima

Che sarà, che sarà, che sarà

È solo una stupida

Malinconica notte che muore

Forse è meglio se io vado via

Forse amarsi è una sana follia