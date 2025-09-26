Sarah Toscano insieme a Mida con Semplicemente, il nuovo singolo: testo e significato

Sarah Toscano rincontra Mida e, questa volta, non per sedersi ai banchi della scuola di Maria De Filippi. I due artisti uniscono le loro voci per dare vita a Semplicemente, un nuovo singolo che oltre a regalare emozione ai fan diventa sigla di una serie tv attesissima: RIV4LI.
Sarah Toscano e Mida, significato di “Semplicemente”
L’abbiamo vista brillare ad Amici, poi muoversi portando avanti il suo esordio nel mondo della musica fino ad arrivare sul palco del teatro Ariston con la sua Amarcord durante la 75esima edizione del Festival di Sanremo.
Sarah Toscano ha tutte le intenzioni di non fermarsi e, ora, torna dai suoi fan dopo il singolo estivo con Semplicemente. Il nuovo brano, in collaborazione con Mida, altro volto amatissimo della scuola di Maria De Filippi, aggiunge un nuovo feat alla lista di Sarah dopo quello con Carl Brave.
Una ballad che mette a nudo i sentimenti in cui i due cantanti raccontano come viene vissuto un grande amore quando si è giovani, senza freni o inibizioni, con la voglia di vivere intensamente ogni momento e al tempo stesso imparando dalle proprie fragilità.
Ma non solo: Semplicemente è anche la sigla di RIV4LI, la nuova serie TV creata da Simona Ercolani, già nota per DI4RI, che è stata presentata in anteprima al Giffoni Film Festival prima dell’esordio su Netflix dal 1° ottobre 2025. Un bel momento per Sarah, che si prepara anche all’uscita del suo primo album ufficiale: MET GALA.
Il testo di “Semplicemente”
Io vorrei
Dirti qualcosa di importante
Ma lo farei
Se solo l’ego mi bastasse
Non mi uscisse dalle tasche
A me viene voglia di futuro
E di scriverlo su un muro
Oh, ma quante volte ho detto
“Voglio solo te o nessuno”
Ma quante volte a te
Che sei semplicemente
Come me, come me
Una che cade dall’ultimo piano
Come te, come te
Uno che non vuole dire “Ti amo”
E fosse anche l’ultima
Che sarà, che sarà, che sarà
È solo una stupida
Malinconica notte che muore
Forse è meglio se io vado via
Forse amarsi è una sana follia
A te che quando sto dormendo esci in punta di piedi
A te che sai che la mattina è meglio se non chiedi
Però ho lasciato tutto come l’hai lasciato tu
Si è spenta pure la TV
Oh, ma quante volte hai detto che solo l’amore non basta
So che fa male ma dimmelo in faccia
Quante volte a te che sei
Come me, come me
Una che cade dall’ultimo piano
Come te, come te
Uno che non vuole dire “Ti amo”
E fosse anche l’ultima
Che sarà, che sarà, che sarà
È solo una stupida
Malinconica notte che muore
Sbaglierò il tuo nome senza neanche farlo apposta
Brucio ogni ricordo e poi mi prenderò la colpa
Non dico, “Starò bene”
Perché niente va più bene senza te
Come me, come me
Una che cade dall’ultimo piano
Come te, come te
Uno che non vuole dire “Ti amo”
E fosse anche l’ultima
Che sarà, che sarà, che sarà
È solo una stupida
Malinconica notte che muore
Forse è meglio se io vado via
Forse amarsi è una sana follia