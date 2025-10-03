Sarah Toscano pubblica Met Gala, il primo album: la lista delle tracce

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Sarah Toscano, il suo primo album è "Met Gala"

Ci sono momenti nella vita di un’artista in cui tutto sembra finalmente combaciare: le esperienze accumulate, le sfide affrontate e le emozioni vissute si trasformano in musica. Per Sarah Toscano, quel momento è arrivato con Met Gala, il suo primo album.

Un traguardo importante in un percorso fatto di sogni realizzati e nuovi orizzonti da esplorare, un progetto che le permette di raccontarsi davvero attraverso brani già amati dal pubblico e nuove tracce pronte a sorprendere.

Sarah Toscano pubblica il primo album: “Met Gala”

Il primo posto ad Amici, poi un turbinio di emozioni e impegni nel panorama musicale: Sarah Toscano sta vivendo il suo sogno. Dopo il percorso che l’ha portata al Festival di Sanremo come Big, per la cantante è tempo di godersi il suo primo album: Met Gala.

Un progetto che racchiude i brani che nel corso dei mesi abbiamo imparato ad amare, insieme ad alcune tracce inedite.

Parlando dell’album, che la cantante presenterà live nei club di Milano e Roma, ha raccontato: “Oltre al pop, che adoro, nell’album ci sono delle vene più street e urban che ho sperimentato nell’ultimo anno e che sento molto addosso”.

Pezzi che la rappresentano in tutto e per tutto e che scrivono il percorso che Sarah ha in mente per il suo futuro musicale: “Se dovessi pensare a tre brani per me indicativi, che potrebbero portare il pubblico all’ascolto dell’intero disco, citerei: Met Gala, la title track che apre al mio mondo, Maledetto ti amo, il pezzo più autobiografico del progetto, e Match Point, la parte più ‘arrogante’ dell’album ricca di riferimenti sportivi, in particolare al tennis, che abbiamo collegato alla vita di tutti i giorni divertendoci in studio”.

Un bellissimo traguardo che corona un anno ricco di novità e impegni: “Sicuramente per me questo è stato un anno molto intenso, tra Amici l’anno scorso e la partecipazione a Sanremo. Ma sto bene e voglio fare sempre di più, ho bisogno di fare cose e di non stare con le mani in mano. Per adesso è ancora tutto un sogno e mi piace che questo mondo sia veloce”.

“Met Gala”, le tracce dell’album di Sarah Toscano

Met Gala è composto da 10 brani, tra cui alcuni già editi: Amarcord, con cui la cantante ha gareggiato al Festival di Sanremo, Semplicemente, il pezzo in collaborazione con Mida che è anche sigla della serie Netflix RIV4LI, Taki e Tacchi (fra le dita).

Poi, 6 tracce inedite. Pezzi che Sarah ha scelto di inserire pur avendo lavorato a moltissima altra musica: “Ho lavorato su tante canzoni che sono rimaste fuori da questo disco: sono sempre in studio e mi auguro che un giorno possano uscire”.

Nell’attesa di poterla ascoltare live, ecco la lista completa delle tracce contenute nell’album: