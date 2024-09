Sarah Toscano, testo e significato di Tacchi (fra le dita)

Fonte: Ufficio stampa Sarah Toscano Sarah Toscano

Nuova stagione, nuova possibile hit. Sarah Toscano, dopo aver vinto la 23esima edizione di Amici, sta portando avanti una carriera di tutto rispetto. Tra concerti e tormentoni estivi, la cantante regala ai fan Tacchi (fra le dita), un nuovo pezzo presentato proprio dove il suo sogno canoro ha iniziato a concretizzarsi. Ecco testo e significato del suo ultimo singolo.

Sarah, significato di “Tacchi (fra le dita)”

Dopo averci fatto ballare per tutta l’estate con la sua Roulette, brano ispirato a un amore fugace, e aver calcato i palchi delle maggiori città italiane nel suo tour aprendo anche la data italiana a Milano dei Black Eyed Peas, Sarah torna con un nuovo singolo.

Il brano, che sarà disponibile a partire dal 4 di ottobre, ma che la cantante ha voluto cantare in anteprima durante la prima puntata di Amici anche come omaggio al luogo in cui tutto è iniziato, è prodotto da ITACA (Merk & Kremont).

Il testo di Tacchi (fra le dita) racconta un rapporto travolgente e le sensazioni che nascono quando in una storia si hanno pensieri ed emozioni contrastanti. Un rapporto impossibile da dimenticare, nonostante spesso si venga trattati male.

Una canzone che, ancora una volta, riesce a trasmettere le sensazioni di un’intera generazione con una vibrazione pop dance tipica delle sonorità di Sarah Toscano, capace di farla amare dalla Gen Z fin dalle prime note.

Il nuovo brano sottolinea la tenacia e il carisma di una ragazza che, nonostante sia ancora agli inizi della sua carriera, ha già pubblicato brani apprezzatissimi: dopo Sexy magica, che ad oggi conta oltre 10 milioni di stream solo su Spotify, Touché, Viole e Violini e Mappamondo, brani contenuti nel suo EP d’esordio intitolato SARAH, il suo ultimo singolo ha tutte le carte in regola per essere un altro grande successo.

Sarah, testo di “Tacchi (fra le dita)”

Dopo aver ricevuto un incredibile affetto da parte di Maria De Filippi, dai professori e dai nuovi alunni seduti dietro i banchi di Amici durante la prima puntata del talent, Sarah ha voluto fare un piccolo discorso di incoraggiamento, per poi intonare un’anteprima del suo ultimo brano. Eccone un estratto: il testo completo sarà disponibile, invece, a partire dal 4 di ottobre.

Vado avanti a una salita

Tu mi avresti preso in braccio

O magari sulle spalle

Per vedere la città

Ma con la testa fra le stelle

Non ti ho detto mai che

Non ti ho mai detto ti giuro

Te lo giuro

E farò una figuraccia

Solo per dirti in faccia

Ma che male c’è

Se penso a te a te di prima mattina

Se ho ancora voglia di svegliarmi accanto a te

Che di motivi ce ne ho centomila

Però se vuoi la verità

Io non l’avrei mai detto ma

Che cosa mi fai

Prima mi dici che sai ma poi te ne vai

Che male mi fai

Prima mi fai […]

non cambi mai

Prima mi fai […]

non cambi mai

Che cosa mi fai

Prima mi dici che sai ma poi te ne vai

Che male mi fai

Prima mi fai […]

e non cambi mai