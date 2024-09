Domenica 29 settembre 2024 è una data molto importante per tutti i fan di Maria De Filippi. È infatti ufficialmente iniziata una nuova edizione di Amici. Il celebre e decisamente longevo talent ha riaperto le porte al suo pubblico, dopo aver completato le prime selezioni. Come ormai tutti sanno, però, i banchi sono tutt’altro che saldi. Da qui al serale ce n’è di strada da fare.

Nuova insegnante, chi è Deborah Lettieri: voto 10

Il clima di Amici è ormai consolidato da anni, al netto di qualche stravolgimento dovuto ad alcune nuove aggiunte. Quest’anno ce ne sarà una, che andrà a sostituire Raimondo Todaro. Il suo posto infatti non è rimasto vuoto.

Prima però spazio a Sarah, vincitrice dell’ultima edizione a maggio scorso. Il suo messaggio: “Non dovete avere paura di sbagliare e mostrare quello che avete dentro”. Ha poi cantato il suo ultimo singolo, (Tacchi) fra le dita, prima del debutto di Deborah Lettieri. È lei la nuova insegnante, presentata con un filmato pre ingresso. Da subito alla prova degli aspiranti allievi. Sono 26, ben più dei banchi messi a disposizione.

Intanto il filmato ci ha dato qualche informazione in più sulla nuova insegnante. Chi è Deborah Lettieri? Lei dice che la danza è giunta nella sua vita per caso. Si è innamorata di questo mondo non appena ha messo piede in una sala: “Ero una bambina silenziosa e la danza è stato il mio modo di parlare. A volte ho pensato di mollare, ma ballare per me è vita”.

Nel video presentazione l’abbiamo vista in varie fasi della sua vita e carriera. Scopriamo che è una ballerina e coreografa dalla grande carriera. Vanta più di 7mila spettacoli in tutto il mondo ed è stata protagonista al Crazy Horrse di Parigi.

IN AGGIORNAMENTO