Sarah Toscano, testo e significato di Roulette, il nuovo singolo

Fonte: IPA Sarah Toscano

Dopo la vittoria di Amici e il successo di Sexy magica, Sarah Toscano torna in rotazione musicale con un nuovo pezzo. Roulette è il suo inedito: un brano dal sapore estivo che non smetterà di farci ballare per il resto dell’estate. Ecco testo e significato.

Sarah, significato di “Roulette”

Sarah Toscano, ultima vincitrice di Amici, lo storico talent show di Maria De Filippi, è tornata con un nuovo singolo. Il pezzo si chiama Roulette ed è l’inedito uscito il 26 luglio che segue l’enorme successo ottenuto con la sua Sexy magica.

Il pezzo, nonostante sia uscito a metà estate – scelta non convenzionale quando si decide di pubblicare un possibile tormentone estivo – ha comunque tutte le carte in regola per essere una hit.

Scritto da Raffaele Esposito e Gianpiero Gentile con la produzione dei Room 9, Roulette è definito da Sarah, che ha da poco avuto la possibilità di aprire il concerto dei Black Eyed Peas a Milano, come “Un cerchio che si chiude per aprire nuove strade”.

Roulette racconta di un amore fugace, fatto di tira e molla. Un sentimento per una persona che fa provare sensazioni contrastanti. Litigi e voglia di fuggire, di allontanarsi, che però finisce per essere una bugia: il sentimento provato è forte a tal punto da non riuscire a staccarsi dalla persona amata.

Sarah esprime queste sensazioni su una base dalle sonorità pop dance contagiose che, per certi versi, ricordano Se mi lasci non vale di Julio Iglesias. Un ritmo coinvolgente perfetto per l’estate.

Sarah, testo di “Roulette”

Cerchiamo un motivo stupido

Per litigare

Dopo spengo il telefono e scappo lontano da qui

Ora neanche ci salutiamo

Un finale Hollywoodiano

Te ne vai ma è solo scena, poi

Ti richiamo di notte

L’ultima l’ha detto un milione di volte

Tornerai da me

Dividiamo le colpe

Tutta una roulette

Una mano di poker

E servirà un po’ di drama

O ti odio o ti amo

Un po’ americano

È così

Ma è solo scena

Solo un’altra bugia

Per farci male

Male male male

Farci male male male

Male male male

Farci male

Guarda fuori all’alba

Sai che un po’ mi calma

Vieni a fare pace da qui ora

Tanto domani

torneremo uguali

Sai che ogni volta è così

Ma sbatterò la porta per andare via

Ma è solo scena, poi

Ti richiamo di notte

L’ultima l’ha detto un milione di volte

Tornerai da me

Dividiamo le colpe

Tutta una roulette

Una mano di poker

E servirà un po’ di drama

O ti odio o ti amo

Un po’ americano

È così

Ma è solo scena

Solo un’altra bugia

Per farci male

Male male male

Farci male male male

Male male male

Farci male

Ti sbatterei la porta per andare via

È tutta scena, poi

Ti richiamo di notte

L’ultima l’ha detto un milione di volte

Tornerai da me

Dividiamo le colpe

Tutta una roulette

Una mano di poker

E servirà un po’ di drama

O ti odio o ti amo

Un po’ americano

È così

Ma è solo scena

Solo un’altra bugia

Per farci male

Male male male

Farci male male male

Male male male

Farci male