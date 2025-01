You sta per tornare, la data di uscita della quinta e ultima stagione

Fonte: IPA Penn Badgley, protagonista di "You"

Tra le serie più attese di questo 2025 svetta sicuramente la quinta stagione di You, il thriller a puntate che per quattro stagioni ci ha portato nella mente del giovane Joe Goldberg tra inquietanti colpi di scena e storie d’amore che di romantico hanno ben poco.

Terminata la quarta stagione, ora Netflix è pronta a pubblicare il quinto capitolo della serie, riportando sul piccolo schermo la storia da dove si era fermata in una stagione che, a quanto pare, potrebbe essere quella conclusiva. Scopriamo insieme la data ufficiale di rilascio.

“You 5”, tutto pronto per l’ultima stagione

Può una persona con un animo oscuro cambiare vita in modo definitivo e fare pace con il proprio passato? È una delle domande a cui, molto probabilmente, potrà rispondere la quinta stagione di You.

Netflix ha finalmente annunciato l’uscita dell’attesissimo quinto capitolo della serie che per anni ci ha fatto vivere i pensieri violenti di Joe Goldberg, giovane appassionato di libri in una New York (e non solo) che gli ha messo davanti una serie di persone in grado di accendere il suo lato più oscuro.

Dopo aver passato del tempo a Londra e aver cercato di cambiare vita avvicinandosi a un gruppo d’élite, Joe Goldberg torna a New York, dove tutto è iniziato. Lì, accanto alla moglie Kate, il protagonista proverà a vivere il suo lieto fine, ma alcuni fantasmi del passato torneranno a riempirgli la mente provando a rovinare ciò che a costruito e risvegliando i suoi pensieri più oscuri.

Un ritorno al passato che chiude un cerchio in quella che pare proprio essere la fine della macabra storia del personaggio interpretato da Penn Badgley.

Parlando della nuova stagione, il produttore esecutivo Michael Foley ha raccontato: “Abbiamo sempre detto che ci saremmo fermati dopo le cinque e che, in un mondo perfetto, avremmo riportato Joe a casa a New York. Ci piace l’idea che le cose si chiudano con un cerchio per lui. Siamo entusiasti del fatto che Joe sia tornato a casa come una persona così diversa da chi abbiamo visto nella prima stagione. Al centro della nostra storia finale per Joe c’è questa dicotomia del vecchio e del nuovo”.

Il cast e la data di uscita della quinta stagione di “You”

Ci sono ancora moltissimi misteri rispetto al cast della quinta stagione di You: quel che è certo, è che Penn Badgley, già molto noto per la sua interpretazione in Gossip Girl accanto a Blake Lively, tornerà nel ruolo di Joe Goldberg.

Assieme a lui, la serie lascerà spazio a delle new entry come Madeline Brewer nei panni di Bronte, Anna Camp, che interpreterà le 2 cognate gemelle del protagonista, Griffin Matthews, il cognato sarcastico ma leale e Nava Mau, nota per Baby Reindeer, nei panni della detective Marquez.

Non è poi impossibile, considerando la volontà di riportare Goldberg alle origini, rivedere alcuni volti noti delle passate stagioni di You. Nell’attesa di scoprire ulteriori dettagli, possiamo segnare sul calendario il 24 aprile 2025, data in cui Netflix pubblicherà ufficialmente i dieci episodi della stagione conclusiva della serie.