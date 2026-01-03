Tutte abbiamo una connessione con il cielo e le sue trasformazioni: talvolta nel nostro umore c'è il bel tempo, altre volte ci sentiamo il temporale. Gioca con il test che ti svela qual è il tuo mood atmosferico in questo periodo

Laureata in Lettere, è stata la caporedattrice di una famosa rivista per ragazze e ha lavorato nella produzione musicale. Scrive per diverse testate e per DiLei si occupa di test sulla personalità, della rubrica #segretidelcuore e scrive articoli per la sezione DiLei GirlZ.

123RF Test: Qual è il meteo delle tue emozioni?

C’è un legame tra i nostri stati d’animo e le condizioni meteorologiche: è qualcosa che sentiamo profondamente, come se dentro di noi esistesse un clima interiore che cambia, si evolve, ci scuote, ci suggerisce cosa fare e di cosa abbiamo bisogno.

Il sole dentro

Ci sono mattine in cui ci svegliamo e sappiamo che sarà una giornata luminosa. Non perché fuori splenda il sole, ma perché dentro di noi qualcosa brilla. È una sensazione di leggerezza, quando tutto sembra possibile e le difficoltà appaiono superabili. È una serenità senza eccessi che può cambiare il corso di una giornata o influenzare positivamente una decisione. Come i raggi del sole che attraversano le nuvole, questi momenti rischiarano gli angoli bui delle nostre preoccupazioni. Ci sentiamo energiche, presenti, protagoniste. È il meteo dell’anima quando tutto è in equilibrio e le cose scorrono naturalmente.

La nebbia intorno

Certi giorni però ci sentiamo come se fossimo immerse nella nebbia, la condizione atmosferica che appanna tutto, ammorbidisce i contorni, sfuma i toni. Il mondo sembra più distante, i colori meno vividi, le motivazioni più sfuggenti. Nella nebbia siamo meno spinte all’azione, ma ci sentiamo confortate dallo strato sottile di nuvole scese a contatto col suolo che ci fa sembrare tutto meno “terreno”, meno grave, meno pesante. La nebbia può trasformarsi in un giornata di sole, oppure portare nuvole di pioggia: in ogni caso, può generare energia e creatività.

Il gelo accanto

Il ghiaccio e la neve dell’inverno sono indispensabili al ciclo della natura. Non sono elementi negativi, ma fattori che conducono al risveglio di piante e animali. Certi giorni ci sentiamo proprio così, glaciali, nascoste in una cupola di freddo in cui non c’è spazio per altri, a metà strada tra… un orso in letargo e un maestro Jedi in meditazione. È uno stato d’animo che predispone ad una rinascita serena e consapevole. Per il momento, però, ce ne stiamo per conto nostro, disponibili sì ma fino a un certo punto!

La pioggia in mente

E poi ci sono le piogge. A volte intense, impetuose ma brevi. In altri casi leggere, sottili ma persistenti. Certi giorni, quando siamo nervose o tristi, ci sentiamo così: in preda a un forte temporale o a una pioggerellina che non passa. E magari ci viene anche da piangere: concediamoci di farlo, perché gli acquazzoni emotivi sono utilissimi. Lavano via tutto quello che si era accumulato, liberano l’atmosfera, fanno respirare. Dopo una bella pioggia (reale o di lacrime), spesso ci sentiamo più leggere, come se avessimo finalmente lasciato andare qualcosa che ci opprimeva.

Il cambiamento che ci occorre

Come il meteo atmosferico, il nostro meteo emotivo può rivelarsi sorprendente ma anche portatore di vantaggi. Che fare allora? Accogliere il sole quando c’è, accettare la pioggia quando arriva, approfittare delle gelate e della nebbia. Perché ognuno di questi stati d’animo può rivelarsi utile e generoso. Il segreto non sta nell’avere sempre il cielo sereno – sai che noia! – ma nell’accettare che ognuna di noi è in costante cambiamento, capace di essere brezza illuminante e temporale purificatore. È anche questo il potente legame che abbiamo con le forze della natura, in continua trasformazione come noi.

E tu, come immagini che sia il tuo meteo emotivo? TI senti protetta dalla nebbia, nascosta al ghiaccio, illuminata dal sole o desiderosa di lavare via tutto con una bella pioggia? Gioca con il test e scopri cosa dice il meteo delle tue emozioni in questo momento.