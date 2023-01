Frasi sulla creatività e la fantasia, due meravigliose doti da coltivare

Fonte: iStock Aforismi e citazioni famose sulla creatività e la fantasia

La creatività è una delle più belle doti che una persona può avere, insieme alla fantasia, ed esprimere nel modo che più gli piace. Questa raccolta di frasi sulla creatività scelte da DiLei può aiutare coloro che hanno perso la motivazione a ritrovare la propria strada, a ricominciare a coltivare il proprio dono, per realizzare qualcosa di importante, piccolo o grande che sia.

Frasi sulla creatività artistica

Un grande dono, quello della creatività, che ognuno esprime come meglio crede ed è in grado di fare. Ci capita spesso di chiederci: che cos’è la creatività? È senza dubbio un talento innato, che uno ha dentro di sé. Una dote che si accompagna alla fantasia, alla fervida immaginazione. La predisposizione che appartiene ad alcuni soggetti più di altri a creare, realizzare qualcosa di nuovo e unico, che rende una persona più interessante e rara, ricercata.

Chi è creativo usa il suo dono così unico e speciale, che può essere utile in diverse situazioni. Può trasformare il suo estro in arte: nella pittura, nella scultura, ma anche nella scrittura oppure nella vita di tutti i giorni, creando oggetti d’uso quotidiano o qualcosa di speciale da donare alle persone care.

Possiamo dire che la creatività è una vera e propria miniera preziosa, che può trasformarsi in una grande amica e fedele alleata in differenti momenti della vita. Un dono molto soggettivo: non esiste un modo unico di essere creativi, anzi, proprio per definizione la creatività è un talento molto persona, che ognuno possiede ed esprime nel modo che più gli si addice, senza sforzo alcuno. Leggere alcuni aforismi e citazioni sulla creatività può essere un’importante fonte di ispirazione nella ricerca della propria vocazione. Di seguito le frasi scelte da DiLei:

L’immaginazione è l’inizio della creazione. Le persone immaginano quello che desiderano, poi vogliono quello che immaginano e, alla fine, creano quello che vogliono. (George Bernard Shaw)

La salvezza umana giace nelle mani dei creativi insoddisfatti. (Martin Luther King)

La vita non consiste nel trovare te stesso. La vita consiste nel creare te stesso. (George Bernard Shaw)

Creare forse significa sbagliare quel passo nella danza. Significa dare di traverso quel colpo di scalpello nella pietra. (Antoine de Saint-Exupery)

Nel mondo, milioni di persone vivono senza un solo lampo di creatività. E la creatività è una delle esperienze estatiche più grandi che si possano provare. Ma le loro menti sono così stanche… essi non vivono una vita di abbondanza, le loro energie sono spente. (Osho)

La creatività è contagiosa. Trasmettila. (Albert Einstein)

La capacità di provare ancora stupore è essenziale nel processo della creatività. (Donald Winnicott)

Bisogna avere ancora un caos dentro di sé per partorire una stella danzante. (Friedrich Nietzsche)

Ogni giorno l’invisibile invita l’immaginazione a battersi a duello. (Fabrizio Caramagna)

Un aspetto essenziale della creatività è non avere paura di fallire. (Edwin Land)

La creatività abita al piano di sopra dell’originalità. (Fabrizio Caramagna)

L’obiettivo non è vivere per sempre. L’obiettivo è creare qualcosa che vivrà per sempre. (Chuck Palahniuk)

Siamo tutti appesi a un filo. Ma lo siamo in modo diverso. Ci sono i funamboli che ci camminano sopra per andare a scoprire chi tiene l’altro capo. E ci sono coloro che si tengono aggrappati al filo, senza mai farsi domande né tantomeno chiedersi dove porta il filo. I primi sono gli artisti, i creativi, i pensatori, gli inventori. I secondi sono gli abitudinari, i ciechi, i mediocri. (Fabrizio Caramagna)

Tutti sanno che una cosa è impossibile da realizzare, finché arriva uno sprovveduto che non lo sa e la inventa. (Albert Einstein)

Molte persone muoiono prima di essere veramente nate. Creatività significa nascere prima di morire. (Erich Fromm)

Creare è vivere due volte. (Albert Camus)

Dove si crea un’opera, dove si continua un sogno, si pianta un albero, si partorisce un bimbo, là opera la vita e si è aperta una breccia nell’oscurità del tempo. (Hermann Hesse)

La creatività è senza dubbio la risorsa umana più importante. Senza creatività non ci sarebbe progresso e ripeteremmo sempre gli stessi schemi. (Edward De Bono)

Mi sforzo di contraddire me stesso al fine di evitare di conformarmi al mio gusto. (Marcel Duchamp)

La curiosità sulla vita in tutti i suoi aspetti, a mio avviso, è ancora il segreto dei grandi creativi. (Leo Burnett)

Creatività significa semplicemente collegare cose. Quando chiedi a persone creative come hanno fatto qualcosa, si sentono quasi in colpa perché non l’hanno fatto realmente, hanno solo visto qualcosa e, dopo un po’, tutto gli è sembrato chiaro. Questo perché sono stati capaci di collegare le esperienze vissute e sintetizzarle in nuove cose. (Steve Jobs)

La creatività è più importante della conoscenza. La conoscenza è limitata, mentre la creatività abbraccia il mondo stimolando il progresso e dando impulso al futuro. (Albert Einstein)

Creatività è fantasia: citazioni e aforismi

Non possiamo parlare di creatività senza accennare alla fantasia. Ebbene, si tratta di due doti che insieme possono trasformare una persona in un artista. E non serve una tela o un’opera importante per dimostrare la propria creatività, basta veramente poco per esprime al meglio le proprie sensazioni ed emozioni, le proprie passioni, per comunicarle a chi amiamo, e non solo.

Chi è creativo è in grado di cogliere una possibilità dove chiunque non l’ha vista. Una persona dotata di creatività non vede limiti e confini, è in grado di giocare con la realtà – facendo attenzione a non perdere il controllo – trasformandola in qualcosa di fantastico, raggiungendo il proprio cuore e la propria anima, oltre a quelli delle altre persone. Sono tante le frasi sulla creatività e la fantasia famose, vediamone alcune delle più belle:

Un’anima senza immaginazione è come un osservatorio senza un telescopio. (Henry Ward Beecher)

La fantasia tanto è più robusta quanto è più debole il raziocinio. (Giambattista Vico)

La creatività nasce dall’angoscia come il giorno nasce dalla notte oscura. (Albert Einstein)

La creatività è insoddisfazione tradotta in arte. (Eric Hoffer)

La creatività è un’invenzione umana, è respirare, è vivere, il problema sta solo nel fatto che le persone il più delle volte si dimenticano di creare. (Philippe Petit)

Riempite lo schermo del computer con le vostre idee, non con quelle degli altri. (Paolo Crepet)

Gli esseri umani vivono in un mondo di fantasia. Lo so perché sono uno di loro, e in effetti lì non ricevo la mia posta. (Scott Adams)

Conoscere è nulla; immaginare è tutto. (Anatole France)

I progetti sono promesse che la fantasia fa al cuore; e il cuore non rifiuta mai questi pericolosi regali. (Jean-Louis Vaudoyer)

Non si può esaurire la creatività: più ne usi, più ne hai. (Maya Angelou)

L’immaginazione è l’aquilone più alto sul quale si possa volare. (Lauren Bacall)

È la fantasia quella che perde le battaglie. (Joseph De Maistre)

La creatività è il piacere più grande. È il solo vero valore aggiunto della vita, capace di comprendere tutti gli altri. (Gianni Agnelli)

Le idee migliori sono proprietà di tutti. (Seneca)

L’immaginazione è un buon modo di viaggiare − e anche più economico. (George William Curtis)

Non pensare. Pensare è nemico della creatività. Ti rende troppo consapevole di te stesso, e questo è male. Non puoi sforzarti di fare le cose, devi farle e basta. (Ray Bradbury)

Frasi sulla creatività dei bambini

Leggere frasi e aforismi sulla creatività fa bene alla mente e al cuore; citazioni delle più brillanti menti che conosciamo e che hanno fatto la storia, note al mondo per la loro creatività, il loro pensiero, le loro invenzioni.

Gli aforismi dei più grandi autori e pensatori esprimono spesso i più svariati aspetti della creatività, da cogliere e interpretare, a volte molto utili per trovare la propria motivazione, la propria strada, la fantasia perduta. Ognuno ha un punto di vista differente, ogni persona coglie sfumature differenti delle situazioni che vive.

I più creativi al mondo sono i bambini, le anime più pure, che non conoscono limiti e pericoli, ma che si fanno guidare solo dalla fantasia. Nella raccolta di frasi sulla creatività dei bambini realizzata da DiLei puoi trovare dei pensieri semplici, che ti faranno sorridere il cuore:

I fanciulli trovano tutto nel nulla, gli uomini il nulla nel tutto‎. (Giacomo Leopardi)

L’infanzia significa semplicità. Guarda il mondo con gli occhi del bambino: è molto bello. (Kailash Satyarthi)

I grandi non sanno che un bambino può dare consigli estremamente importanti anche nelle situazioni più difficili. (Fëdor Dostoewskyj)

Tre cose ci sono rimaste del paradiso: le stelle, i fiori e i bambini‎. (Dante Alighieri)

Vi fu un tempo in cui facevi domande perché cercavi risposte, ed eri felice quando le ottenevi. Torna bambino: chiedi ancora. (C.S. Lewis)

La magia non è nel coniglio che esce dal cilindro, ma nel riflesso degli occhi dei bambini che lo stanno guardando. (Fabrizio Caramagna)

Se cerchi l’infinito, lo troverai nel sorriso di un bambino. Abbi cura di quel sorriso, è la vita del mondo. (Khalil Gibran)

Ogni bambino che nasce è in qualche misura un genio, così come un genio resta in qualche modo un bambino. (Arthur Schopenhauer)

Provate a essere come bambini. Non fate le cose perché sono assolutamente necessarie, ma liberamente e per amore. Tutte le regole diventano una specie di gioco. (Thomas Merton)

Lasciati guidare dal bambino che sei stato. (José Samargo)

Frasi celebri sulla creatività

Che meravigliosa dote la creatività, un dono incontrollato e innato, che ognuno può interpretare, vivere ed esprimere nel modo che più gli appartiene e ama. Leggere frasi famose sulla creatività può aiutare chiunque ad aprire la sua mente e il suo cuore, a riscaldare l’anima tanto da riuscire a scatenare la propria immaginazione e la fantasia.

Il bello, lo sappiamo, è negli occhi di chi lo vede e lo sa apprezzare; ognuno di noi – a modo suo – è creativo, e magari non lo sa, non ha ancora imparato a riconoscere il suo dono. Lasciati conquistare dalle frasi celebri sulla creatività che DiLei ha scelto per i suoi lettori, che esprimono la bellezza di questo talento innato ed essenziale, che permette di vivere in maniera leggera e limpida: