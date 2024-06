Fonte: iStock Cosa è e come funziona lo spiralizzatore di verdure

Ci aiuta a creare piatti fantasiosi e divertenti, gradevoli alla vista, buoni da assaporare e anche dotati di quel tocco unico che li rende l’alternativa creativa alla “solita insalata”. Stiamo parlando di uno strumento che non dovrebbe mai mancare nelle nostre cucine, ovvero lo spiralizzatore, un prezioso alleato per portare in tavola ricette all’insegna della creatività e che piacciano anche ai più piccoli.

Infatti, non è sempre facile proporre ai bambini di casa il consumo di verdure: nonostante siano gustose e sane, spesso vengono guardate con diffidenza e, riuscire a farli mangiare in maniera bilanciata, diventa difficile. Non con lo spiralizzatore che permette di affettarle in modo diverso, così da poter proporre alternative belle anche da vedere, o piatti innovativi come la pasta di zucchine o di carote.

Cos’è, come funziona e perché non possiamo più fare a meno di uno spiralizzatore di verdure in casa.

Spiralizzatore di verdure, i modelli che puoi acquistare online

In commercio si trovano spiralizzatori di verdure manuali, ma anche elettrici, multifunzione oppure oggetti più basici: cambiano i prezzi, ma la qualità resta altissima.

Le recensioni, infatti, sono entusiastiche e sottolineano la funzionalità di un prodotto che non può più mancare nella nostra cucina.

È un elettrodomestico quattro in uno quello proposto da Fullstar, con lame di spessore diverso che permettono di creare tagli sottili oppure a nastro. Di dimensioni ridotte, si può smontare facilmente e inserire in lavastoviglie.

Spiralizzatore di verdure Fullstar

Imetec, invece, propone Sp 100 Spiralizer Elettrico, un taglia verdure che affetta in tre forme differenti: spaghetti, tagliatelle e pappardelle e che permette di cucinarle proprio come si farebbe con una pasta. Questo elettrodomestico è dotato di un motore potente e silenzioso e riesce ad affettare fino a 500 ml di prodotto. I coni sono in acciaio inossidabile, affilati e permettono di preparare i piatti proprio come si desiderano. Nota aggiuntiva e che semplifica decisamente la vita: tutte le parti dono facilmente smontabili e lavabili in lavastoviglie.

Sp 100 Spiralizer Elettrico

Versatile e perfetto per ogni tipologia di preparazione: sempre Fullstar mette in vendita un taglia verdure che è davvero multifunzionale. Permette, infatti, di preparare le verdure (ma anche la frutta) in tantissime forme e dimensioni diverse. C’è, ad esempio, la lama per fare piccoli dadini (ad esempio quando si deve tritare la cipolla), oppure quella per tagliare in forme più grandi (perfetta per le patate), la lama per affettare a spirale e quella per farlo a nastro, con la verdura che ha una resa più grande. Il vassoio di raccolta ha una capacità di 1,2 litri e il set è composto da un totale di sette pezzi.

Taglia verdure Fullstar

Manuale e di piccole dimensioni è l’affettatrice Xrexs 2 in 1, che viene venduta con due lame che consentono di affettare a spirale sia fette della dimensione della verdura, sia in maniera più sottile, come dei veri e propri spaghetti. Ha una spazzola che rende più semplice la sua pulizia e un’impugnatura che permette di proteggere le dita. Si può anche lavare in lavastoviglie.

Affettatrice Xrexs 2 in 1

Anche Mennyo propone uno strumento che permette di tagliare le verdure con quattro forme diverse: dalle più sottili alle più spesse, per preparare piatti golosi, sani e fantasiosi. L’affettatrice è manuale e basterà girare in senso orario l’alimento che si vuole portare in tavola.

Spiralizzatore Mennyo

Spiralizzatore, cos’è, come funziona e perché averne uno in casa

Lo spiralizzatore è un elettrodomestico davvero utile che ci permette di preparare le verdure con ancora più fantasia, provando nuove forme per guarnire e arricchire le nostre insalate, ma anche di sperimentare con primi a base di zucchine o carote.

Il suo funzionamento è davvero semplice e intuitivo, in commercio – come abbiamo visto – si trovano sia manuali sia elettrici, ma in ogni caso lo sforzo per predisporre le nostre ricette è davvero minimo.

Il risultato che si ottiene, però, è ottimo: grandi e piccini potranno mangiare piatti sani, sperimentare nuove preparazioni e gusti, con un solo strumento che diventa il perfetto alleato da avere in casa. In estate per isalatone colorate e ricche di ingredienti e in inverno per fantasiosi primi piatti a base di verdure.

Lo spiralizzatore è senza dubbio uno di quegli strumenti che si devono avere in casa per regalarsi una cucina sana, ricca di fantasia, colore e gusto.

