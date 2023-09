Appassionata di belle storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Quando non sono in giro o al pc, riempio di coccole i miei amati gatti.

Fonte: iStock Come togliere l'odore di cipolla dalle mani

In cucina può capitare di avere a che fare con alimenti che lasciano un cattivo odore sulle mani. Uno degli ingredienti maggiormente responsabile di questo sgradevole fenomeno è la cipolla: chiunque ne abbia mai tritata una sa bene che, per quanto si sfreghi con acqua e sapone, sembra quasi impossibile rimuovere completamente la sua puzza. Per fortuna ci sono alcuni rimedi naturali semplicissimi che possono aiutarvi dopo aver preparato i vostri piatti preferiti. Ecco tutti i trucchi per dire addio all’odore di cipolla sulle mani.

Perché l’odore di cipolla rimane sulle mani

Dopo aver tagliato la cipolla, le vostre mani hanno un odore pungente e davvero fastidioso, che non va via semplicemente lavandole con il sapone. Come mai? Gli ortaggi, come meccanismo di difesa, sprigionano polifenoli quando vengono maneggiati. Le cipolle hanno una marcia in più: oltre ai polifenoli, emettono una sostanza chiamata propantial-S-ossido, la cui presenza è dovuta alla quantità di zolfo che hanno assorbito dal terreno durante la coltivazione. Questa sostanza è responsabile della lacrimazione – alzi la mano chi non ha mai pianto in cucina, tritando una cipolla! – e allo stesso tempo del cattivo odore che lascia sulle mani.

Come togliere l’odore di cipolla

Se avete mai provato a sciacquar via l’odore di cipolla dalle mani, saprete che è davvero difficile riuscirci: il sapone sembra non avere effetto. Ci sono però alcuni rimedi della nonna davvero molto utili, semplici ingredienti naturali che tutti hanno in casa e che sono molto efficaci per togliere il cattivo odore dopo aver tagliato le cipolle. Scopriamo insieme quali sono i migliori, da provare subito.

Il succo di limone

Il primo segreto è davvero semplicissimo: si tratta del succo di limone, che in cucina viene utilizzato anche per togliere il cattivo odore di pesce dai taglieri di legno. Oltre a profumare di agrumi, è anche un ottimo antibatterico e disinfettante, quindi proprio l’ideale per pulire bene le mani. Basta prendere un limone e tagliarlo in due, quindi strofinare una metà su tutta la mano, passando bene anche tra le dita. In alternativa potete provare con l’arancia, usandola allo stesso modo. Per finire, lavatevi con acqua e sapone per eliminare ogni residuo.

L’aceto di vino bianco

Proprio come il succo di limone, anche l’aceto di vino bianco è un ottimo ingrediente naturale per contrastare i cattivi odori. Prendete un panno morbido e bagnatelo con l’aceto, quindi strofinatelo accuratamente sulle mani, insistendo bene sulle dita. Risciacquate sotto acqua fresca corrente e il gioco è fatto. Potete anche rendere questo sistema più efficace unendo l’aceto al succo di limone, oppure utilizzando altre sostanze acide come il succo di pomodoro o la senape.

Il bicarbonato di sodio

Avete mai provato a mettere un barattolo di bicarbonato di sodio nel frigorifero per eliminare gli odori? Secondo lo stesso principio, potete usarlo per far profumare le mani dopo aver tagliato la cipolla: mettetene un cucchiaio in una ciotola e mescolatelo con dell’acqua fresca, sino a formare un composto omogeneo. Spalmatelo bene sulle mani e tra le dita, massaggiando un po’ per rimuovere la puzza di cipolla. Ora non vi resta che sciacquare accuratamente per avere una splendida sensazione di pulito.

Il sale grosso

L’effetto scrub del sale grosso può rivelarsi davvero efficace per combattere il cattivo odore della cipolla, perché riesce ad eliminare ogni piccola traccia di cibo che può essere rimasta sulla pelle. Prendete una ciotola e mescolate insieme due cucchiai di sale con uno di detersivo liquido per piatti (meglio ancora se avete del sapone di Marsiglia). Spalmate il composto sulle mani e massaggiate a lungo, quindi risciacquate: in un attimo avrete eliminato ogni odore fastidioso.

Il prezzemolo

Chi l’avrebbe mai detto? Anche il prezzemolo può essere d’aiuto nel togliere la puzza di cipolla dalle mani. Questo ingrediente che tutti abbiamo in cucina è davvero portentoso. Tritatene qualche foglia e poi passatevi il trito tra le mani, insistendo soprattutto tra le dita. Strofinate per qualche minuto, infine risciacquate sotto acqua corrente fresca. Ciò dovrebbe essere sufficiente per eliminare qualsiasi cattivo odore.

Il caffè

L’aroma del caffè è inebriante, ed è perfettamente in grado di sostituire l’odore persistente e sgradevole della cipolla. Prendete quindi una manciata di caffè macinato e iniziate a strofinarlo bene tra le mani, continuando per qualche minuto. Risciacquate accuratamente con acqua fresca e noterete un ottimo risultato. Potete aumentare la sua efficacia mescolando al caffè anche qualche goccia di sapone di Marsiglia.

Il latte

Un altro rimedio portentoso consiste nel lavarsi le mani con il latte: versatene un po’ sul palmo e strofinate bene, massaggiando tra le dita. Risciacquate e ripetete di nuovo il procedimento, se sentite ancora cattivo odore di cipolla. In alternativa, prendete una ciotola e riempitela di latte, quindi immergetevi le mani per qualche minuto. Alla fine dovrete solo lavarvi bene con acqua e sapone, per eliminare ogni residuo di odore. Meglio utilizzare il latte intero, che ha una maggior concentrazione di grassi.

Il dentifricio

Ciò che sicuramente in casa non manca mai è il dentifricio: spremetene un po’ dal tubetto e passatelo bene sulle mani, anche nei punti più difficili (come tra le dita o sotto le unghie). Potete anche mescolarne un po’ con dell’acqua, per rendere più semplice la procedura. Infine risciacquate sotto acqua corrente fresca e godetevi il buon odore mentolato, che avrà definitivamente cancellato quello di cipolla.

L’acciaio

Incredibile ma vero: l’acciaio inox è in grado di eliminare l’odore di cipolla dalle mani. Prendete un cucchiaio e strofinatelo bene sul palmo della mano, sul dorso e tra le dita, mentre tenete le mani sotto il getto dell’acqua. Vi basteranno pochi minuti per togliere la puzza. In alternativa, potete acquistare l’apposita saponetta in acciaio che aiuta proprio a rimuovere i cattivi odori dalla pelle – o più semplicemente una spugnetta abrasiva, facendo attenzione a non farvi male.

Mai più odore di cipolla sulle mani

Ci sono tanti rimedi per togliere il cattivo odore di cipolla dalle mani, ma è sicuramente meglio prevenire il problema: bastano poche accortezze per evitare la puzza. Se dovete tagliare una cipolla, indossate dei guanti usa e getta (vanno bene anche quelli dell’ortofrutta, quindi non gettateli quando andate al supermercato) e non toglieteli finché non avrete finito. Se non avete guanti a disposizione, strofinate un po’ di aceto sulle mani prima di iniziare a maneggiare le cipolle, affinché assorba almeno parte dell’odore pungente rilasciato da questi ortaggi. Infine, usate un mixer per tritare le cipolle, in modo da non sporcarvi le mani.