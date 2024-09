Amazon, 70% di sconto sul robot da cucina. Tutte le offerte della settimana

Fonte: iStock Il robot da cucina e tutte le altre migliori offerte della settima su Amazon!

Chi ben comincia è già a metà dell’opera, dice un antico proverbio. Con Amazon puoi iniziare la settimana alla grande con le migliori offerte per la tua cucina a dei prezzi mai visti.

Il pezzo forte della settimana è sicuramente il robot da cucina di Moulinex Easy Force, scontato del più del 70%: adesso lo paghi 79,99€ al posto di 282,96€!

Offerta Moulinex Moulinex Easy Force, il robot da cucina scontato di più del 70%

Moulinex Easy Force è il robot da cucina con capacità di 1,8 litri e potenza di 800 watt: è dotato di sei accessori che offrono 25 diverse funzioni tra cui affettare, sminuzzare, grattugiare e molto altro ancora, insieme al frullatore per frullati, zuppe e salse perfetti.

Cosa contiene la confezione? La confezione contiene: ciotola tritatutto, accessorio frullatore, lama per impastare e tritare, disco emulsionante, cartuccia per grattugiare, cartuccia per affettare, cartuccia per parmigiano. Amerai il suo design affusolato che lo rende un elettrodomestico compatto facile da riporre in cucine di tutte le dimensioni, senza compromettere le prestazioni. Inoltre è progettato per un uso frequente per cui la pulizia dei pezzi è facile e veloce, anche in lavastoviglie (esclusa la base dell’apparecchio).

Ricorda che lo sconto è valido solo per questa settima quindi affrettati!

I migliori elettrodomestici scontati questa settimana su Amazon

La cucina è il cuore della casa, uno spazio che non solo serve per preparare i pasti, ma rappresenta anche il luogo di incontro per le famiglie e amici. Negli ultimi anni, l’evoluzione tecnologica ha trasformato il mondo degli elettrodomestici, rendendoli sempre più efficienti, funzionali e sostenibili. Ad esempio, tutti i nuovi elettrodomestici sono più efficienti dal punto di vista dei consumi energetici, ma sono anche più smart e funzionali, oltre ad essere sempre più sicuri contro gli incidenti domestici.

Investi sui tuoi nuovi alleati per e parti proprio da lei, la nuova regina della cucina: la friggitrice ad aria di Moulinex!

Moulinex Easy Fry & Grill XXL ti permette di cuocere senza in modo sano e veloce tantissime pietanze e per pasti generosi (modello XXL) grazie agli 8 programmi di cottura (Patatine fritte, Nuggets, Pollo arrosto, Pizza, Carne, Pesce, Verdure, Dolci) e una modalità manuale. Inoltre è dotata di una griglia in alluminio pressofuso, per ottenere della carne tenera e succosa e verdure cotte a puntino direttamente in cucina. Ultimo ma non per importanza, consuma fino al consuma fino al 70% di energia in meno rispetto ad una friggitrice ad aria tradizionale!

Solo per questa settimana la paghi con il 21% di sconto a soli 109,99€!

Offerta Moulinex Moulinex Easy Fry and Grill

Le padelle sono uno degli strumenti più utilizzati in cucina, ma spesso tendiamo a sottovalutarne l’importanza e a prolungarne l’uso oltre il dovuto. Tuttavia, l’uso di padelle vecchie o usurate può influenzare negativamente sia la qualità dei piatti che la nostra salute. Ecco perché puoi approfittare degli sconti Amazon per sostituire le vecchie con le nuove pentole a marchio Lagostina, famoso per l’attenzione per la qualità dei materiali, l’affidabilità delle prestazioni e lo stile italiano, per un connubio di eleganza e semplicità.

Offerta Lagostina Padella Antiaderente in Alluminio Ø30 cm

Tutte le padelle antiaderenti Lagostina, grazie al rivestimento interno antiaderente Titanium Easy extra resistente è rinforzato con particelle di Titanio anti graffi e anti abrasioni, ti permettono di cucinare in modo sano e senza grassi, assicurando una cottura rapida e una diffusione ottimale del calore. Inoltre sono sicure perché assicurano l’assenza di PFOA, cadmio e piombo.

Offerta Lagostina Grill Antiaderente in Alluminio 26x26 cm

Crea dolci fantastici con il tuo nuovo sbattitore a mano Love Your Day Collection di Electrolux con 5 velocità e 450W di potenza. Gli uncini e le fruste in acciaio inox sono facilmente estraibili grazie all’apposito pulsante, e lavabili in lavastoviglie. Puoi scegliere l’avvio soft per evitare di far fuoriuscire gli ingredienti in polvere o far schizzare i liquidi. Solo questa settimana è scontato del 17% e lo paghi solo 18,99€!

Offerta Electrolux Sbattitore a mano

Una bilancia pesa alimenti è uno strumento spesso sottovalutato, ma fondamentale per chi desidera precisione in cucina, seguire una dieta equilibrata o migliorare le proprie abilità culinarie. Questo piccolo apparecchio può fare una grande differenza nella preparazione dei cibi, garantendo dosi perfette e aiutando a mantenere il controllo sulle porzioni. Se non l’hai mai acquistata o hai bisogno di sostituirla, approfitta di questa occasione: la bilancia elettronica a marchio EXZACT di alta qualità da cucina in acciaio inossidabile, con capacità fino a 5kg e display LCD, la paghi solo 19,99€ grazie allo sconto della settimana!

Offerta EXZACT Bilancia in acciaio da 5kg

Caffè macchiato o macchiatone? Cappuccino o mocaccino? Non ti servirà più andare al bar per ottenere la schiuma di latte perfetta per il tuo caffè grazie al montalatte multifunzione quattro in uno di Yashe: crea facilmente una schiuma di latte densa e cremosa in meno di due minuti! Comodo perché si spegne automaticamente, garantendo la tua sicurezza e risparmiando energia. Il consiglio in più: utilizza latte intero, latte di soia, latte di mandorle o latte con più del 3% di grassi per ottenere i migliori risultati.

Compralo ora e approfitta del 15% di sconto rispetto al prezzo originale: lo pagherai solo 31,44€!

Offerta Yashe Montalatte 4 in 1

I waffle sono una delizia amati da grandi e piccini in tutto il mondo, perfetti per una colazione speciale, un brunch o un dessert sfizioso. Se sei un appassionato di questa cialda croccante fuori e morbida dentro, investire in una macchina per fare i waffle è una scelta che potrebbe rivoluzionare le tue abitudini culinarie, dalla colazione, alla merenda, fino alla perfetta cena con gli amici!

Puoi approfittare dello sconto della settimana per acquistare la mini Piastra per Waffle: con una dimensione di 10 cm, consente di preparare facilmente deliziose mini waffle adatti alle porzioni più piccole. Inoltre è un’idea regalo perfetta per quell’amico o amica a cui piace fare i waffle a casa! Oggi lo compri al minimo prezzo e minimo ingombro, e puoi anche scegliere tra quattro colori pop: rosso, verde, rosa o blu.

Con lo sconto lo paghi solo 15,29€!

Offerta Snailar mini piastra per Waffle in 4 colori

