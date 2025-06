Fonte: iStock Friggitrice ad aria per tutta la famiglia: ora in sconto

Spesso incastrare le giornate è complicato: tra impegni, tempo per sé o per le persone care, si rischia di non riuscire a fare tutto e, quindi, si deve rinunciare a cose importanti come cucinare bene e in maniera sana.

Ma c’è una soluzione che ci permette di preparare porzioni abbondanti, anche per le famiglie più numerose, senza dover passare delle ore in cucina. Tempo che si può impiegare per fare altro. Se questo non bastasse questo accessorio ci permette anche di cucinare in maniera sana e veloce anche più pietanze contemporaneamente.

No, non è un sogno: si tratta della friggitrice ad aria di Moulinex XXL Dual Easy Fry, dotata di un comodo doppio cestello antiaderente e lavabile in lavastoviglie, a basso consumo energetico e con sette modalità preimpostate.

Ora la si può acquistare in offerta ed è l’accessorio best seller per la cucina che rende più semplice, veloce e sano ogni nostro pasto.

La friggitrice ad aria che ti svolta ogni pasto

Il tempo è uno dei beni più preziosi che abbiamo e la sensazione è quella di averne sempre meno per noi; quindi, ogni oggetto che semplifica gli impegni e che ci aiuta a ritagliarci dello spazio per noi e per le cose che ci piacciono, diventa l’alleato da avere in casa. Come la friggitrice ad aria Moulinex XXL Dual Easy Fry che è l’accessorio indispensabili per preparare pasti per gruppi numerosi, fino a 10 persone.

Il design è comunque compatto, il che la rende comoda da tenere in cucina senza occupare troppo spazio. Inoltre, è dotata di un doppio cestello a cottura sincronizzata, l’ideale per portare in tavola contemporaneamente due pietanze diverse per un pasto abbondante e completo.

In un solo gesto si cucinano tipologie differenti di cibo, che necessitano magari di tempi e temperature diverse, la dimensioni dei due cestelli è di un totale di 11 litri, le porzioni variano in base a quanto mangiano i commensali e vanno da un minimo di otto a un massimo di dieci.

E ora si può acquistare la Moulinex XXL Dual Easy Fry con un prezzo più conveniente grazie a uno sconto.

Tutto quello che devi sapere sulla friggitrice ad aria Moulinex XXL Dual Easy Fry

La friggitrice ad aria la Moulinex XXL Dual Easy Fry è dotata di sette programmi preimpostati, ha una manopola girevole che consente di stabilire con precisione la temperatura che si desidera (da 40 a 200 gradi) e il tempo di cottura. Inoltre, promette di consumare fino al 70 % in meno di energia e di cuocere fino al 45% in maniera più rapida.

I due cestelli hanno, rispettivamente, la seguente capacità: uno può contenere 6,5 litri (ad esempio un secondo di carne o pesce) l’altro 4,5 litri (l’ideale per un contorno di verdure, o per delle patatine fritte). Si possono lavare in lavastoviglie e sono antiaderenti. Ad accompagnare l’acquisto c’è una app gratuita che offre una varietà di ricette che si possono preparare anche in soli 5 minuti.

L’accessorio da avere in cucina e da utilizzare per preparare pasti veloci, nutrienti e sani senza troppo sforzo e per un numero elevato di persone.

