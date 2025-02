Friggitrice ad aria, cosa si può cucinare e perché utilizzarla

Cos'è la friggitrice ad aria e perché è l'elettrodomestico di tendenza da non sottovalutare: utile per mettersi alla prova con tanti manicaretti

Fonte: iStock Friggitrice ad aria

Sono tanti gli elettrodomestici che negli ultimi anni sono entrati a far parte della nostra vita: complice l’evoluzione della tecnologia, possiamo fare affidamento su numerosi prodotti pronti a rivoluzionare la nostra routine culinaria. Per chi ama la frittura, ma sa di non poter esagerare troppo a tavola, la soluzione è la friggitrice ad aria: grazie a questo dispositivo è possibile preparare un pasto croccante in pochi minuti ma senza usare troppi grassi. In breve, si ottiene un prodotto molto simile a quello fritto ma molto più salutare (aspetto che naturalmente dipende dalla ricetta).

Cos’è la friggitrice ad aria?

Ormai è friggitrice ad aria… mania! Proprio così: questo dispositivo ha messo d’accordo un po’ tutti, anche perché consente di cucinare senza utilizzare grandi quantità d’olio, poiché sfrutta un meccanismo basilare, ovvero quello dell’aria calda per rendere i cibi molto croccanti e asciutti. Nella friggitrice ad aria è presente una camera di cottura, ovvero il cestello in cui possiamo riporre i nostri cibi prima di cucinarli. Inoltre è composta dalla resistenza elettrica, che ha il compito di generare calore, e da una ventola che riesce a spingere l’aria per cuocere i cibi in modo uniforme.

Proprio l’aria è il segreto del funzionamento della friggitrice ad aria: va a simulare quello che normalmente farebbe l’olio una volta che immergiamo il cibo nella padella. La temperatura dell’aria nella friggitrice può arrivare fino a 200°. Da qui possiamo intuire che alla fine ci troviamo di fronte a un piccolo fornetto ventilato, che tuttavia presenta una dimensione minore e quindi una maggiore possibilità che la velocità dell’aria possa rendere più croccanti i cibi all’esterno, ma morbidi all’interno.

Perché usare la friggitrice ad aria? I vantaggi e le considerazioni

La comodità è indubbiamente uno dei punti di forza di questo elettrodomestico: rispetto a un forno, pur simulando il funzionamento della modalità ventilata, è portabile. Stiamo pur sempre parlando di un prodotto compatto che possiamo spostare a nostro piacimento: l’importante è che sia vicina a una presa di corrente in modo tale da utilizzarla senza problemi.

Se poi siamo dei grandi amanti del fritto ma disponiamo di una cucina piccola, l’odore può diventare un problema: ecco che la friggitrice ad aria viene in nostro soccorso perché trattiene tutti gli odori al suo interno. Dal punto di vista della versatilità di utilizzo, come vedremo, possiamo preparare moltissimi piatti, dalla carne al pesce fino ai secondi o persino cuocere gli impasti delle torte. Ci sono poi in commercio delle friggitrici ad aria molto evolute con funzionalità extra che ci semplificano ulteriormente la vita in cucina. Vale la pena a questo punto menzionare la grande facilità di pulizia: il cestello è estraibile e possiamo lavarlo anche in lavastoviglie, con la massima comodità.

Sono diversi i vantaggi del suo utilizzo: il fritto risulta molto più digeribile, anche leggero, ideale da mangiare persino a cena quando di solito cerchiamo di evitarlo assolutamente. La cottura è sicura, e tra l’altro avviene in molto meno tempo rispetto a una friggitrice tradizionale. Oltretutto, quella ad aria ci dà la possibilità di sperimentare e di preparare dei manicaretti sempre diversi per la nostra famiglia.

Cosa cucinare con la friggitrice ad aria?

Funzionando esattamente come un piccolo forno, questo elettrodomestico si presta a moltissime cotture: dall’arrosto fino alle cotolette, dalla carne al pesce, fino ai contorni sfiziosi e leggeri con cui variare la dieta senza particolari difficoltà. Possiamo così considerarla una valida alleata di chi è a dieta, dal momento in cui prepara benissimo le verdure: zucchine, zucca, melanzane, broccoli. La friggitrice ad aria è utile in ogni momento dell’anno, e così possiamo seguire la stagionalità dei prodotti e fare un pieno di vitamine e di sali minerali.

Come anticipato, il suo funzionamento è molto simile a quello di un forno, sebbene di dimensioni più compatte: prendendo come punto di riferimento una ricetta specifica, non perdiamoci la possibilità di metterci alla prova e quindi di preparare il pane, la pasta sfoglia o dei dolci. Vediamo alcune idee per iniziare subito a usarla: primi, secondi e dolci. Varie ispirazioni per incontrare i gusti e le esigenze di tutti.

Primi in friggitrice ad aria

Se siamo dei grandi amanti della pasta, ecco che possiamo realizzare diversi primi piatti in friggitrice ad aria: la pasta al forno è un grande classico, e possiamo prepararla come preferiamo, quindi usando il ragù tradizionale o un ragù vegano, con pasta corta o lunga in base alle nostre preferenze. C’è anche chi prepara le lasagne verdi con ragù e besciamella in friggitrice ad aria, oppure in alternativa i tortellini croccanti: sappiamo che gli emiliani solleveranno il sopracciglio ma chi li ha provati li ha considerati una vera e propria delizia.

Secondi in friggitrice ad aria

Infinite sono poi le ricette dei secondi in friggitrice ad aria: polpettine, spiedini, involtini, salsiccia, o ancora orate al cartoccio. Non c’è un limite alla sperimentazione in tal senso e questo elettrodomestico si presta per ricette non solo della tradizione ma anche per i vegani e i vegetariani che sono alla ricerca di un dispositivo utile per cucinare la cena in pochi minuti. A tal proposito è anche possibile realizzare la parmigiana di melanzane in friggitrice ad aria, o in alternativa i peperoni grigliati: il risultato è più leggero e digeribile, senza rinunciare al gusto.

Dolci in friggitrice ad aria

Per chi ama i dolci, c’è un’ottima notizia: la friggitrice ad aria si presta benissimo per moltissime idee e ispirazioni, come torte con albicocche e yogurt, ravioli dolci, torte alla nocciola, ciambelle, anche senza glutine. Ed è persino possibile sbizzarrirsi con tutti i dolci del periodo festivo, come le zeppole di San Giuseppe o le chiacchiere ripiene alla marmellata. Il consiglio che diamo è di seguire le indicazioni delle ricette alla lettera così da non sbagliare e di considerare questo dispositivo come un’alternativa utile al forno o alla frittura tradizionale: siamo certe che potrebbe diventare il nuovo migliore amico in cucina. Per chi lo ha provato, è già così!