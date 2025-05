Conosciuta come TecnoLaura, sono una tech blogger, content creator e divulgatrice esperta di cultura digitale che racconta in modo pratico e semplice come tecnologia e innovazione possono migliorare la vita di tutti, sviluppando risorse, opportunità e benessere.

Fonte: MissGadget.Tech

Sempre più persone oggi scelgono i robot da cucina per alleggerire la gestione dei pasti quotidiani, risparmiando tempo e fatica. Questi elettrodomestici non solo tritano, impastano e cuociono, ma guidano anche passo passo nella preparazione di piatti elaborati: se il Bimby rimane il sogno di molte, oggi esistono alternative più accessibili, con ottime prestazioni e prezzi decisamente più interessanti. Ecco 5 modelli da conoscere dal più costoso al più conveniente.

Kenwood Cooking Chef XL

Potenza e precisione per chi ama la pasticceria

Se la tua passione è la cucina di alto livello, il Kenwood Cooking Chef XL (circa 1.439€) è il robot che fa per te. Oltre a impastare, montare e mescolare con grande efficienza, è dotato di tecnologia a induzione che permette di cucinare a temperature ultra precise (da 20°C a 180°C).

Perfetto per temperare il cioccolato, realizzare lievitati perfetti o preparare piatti complessi come risotti e cotture lente. In più, la bilancia integrata ti consente di pesare direttamente nella ciotola o negli accessori. Una scelta da professioniste.

Kenwood Cooking Chef Impastatrice Planetaria con Frusta K, Frullatore, Robot da Cucina, Gancio per Impasti, Display LCD, Bilancia Integrata, Ciotola Acciaio Inox 6,7L, 1500W, Argento

Taurus Mycook Touch

Tecnologia a induzione e cucina multitasking

Con il Taurus Mycook Touch (1.108€) il Wi-Fi diventa un vero alleato. Collegandosi all’app dedicata, questo robot da cucina offre migliaia di ricette guidate e la possibilità di filtrare piatti in base a esigenze alimentari specifiche (come senza glutine o senza latticini).

Grazie alla cottura a induzione fino a 140°C e alla possibilità di cuocere contemporaneamente su quattro livelli, consente di risparmiare tempo e cucinare in modo super efficiente. E se ami la cucina asiatica, la funzione esclusiva stir-fry ti permette di replicare i veri salti in padella come in un ristorante.

Taurus - Mycook Touch Robot da cucina con Wi-Fi, 1600W, 2l, fino a 140°, multifunzione, migliaia di ricette gratuite (lingua italiana non garantita), app Mycook, connettività con smartphone, nero

Moulinex i-Companion Touch

Il robot da cucina che si aggiorna da solo

Il Moulinex i-Companion Touch (939€) porta l’idea di praticità a un altro livello. Il suo touchscreen da 4,5 pollici ti guida passo passo nella preparazione di ogni piatto, mentre i 14 programmi automatici gestiscono cotture, impasti, rosolature e cotture a vapore.

Un altro grande vantaggio è che, grazie alla connessione Wi-Fi integrata, ogni mese l’elenco di ricette si aggiorna automaticamente, offrendoti sempre nuove idee da provare. È il robot ideale per chi ama cucinare ma vuole essere ispirata ogni giorno senza sforzi.

Moulinex Robot da Cucina Multifunzione I-Companion Touch Potenza 1550 W, Capacità 4,5L, Temperatura da 30 a 150 °C, 14 Programmi Automatici e 5 Accessori Dedicati

Mambo CooKing Total Gourmet

Dispenser automatico che dosa gli ingredienti

Tra le alternative più sorprendenti al Bimby troviamo il Mambo CooKing Total Gourmet di Cecotec (699€). Non è solo un robot da cucina multifunzione con 45 programmi diversi: il suo vero punto di forza è il dispenser automatico che dosa gli ingredienti da sei scomparti diversi mentre cucina. Un’idea geniale per chi vuole ottenere piatti perfetti senza dover aggiungere manualmente ogni singolo ingrediente.

Include anche due caraffe in acciaio da 5 litri e offre una miriade di ricette guidate via app, perfette per sperimentare senza ansia anche piatti complessi.

Mambo CooKing Total Gourmet Cecotec Robot da Cucina Multifunzione con Dispensatore di Alimenti Mambo CooKing Total Gourmet. 2200 W, 45 Funzioni, Migliaia di Ricette Guidate, Brocca Unique da 5L e Brocca Victory da 5L, Accessori

Masterpro 1000 by Carlo Cracco

Qualità, risparmio e semplicità

Se cerchi un robot da cucina completo ma più accessibile, il Masterpro 1000 di Carlo Cracco (390€) è un’ottima sorpresa. Con un capiente boccale da 4,5 litri e un display touch intuitivo, ti accompagna con facilità dalla preparazione di impasti alla cottura a vapore, fino a vere e proprie ricette guidate.

Grazie alla connessione Wi-Fi, il ricettario si aggiorna automaticamente, mentre la bilancia integrata e i numerosi accessori rendono questo robot versatile e adatto anche alle famiglie numerose. Tutto a un prezzo davvero interessante.

Masterpro by Carlo Cracco Masterpro by Carlo Cracco Robot 1000 multicooker robot da cucina Wi-Fi con ricette integrate, boccale 4.5L