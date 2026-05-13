Hai presente quella sensazione di tornare a casa e trovare i pavimenti puliti senza aver fatto niente? È il motivo per cui le persone comprano un robot aspirapolvere.
Il problema è che quelli che funzionano davvero, che lavano i pavimenti invece di limitarsi a bagnarli, che puliscono gli angoli invece di circumnavigarli o che si puliscono da soli dopo ogni sessione, di solito costano dai 1.000 euro in su. Tutto il resto è un compromesso più o meno accettabile.
MOVA P70 Pro Ultra aspira con 30.000 Pa, lava i moci a 100°C con certificazione TÜV e pulisce bordi e angoli con braccetti estensibili. Con la sua stazione base tutto-in-uno, 250 minuti di autonomia e 3 anni di garanzia, a 599 euro è uno dei robot più completi sotto i 1.000 euro.
MOVA P70 Pro Ultra
Il MOVA P70 Pro Ultra prova a rompere questa logica: prende le funzioni che fino a ieri erano riservate ai top di gamma, come 30.000 Pa di aspirazione, lavaggio dei moci a 100°C con sterilizzazione certificata, pulizia degli angoli con braccetti che si estendono fisicamente e le mette in un robot da 599 euro.
Vale davvero la pena? Dopo averlo testato, la risposta è sì, con qualche asterisco che vale la pena conoscere prima di comprarlo.
- Aspirazione da 30.000 Pa
- Lavaggio moci a 100°C
- Asciugatura automatica a 70°C
- Mocio e spazzola si estendono fisicamente
- Oggetti sottili e scuri non sempre riconosciuti
- Manutenzione del calcare necessaria
- Consumo energetico superiore alla media
Design e prime impressioni
A prima vista MOVA P70 Pro Ultra non tradisce il suo prezzo: la scocca ha una finitura in metallo spazzolato resistente alle impronte, linee pulite e un profilo di circa 10 cm che passa senza problemi sotto la maggior parte dei mobili con piedini standard. Non è un oggetto che cattura l'attenzione, ma è ordinato, discreto e non ti fa rimpiangere quello che hai speso.
La stazione base è più compatta di molte alternative nella categoria e include tutto quello che serve. Il robot è capace di superare ostacoli fino a 22 mm di altezza, per cui soglie tra stanze e tappeti a pelo corto non sono un problema.
Le luci LED integrate illuminano le zone in penombra durante la pulizia, un dettaglio che migliora il riconoscimento degli ostacoli anche quando la stanza è buia o tu non sei in casa.
Potenza, pulizia e autonomia
Il motore genera 30.000 Pa di aspirazione: un numero che nella pratica si traduce nella capacità di sollevare non solo peli e briciole, ma anche sabbia nelle fughe del pavimento, lettiera del gatto e residui di cibo, senza dover ripassare due volte.
La spazzola in gomma gestisce i detriti più grandi, mentre la spazzola CleanChop taglia i capelli durante l'aspirazione (chi ha capelli lunghi o animali in casa sa quanto questa cosa faccia differenza nel tempo in termini di manutenzione necessaria).
Per il lavaggio, i due moci controrotanti esercitano una pressione costante di 12N verso il basso: non scorrono semplicemente sul pavimento, ma strofinano anche. Il risultato si vede anche su macchie secche e residui appiccicosi in cucina, proprio dove il semplice passaggio umido non basta.
I serbatoi sono generosi: 4 litri di acqua pulita e 3,5 litri di acqua sporca, abbastanza per gestire senza soste anche superfici importanti. La batteria da 5.200 mAh garantisce fino a 250 minuti di autonomia, che per una casa grande significa coprire tutto in un'unica sessione.
MaxiReach e la pulizia degli angoli
Chiunque abbia usato un robot aspirapolvere conosce la frustrazione del bordo del pavimento che rimane sempre un po' sporco, della striscia sottile lungo il battiscopa, dell'angolo del mobile che il robot circumnaviga senza mai toccarlo davvero.
MOVA ha affrontato questo problema in modo concreto con la tecnologia MaxiReach: sia il mocio che la spazzola laterale si estendono fisicamente verso l'esterno quando il robot percorre i bordi, con il mocio che raggiunge fino a 4 cm oltre il perimetro standard.
La copertura dichiarata è del 100% dei bordi e nei test si conferma: gli angoli retti perfetti rimangono la sfida di qualsiasi robot circolare, ma il P70 Pro Ultra ci si avvicina in modo soddisfacente.
La spazzola laterale si solleva automaticamente di 9 mm quando il robot passa sui tappeti, evitando di trascinare lo sporco da un'area all'altra con un bel coordinamento tra sistemi che funziona in silenzio, senza che tu debba configurare nulla.
Intelligenza artificiale e navigazione
La navigazione di MOVA P70 Pro Ultra combina tre sistemi (LiDAR, luce strutturata 3D monoculare e visione RGB) che lavorano insieme per costruire una mappa della casa e riconoscere cosa c'è per terra.
Il sistema InfiniteEye identifica oltre 280 tipologie di oggetti, tra cui ciabatte, calzini, scarpe, deiezioni di animali e adatta il percorso con margini di sicurezza configurabili dall'app.
Il sensore per i tappeti è immediato e funziona bene: non appena rileva la transizione da pavimento duro a superficie tessile, solleva i moci e aumenta la potenza al massimo. Quando non deve lavare P70 Pro Ultra entra in modalità rimozione moci, depositando i panni e iniziando (o riprendendo, nel caso dei tappeti) la pulizia in modalità solo aspirazione, tutto in automatico, senza che tu debba intervenire.
L'unico punto di attenzione riguarda oggetti molto sottili e scuri come, ad esempio, cavi neri o una macchia di salsa di soia su pavimento scuro che il robot può faticare a identificare con precisione.
Non è un problema esclusivo di MOVA ma, piuttosto, una limitazione comune a quasi tutti i robot. Per questo, in ogni caso, qualche minuto di ordine prima di avviare la pulizia rimane una buona abitudine.
La stazione base: igiene che si gestisce da sola
Questa è la parte che convince di più nel rapporto qualità-prezzo e determina l’effettiva comodità del robot. Dopo ogni sessione, la stazione avvia in automatico il lavaggio dei moci con il sistema JetSpray Dryboard: 20 ugelli distribuiscono l'acqua uniformemente, mentre un pannello riscaldante porta la superficie a 100°C per una sterilizzazione certificata al 99,9999% su quattro ceppi batterici, evitando anche odori sgradevoli.
L'asciugatura ad aria calda a 70°C completa il ciclo in circa un'ora, mantenendo i panni asciutti e puliti tra una sessione e l'altra.
Il dosaggio automatico del detergente (incluso nella confezione con una bottiglia da 200 ml) consente di dimenticarsi anche di questa parte: il sistema calcola la quantità giusta per ogni ciclo senza che tu debba misurare nulla.
L'unica nota di manutenzione da tenere presente è che per lavorare costantemente ad alte temperature, il robot accelera la deposizione del calcare nel circuito idrico, soprattutto nelle città del Nord Italia con acqua molto dura.
Per questo, MOVA consiglia l'uso di acqua demineralizzata o una pulizia periodica del circuito, conseguenza fisica di qualsiasi sistema che scalda l'acqua a temperatura elevata, ma è utile saperlo prima.
MOVA P70 Pro Ultra
Conclusioni
MOVA P70 Pro Ultra ha un prezzo di listino di 699 euro, ma si trova spesso in promozione a 599 euro.
A questo prezzo include 30.000 Pa di aspirazione, lavaggio a 100°C con certificazione, braccetti fisicamente estensibili per bordi e angoli, stazione base tutto-in-uno e 3 anni di garanzia, per un pacchetto che fino a poco tempo fa richiedeva di spendere almeno il doppio.
Si tratta di un dispositivo che ha particolarmente senso per chi ha animali domestici e cerca la combinazione di aspirazione potente e igiene reale del lavaggio, per chi ha una casa con molti tappeti o ambienti grandi e per chi vuole un robot che si occupi davvero di tutto senza richiedere interventi quotidiani.
Non è probabilmente la scelta giusta, invece, per chi ha sparsi per casa molti cavi sottili e non vuole pensare a riordinare prima della pulizia, o per chi vive in una zona con acqua particolarmente dura e preferisce non occuparsi della manutenzione del calcare. Per tutto il resto, è uno dei robot più completi e ben bilanciati che si trovano sotto i 1.000 euro nel 2026.