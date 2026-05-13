Il MOVA P70 Pro Ultra prova a rompere questa logica: prende le funzioni che fino a ieri erano riservate ai top di gamma, come 30.000 Pa di aspirazione , lavaggio dei moci a 100°C con sterilizzazione certificata, pulizia degli angoli con braccetti che si estendono fisicamente e le mette in un robot da 599 euro.

Design e prime impressioni VOTO: 8

A prima vista MOVA P70 Pro Ultra non tradisce il suo prezzo: la scocca ha una finitura in metallo spazzolato resistente alle impronte, linee pulite e un profilo di circa 10 cm che passa senza problemi sotto la maggior parte dei mobili con piedini standard. Non è un oggetto che cattura l'attenzione, ma è ordinato, discreto e non ti fa rimpiangere quello che hai speso.

La stazione base è più compatta di molte alternative nella categoria e include tutto quello che serve. Il robot è capace di superare ostacoli fino a 22 mm di altezza, per cui soglie tra stanze e tappeti a pelo corto non sono un problema.

Le luci LED integrate illuminano le zone in penombra durante la pulizia, un dettaglio che migliora il riconoscimento degli ostacoli anche quando la stanza è buia o tu non sei in casa.