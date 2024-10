Fonte: IPA Andrea e Stefano Tacconi

Quella di Stefano Tacconi è una famiglia molto unita. Negli anni ha vissuto alti e bassi, come sempre accade, ma nei momenti cruciali si è dimostrata estremamente salda. Quattro i figli avuti dall’ex portiere con la moglie Laura Speranza: Andrea, Alberto, Virginia e Vittoria.

Il primo dei quattro citati è divenuto ampiamente noto al pubblico, essendo riuscito di fatto a salvare la vita di suo padre. Se Stefano Tacconi è ancora qui, oggi, lo deve proprio a lui, come raccontato più volte. Conosciamolo meglio.

Chi è Andrea Tacconi

Andrea Tacconi è nato il 18 luglio 1995 e ha oggi 29 anni. È il primo figlio di Stefano Tacconi e sua moglie Laura Speranza, sposata per ben due volte, in Comune e in Chiesa, a coronamento di un grande amore. Come detto, ha due sorelle e un fratello minore. Ha sentito più di tutti il peso della carriera di suo padre, che ha tentato di seguire.

Il mondo dello sport è però molto complesso e soprattutto spiegato. Un cognome può offrire una chance ma si va avanti unicamente per propri meriti. Tacconi ha spiegato come il suo primogenito avesse iniziato con i Giovanissimi della Lazio: “Si lamentava perché lo avevo portato da Suor Paola, dove ci sono regole rigide. Una fase che gli è servita per crescere. In seguito ha deciso di abbandonare, perché ha avuto brutte esperienze con due squadre che sono fallite”.

In seguito Andrea Tacconi si è lanciato pienamente nel mondo dello spettacolo. Il pubblico ha avuto modo di conoscerlo grazie a un reality show, dal titolo La fazenda. Non tutti lo ricordano però anche a Temptation Island nel 2018. In quell’edizione però non era affiancato da una compagna. Rientrava infatti nel novero degli affascinanti tentatori. In seguito ha trovato la sua strada come modello e indossatore.

Da alcuni anni ha poi avviato una carriera imprenditoriale. Nello specifico si è specializzato nel settore enologico. Un’avventura molto convincente, che lo ha visto affiancato da suo padre. I due hanno fondato il marchio Junic.

Andrea Tacconi, fidanzata

Cosa sappiamo della vita privata di Andrea Tacconi? In passato è stato fidanzato con Joelle Fargion. Una frequentazione che è poi terminata, senza fornire particolari dettagli online. Il figlio di Stefano Tacconi è alquanto attivo su Instagram, ma certe dinamiche preferisce tenerle per sé.

Vanta ad oggi poco più di 23mila follower e con loro condivide frammenti di vita quotidiana e progetti lavorativi. Di tanto in tanto, però, spazio anche per l’amore. A fargli battere il cuore oggi è Martina Bandi, ben nota influencer e modella.

L’ictus di Stefano Tacconi

Oggi Stefano Tacconi si guarda indietro e si ritiene estremamente fortunato. L’ictus ha lasciato dei segni ma oggi si sente benissimo, tutto considerato: “Rivedere la mia famiglia è stata la cosa più bella”.

Ha spiegato in più occasioni quanto sia stato letteralmente salvifico l’intervento immediato di suo figlio Andrea. Fortunatamente erano insieme quando l’ex portiere ha accusato un forte e improvviso mal di testa, cui è seguito quello che sembrava uno svenimento. In realtà per lui ha subito avuto inizio l’incubo del coma.

Il suo primogenito è intervenuto tirandogli la lingua fuori dalla bocca, così da evitare un potenziale soffocamento. Ha poi chiamato i soccorsi ed è riuscito a salvarlo: “Aveva le convulsioni e d’istinto l’ho messo di lato, tirandogli fuori la lingua. Ha ripreso a respirare e per fortuna l’ambulanza è giunta subito”.

Un racconto complesso, quello fatto da Andrea Tacconi in più occasioni, come nello studio de La Volta Buona con Caterina Balivo. Ha spiegato come quel giorno fosse il compleanno di sua madre, che però non ha chiamato perché non aveva la forza di dirle quanto fosse accaduto.

Alla fine sono stati i medici a contattare la famiglia e soltanto in seguito Andrea ha parlato con i suoi fratelli e sua madre. Oggi lui e suo padre ripensano a tutto ciò con dolore ma, al tempo stesso, con sollievo. Stefano Tacconi guarda suo figlio, sorride e si commuove. Gli deve la vita e il ragazzo, sornione, oggi confessa: “Mi chiama badante (ride, ndr)”.