Affari Tuoi, Cristina in lacrime per il matrimonio: interviene Stefano De Martino

Cristina dalla Calabria gioca per raccogliere un gruzzoletto per il matrimonio ma la sorte non è benevola: quanto ha vinto alla fine

IPA Stefano De Martino

La puntata di Affari Tuoi trasmessa lunedì 8 dicembre ha regalato momenti grandi emozioni grazie alla storia di Cristina Battaglia, 35 anni, salumiera di Gagliato, piccolo comune in provincia di Catanzaro. Mamma di Diego e della piccola Laura, nata appena il 15 novembre, Cristina si è presentata nello studio di Rai1 con la sua naturale grinta calabrese e un sorriso che tradiva, però, una certa tensione. Al suo fianco il fratello Antonio, parrucchiere e fondatore di un’accademia di formazione, con cui ha condiviso ogni scelta della serata.

Affari Tuoi, Cristina gioca per il matrimonio

Fin dalle prime battute, Cristina ha catturato l’attenzione del pubblico per la sua schiettezza. È fidanzata con Gianfranco, ma non ancora sposata: “Non mi vuole sposare”, ha confidato amaramente. Una frase che ha offerto l’assist a Stefano De Martino per uno dei suoi interventi a effetto: “Se torna con i soldi a casa si sposano. Non so se stasera Gianfranco tiferà pro o contro”, ha commentato il conduttore, cercando di stemperare la tensione.

La partita è iniziata subito con il botto: nel primo pacco è uscito Gennarino e Cristina ha incassato immediatamente 2mila euro. Un avvio promettente che, però, non ha trovato conferma nei tiri successivi, in cui sono usciti 15mila, 50mila e 30mila euro. Il Dottore ha tentato il primo affondo: offerta da 35mila euro. Cristina ha risposto con una battuta che lascia il segno: “Io sono una salumiera, sotto i 100 grammi non faccio niente, quindi sotto i 100mila euro non accetto”. Ma la sorte, poco dopo, ha voltato le spalle alla concorrente: dal pacco nero è venuto fuori proprio il premio da 100mila euro, che aveva sperato di tenere ancora.

La strategia del Dottore

Il Dottore ha offerto un cambio, che Cristina ha rifiutato, scegliendo di tenere stretto il pacco numero 15. Una decisione che lei stessa ha definito “di cuore”. Purtroppo, i tiri successivi hanno eliminato altri premi pesanti: 100mila, 20mila e 300mila euro. La partita è cambiata radicalmente e il Dottore ha proposto un nuovo cambio. Cristina, combattuta, ha chiesto: “Mi vuole sposata o non sposata?”. Ma ancora una volta ha preferito non fidarsi.

Due pacchi blu hanno ridato un po’ di fiato alla concorrente, che ha rifiutato anche l’offerta da 30mila euro: “Non mi bastano per sposarmi, ma sai in Calabria quante persone vogliono venire al matrimonio?”. Subito dopo, però, è arrivato un altro colpo al cuore con l’uscita dei 75000 euro.

Il Dottore ripropone il cambio. Cristina, in lacrime, ha spiegato il vero motivo per cui non voleva lasciare il pacco 15: “Il 15 novembre è nata Laura, la mia bimba. Il 15 è mio. L’ho voluta tanto. Mi tengo il numero di Laura”. Una scelta difficile, purtroppo non premiata dal gioco: il pacco successivo conteneva i 200mila euro, seguito poi dai 10mila. Nel suo pacco, soltanto 10 euro.

Ultima possibilità, la Regione Fortunata. Cristina ha puntato prima sulla Toscana per 100000 euro e poi sul Veneto per 50000, ma la Regione vincente era il Trentino-Alto Adige. Il totale finale è rimasto quello iniziale: 2000 euro.

