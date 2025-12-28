Meglio Stasera, Stefano De Martino porta il suo spettacolo teatrale in tv

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Stefano De Martino compie un ulteriore passo importante nella sua carriera, passando dal palco del teatro al piccolo schermo. Dopo il successo dei suoi spettacoli dal vivo, il conduttore e ballerino ha infatti deciso di portare in televisione Meglio Stasera, uno show che mescola comicità, aneddoti personali e riflessioni sulla vita quotidiana, raccontati con la spontaneità che lo ha sempre contraddistinto.

Il successo di Meglio Stasera

Meglio Stasera racconta in chiave ironica e sincera momenti della vita quotidiana e del percorso professionale di Stefano De Martino. Tra aneddoti divertenti e riflessioni personali, lo spettacolo mette in luce le sfide, le ambizioni e i piccoli grandi errori che fanno parte di ciascuno di noi.

“Ho voluto portare sul palco situazioni che tutti possono riconoscere, dalle relazioni al lavoro, fino a quei momenti in cui ci sentiamo un po’ persi – ha raccontato qualche tempo fa il conduttore -. Volevo che il pubblico potesse sorridere ma anche riflettere, senza mai prendersi troppo sul serio”.

Ogni gag e ogni racconto è pensato per avvicinare il pubblico e creare un legame diretto, trasformando esperienze comuni in un intrattenimento autentico. La comicità di De Martino, unita alla sua capacità di mettersi in gioco in prima persona, ha conquistato il pubblico teatrale e promette di fare lo stesso in televisione.

Il passaggio dal teatro alla tv non è mai semplice, ma il presentatore nel nuovo show televisivo riesce a mantenere l’intimità e l’immediatezza che caratterizzano i suoi live, arricchendoli però con una regia studiata per la televisione, luci e inquadrature che amplificano l’esperienza dello spettatore. Lo show diventa così accessibile a chi non ha avuto modo di assistere dal vivo, senza perdere l’energia e la spontaneità che lo rendono unico.

Dove vedere Meglio Stasera di Stefano De Martino

Per chi non ha potuto assistere allo spettacolo dal vivo, Meglio Stasera arriva direttamente in televisione. La trasposizione mantiene l’atmosfera intima del teatro, ma aggiunge dettagli scenici, regia e luci che rendono l’esperienza completa anche davanti allo schermo.

Lo show arriverà su RaiPlay, la piattaforma digitale della Rai disponibile sia in diretta che on demand, a partire da lunedì 29 dicembre 2025. Gli utenti potranno vedere da casa il programma su smart TV, computer o dispositivi mobili collegati alla piattaforma streaming della Rai.

“Portare Meglio Stasera in tv è stato un modo per condividere con tutti ciò che facciamo sul palco – ha rivelato Stefano De Martino -. Volevo che anche chi non può venire a teatro potesse sentire l’energia e il calore del pubblico.”

Grazie a questa versione televisiva lo spettacolo diventa accessibile ad un pubblico più ampio, confermando Stefano De Martino come uno dei protagonisti più versatili del panorama televisivo italiano. Lo spettacolo è un’occasione preziosa per scoprire anche qualcosa di più riguardo il privato del presentatore, legato per diversi anni a Belen Rodriguez.

Già qualche tempo fa Stefano aveva raccontato al pubblico il suo primo appuntamento con Belen, segnato, purtroppo, da un incidente in moto. “Ci siamo incontrati e dopo pochi giorni abbiamo avuto un piccolo incidente in moto… sembrava la scena di un film, eppure oggi ne ridiamo ancora”, aveva rivelato, portando i fan in uno spaccato della sua esistenza.

