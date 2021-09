Chi è Otis Paterlini, il figlio di Orietta Berti

editato in: da

La grande carriera di Orietta Berti è nota a tutti: con i suoi successi ha fatto da colonna sonora a tantissime generazioni e, ancora oggi, con i suoi brani riesce a far divertire anche i più giovani. Nella sua vita, però, non c’è stato solo il lavoro, ma anche l’amore, profondo, per la sua famiglia: per Osvaldo e per i suoi figli, Omar e Otis Paterlini.

Orietta Berti e Osvaldo sono una delle coppie più solide del mondo dello spettacolo. La loro relazione è iniziata oltre 50 anni fa. Si sono sposati, infatti, il 14 marzo 1967. Un storia fatta di affetto e stima reciproca, che li ha portati a crearsi una bellissima famiglia, tenendola sempre al riparto dai pettegolezzi. Nel 1975 sono diventati genitori per la prima volta di Omar e, pochi anni dopo, nel 1980, è nato Otis.

Cresciuti a suon di musica e grandi successi, Omar e Otis hanno però fatto scelte molto diverse nella vita. Il primo, che ha ereditato la passione per la musica, ha voluto seguire le orme della madre, prendendo parte ad una band musicale come chitarrista, pur tenendosi sempre lontano dal mondo dello spettacolo. Il secondogenito di Orietta Berti ha scelto, invece, una strada totalmente diversa.

Otis Paterlini si è dedicato principalmente agli studi e dopo essersi diplomato ha deciso di intraprendere il percorso universitario. Si è, così, laureato in Scienze della Comunicazione. Ha, poi, dedicato la sua vita allo sport: è, infatti, un giocatore di basket professionista.

Ad Orietta, Otis è molto legato e, ogni volta che può, la accompagna nelle sue ospitate televisive o nelle sue esibizioni, guardandola da dietro le quinte. Pur mantenendo sempre estrema riservatezza, è sempre pronto a sostenerla in ogni suo progetto insieme al padre Osvaldo.

Otis, inoltre, ha reso la Berti nonna, realizzando così il suo sogno di una famiglia serena che si allarga e prospera. Sposato con Lia, due hanno infatti dato alla luce la piccola Olivia. Orietta, insomma, non potrebbe essere più felice di così per quello che, impegnandosi ed essendo sempre presente nonostante i tantissimi impegni, è riuscita a realizzare non solo nella sua carriera, ma anche nella sua vita privata.