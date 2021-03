Storie Italiane, Orietta Berti e l’amore con Osvaldo: 54 anni di matrimonio

editato in: da

Orietta Berti, reduce dal successo del Festival di Sanremo, è stata ospite a Storie Italiane: insieme a Eleonora Daniele ha ripercorso alcuni dei momenti più belli (e divertenti) della kermesse musicale, ma ha anche parlato dell’amore con Osvaldo.

Per l’artista e il marito sono stati mesi difficili a causa del Covid: entrambi infatti sono stati contagiati e soprattutto per Paterlini le conseguenze della malattia sono state pesanti. Osvaldo ha perso 16 chili, e pian piano si sta riprendendo. Anche Orietta – come ha confessato a Domenica In ospite di Mara Venier – ha avuto paura per la sua salute: “Ho rischiato di saltare Sanremo – ha spiegato – sono stata molto male”.

Il Festival per lei è stato un grande successo, a partire dai suoi outfit che hanno conquistato tutti: “Sono andata lì con dei look ironici, ho portato un po’ di allegria, ho portato il luccichio delle paillettes, non mi sono fatta mancare niente!”.

A seguirla, anche se da lontano, il suo Osvaldo: “Noi abbiamo 9 gatti, due cani molosso e tre pesci, lui è rimasto a casa a badare alla famiglia di animali”, ha confessato la Berti. Il suo sostegno però non è mai mancato, e proprio pochi giorni fa, il 14 marzo, hanno festeggiato ben 54 anni di matrimonio. Eleonora Daniele per l’occasione ha mostrato un video con i momenti più belli della coppia, che ha fatto emozionare la cantante: “È bellissimo”, ha detto sorridendo teneramente.

Alla sua storia d’amore con Osvaldo ha dedicato proprio il successo del Festival di Sanremo, Quando ti sei innamorato, che come ha svelato alla vigilia delle kermesse “Racconta un incontro che diventa passione, una passione che dura tutta la vita come è successo a noi”.

Durante l’intervista la conduttrice insieme a Orietta Berti ha ricordato Raoul Casadei, grande amico della cantante, anche lui tra le vittime del Covid. “Era un gentiluomo, molto simpatico. Ha portato la musica allegra della Romagna in tutta Italia, in tutta Europa. Ha fatto ballare milioni e milioni di persone”, ha affermato l’artista.

E poi ha raccontato: “Ci incontravamo sempre dietro le quinte di qualche trasmissione televisiva, e mi diceva sempre ‘Ti devo invitare, devi venire a casa mia…’. Questo appuntamento non è mai successo, perché lui aveva tanti impegni, io i miei, è rimasto così nell’aria. Chissà se un giorno lo faremo, lassù, insieme“.