L’anno sta per concludersi ed è giunto il momento di tirare le somme. Nella puntata di martedì 30 dicembre de La Volta Buona il bilancio riguarda i grandi amori vip che, in questo 2025 che sta per concludersi, sono romanticamente nati o malamente conclusisi. In studio, alla destra della conduttrice Caterina Balivo, c’è Orietta Berti che di lunghi amori senza fine ne sa qualcosa. Le nostre pagelle agli ospiti di questo romantico (e un po’ nostalgica) episodio.

Orietta Berti arriva da un altro mondo. Voto: 10

In una puntata dedicata all’amore non poteva di certo mancare Orietta Berti, paladina dei matrimoni che funzionano, delle relazioni che hanno un inizio ma mai una scadenza. La cantante di Finché la barca va ha raccontato (ancora una volta, ma non ci stanca mai) dell’a dir poco felice unione con il marito Osvaldo. Il “suo” Osvaldo, come lo chiama lei, al suo fianco da ben 60 anni.

Compagno di vita e anche di carriera. “Osvaldo ha percorso 6 milioni di chilometri, ha cambiato 12 macchine. – racconta Orietta – È stato il mio autista, manager, assistente. Ho girato il mondo, ma sempre al suo fianco”. Una coppia di quelle come non se ne fanno più, che vive in una realtà che sembra appartenere a un’altra epoca.

Che piacere ascoltare la nonna più amata della tv italiana raccontare di quanto le piaccia il gin tonic scoperto grazie a Fabio Rovazzi. E, ancor di più, appassionano le storie del paese, come quella del panettiere che a Natale chiude bottega per dedicarsi all’immensa collezione di presepi, per i quali ha persino comprato una casa intera. E che dire della rivelazione dei regali di Albano Carrisi, che in autunno le invia l’uva e in primavera la omaggia con le ciliegie. E lei ricambia inviando il pregiato parmigiano reggiano delle 100 vacche. Cosa si può dire? Nient’altro se non un bel 10 tondo tondo.

Clizia Incorvaia tira fuori gli artigli. Voto: 5

In studio ci sono anche Clizia Incorvaia e altre gentili ospiti che, tuttavia, scompaiono dietro l’incontenibile carisma di Orietta Berti. Qualche battuta la fanno, un commento qua e là, ma noi – e, immaginiamo, l’intero pubblico da casa – non abbiamo orecchie che per Orietta e le sue storie arrivate da un mondo di panettieri collezionisti, vacche mangione e amori che non hanno una fine. Perdonaci Clizia, ma oggi non abbiamo potuto darti retta, né promuoverti.

Il voto sale, però, al fischio finale. Quando, pronta a lasciare lo studio, Clizia sceglie di fermarsi qualche minuto in più giusto per lanciare una frecciatina alla petulante Antonella Elia. Brava Clizia, questa ci è piaciuta proprio.

Antonella Elia ci ripensa sulla privacy. Voto: 3

L’ultima volta che l’abbiamo vista al salotto de La Volta Buona, Antonella Elia lamentava l’eccessiva presenza mediatica dell’ormai ex fidanzato Pietro Delle Piane. Chiedeva, a buon ragione, che la loro storia fosse mantenuta privata, che la si smettesse una buona volta (per restare in tema) di spiattellare i fatti propri in pubblica piazza.

E lei oggi cosa fa? Senza alcun bisogno, senza che nessuno la interpellasse sull’argomento, torna spontaneamente a parlare del povero Pietro. Cosa ha detto? Probabilmente niente di carino. In ogni caso, rispettando il suo precedente bisogno di riservatezza, noi non l’abbiamo ascoltata. Ma abbiamo sentito abbastanza da sapere che Elia si merita non più di un 3.

Giancarlo Magalli, il cattivello che ci piace. Voto: 8

Giancarlo Magalli è il perfetto contraltare sul divano de La Volta Buona. Mentre le altre ospiti parlano di amore e sentimenti, lui, semplicemente, scherza. Con la battuta sempre pronta punzecchia senza sosta conduttrice e colleghe, strappando numerosi sorrisi agli spettatori Rai. Cattivello? Decisamente, ma ci piace proprio per questo. Tra i nostri preferiti di oggi.

Alex Belli e Delia Duran, tenerissimi. Voto: 6

In collegamento da casa, Alex Belli e Delia Duran annunciano il nome del loro bimbo in arrivo: il primo figlio della coppia, che sarà maschietto, si chiamerà Gabriel. La coppia sprizza gioia da tutti i pori, si mostrano affiatati ed entusiasti. A La Volta Buona, mese dopo mese, hanno raccontato l’intero percorso della gravidanza, arrivata non senza difficoltà e, adesso che manca davvero poco, non si può che gioire con loro.

Flora Canto, un umorismo demodé. Voto: 5

Flora Canto, oltre a una bella vita assieme e una dolcissima bambina, condivide con il marito Enrico Brignano anche un umorismo lievemente demodé. L’attrice comica non manca di presenza scenica, la parlantina è sciolta, le movenze irresistibili, lo sguardo sempre intenso. Peccato per le solite battute sui mariti. Canto ripropone i triti e ritriti cliché sul matrimonio, tra i mariti che si fanno male sempre prima delle vacanze e le mogli alla spasmodica ricerca di un nuovo anello. Il talento non manca, peccato che sia rivolto ai temi sbagliati. Il voto è 5 per lei.

Caterina Balivo oggi le azzecca tutte. Voto: 7

Menzione speciale quest’oggi merita la padrona di casa. Caterina Balivo è in forma smagliante, le feste le hanno fatto bene. È chiacchierona, allegra e spigliata come non mai. Riesce senza sforzo a tenere a bada gli scalmanati ospiti, dialoga senza intoppi con i giornalisti in collegamento e si lascia andare a un ballo sfrenato quando Orietta Berti canta la sua nuova, scanzonata, canzonetta d’amore.

Il bel voto Balivo lo raggiunge anche grazie al look che, in questa puntata di fine anno, è perfettamente in tema. Delizioso il tailleur in tartan sui natalizi toni del verde e rosso. Simpatica la collanina a forma di cuore smaltata di rosso e, infine, le stanno benissimo i capelli ricci lasciati un po’ più morbidi del solito. Caterina chiude l’anno in bellezza e con un bel voto da parte nostra.

Riccardo Signoretti, il direttore alla mano. Voto: 8

In collegamento dal suo studio, per raccontare i gossip più succosi dell’anno che sta per concludersi, c’è Riccardo Signoretti, direttore del settimanale Nuovo. Il giornalista si mostra in dolce compagnia: nell’inquadratura entra anche la sua tenerissima cagnolina. È il lato più umano del sempre professionale direttore, che parla di scoop e pettegolezzi senza mai scadere in sensazionalismi e giudizi. Un vero professionista, e non possiamo che dare un bel voto.