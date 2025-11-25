Orietta Berti esilarante a Belve: “Vocalmente sono sposata con Al Bano”

Ufficio Stampa Belve Orietta Berti

Orietta Berti è tra gli ospiti della quarta puntata di Belve, in onda il 25 novembre 2025: nella stessa puntata la conduttrice Francesca Fagnani intervista anche Martina Colombari e Filippo Magnini. Quella della Berti è stata definita un’intervista esilarante, secondo le prime anticipazioni: sullo sgabello della Belva Suprema Fagnani, ha svelato di essere sposata “vocalmente” proprio con Al Bano. Non solo momenti belli, ma anche quelli più difficili, come quello che risale al suicidio di Tenco.

Orietta Berti ospite a Belve: le anticipazioni

Sì, Orietta Berti ha le carte in regola per essere la “belva perfetta”: la sua lunga carriera, la sua ironia, i suoi abiti colorati, le sue stravaganze. E un grande amore lungo una vita: quello con Osvaldo Paterlini, celebrato nel 1967. Di quel giorno meraviglioso, la Berti svela a Francesca Fagnani un dettaglio curioso: “Non ha detto sì, ha annuito con la testa. E allora l’hanno fatto dire ad Al Bano che era lì e lui ha detto ‘Sì'”, e non manca la replica ironica della conduttrice: “Ma è sicura che sia valido il matrimonio?”. Come detto, però, la Berti è candidata per la belvata perfetta: “Vocalmente sono sposata con Al Bano”.

Nel corso dell’intervista ha parlato anche della sua amicizia con Fabio Rovazzi (aveva collaborato con lui), con cui però in seguito aveva litigato: “Abbiamo fatto pace e con lui ho bevuto il mio primo gin tonic nella vita. È diventata la mia bevanda preferita”. E ancora ha ripercorso uno dei momenti più complessi della sua vita, quando Luigi Tenco si è tolto la vita.

“Non ho mai creduto a quel biglietto. L’ho vissuto molto male, la gente mi escludeva: non potevo più andare in tv, non mi facevamo più interviste. Soltanto la forza del mio pubblico mi ha tenuto in vita. Mi sentivo in colpa, ma non avevo colpe”. L’intervista va in onda nella quarta puntata di Belve del 25 novembre 2025, con ospiti anche Filippo Magnini e Martina Colombari.

Più volte la Berti ha parlato di quel momento complesso, definendolo un episodio che ha segnato la sua carriera e la sua vita. “Ma sono convinta che il biglietto non lo avesse scritto lui, c’erano due errori di ortografia che mai avrebbe fatto. Per quella storia sono stata messa nell’angolo. Sono sempre stata tartassata, i giornali non scrivevano una riga su di me: eppure vendevo un sacco di dischi, eppure le mie canzoni sono state fatte in tutte le lingue, da gruppi famosi in tutta Europa”, aveva raccontato al Corriere della Sera.

L’amore con Osvaldo

Orietta Berti e Osvaldo Paterlini si sono sposati nel 1967: sono passati decenni da allora, ma il loro è sempre stato un amore limpido, iniziato con un caffè al cioccolato. Ed è stata proprio Orietta a fare il primo, fatidico passo: “Lo invitai a casa mia per prendere un caffè, ma lui mi rispose ‘non mi piace il caffè, non lo bevo’. Per lui, ha sciolto un cioccolatino nel caffè, per renderlo più nelle sue corde. Dal loro amore, sono nati due figli, Omar e Otis Paterlini.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!