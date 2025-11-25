Anticipazioni Belve, Francesca Fagnani omaggia Ornella Vanoni. Ospiti Berti e Colombari

Nella puntata di Belve del 25 novembre, Francesca Fagnani renderà omaggio a Ornella Vanoni e intervisterà Orietta Berti, Martina Colombari e Filippo Magnini

Anche Belve rende omaggio a Ornella Vanoni: nella puntata del 25 novembre del talk show di Francesca Fagnani, ci sarà spazio per un piccolo tributo alla cantante milanese, intervistata nella tramissione nel 2023. Tra gli ospiti, invece, ci saranno Orietta Berti, Martina Colombari e Filippo Magnini.

L’omaggio a Ornella Vanoni a Belve

Piccolo cambio di programma per Belve. La puntata dello show del 25 novembre, in onda come sempre alle 21.20 su Rai2, si aprirà infatti con un omaggio a Ornella Vanoni, morta venerdì 21 novembre all’età di 91 anni. Un tributo doveroso da parte di Francesca Fagnani, che ha scelto proprio una delle hit più celebri dell’artista, L’appuntamento, come sigla del suo show.

La stessa Vanoni era stata ospite del programma nel 2023, regalando alla giornalista una delle interviste più autentiche e riuscite del format. In quell’occasione la cantante si era raccontata senza filtri. Aveva parlato dell’insonnia che per anni l’aveva tormentata e dell’uso di droghe leggere: “Ad un certo punto della mia vita non dormivo più. Mio padre mi fece fare perfino la cura del sonno: ero disperata. Finché un giorno mi hanno fatto fumare una canna e ho capito che era la mia medicina”, una frase rimasta nel ricordo collettivo.

Prevista al margine della puntata ancora una sorpresa speciale con Maria De Filippi e, come di consueto, la sigla di chiusura con tutti i fuori onda, uno dei momenti più attesi dal pubblico di Belve.

Gli ospiti di Belve del 25 novembre, da Berti a Magnini

La puntata di Belve in onda il 25 novembre vedrà in studio due concorrenti dell’attuale edizione di Ballando con le stelle: Martina Colombari e Filippo Magnini. L’ex Miss Italia ha in più occasioni parlato del difficile rapporto con suo figlio Achille e del peso che la bellezza ha avuto sulla sua carriera nel corso degli anni. Non mancheranno, probabilmente, anche aneddoti sui suoi amori, da quello per il marito Billy Costacurta alla relazione con Alberto Tomba.

Il nuotatore italiano, già al centro di uno scontro infuocato con la giuria di Ballando con le Stelle, analizzerà invece le tappe più importanti della sua carriera sportiva e risponderà alle accuse di doping, non risparmiando qualche frecciatina alla sua ex Federica Pellegrini.

Infine, a sedere sullo sgabello di Belve sarà Orietta Berti: la cantante 82enne, icona della musica italiana, ha riscontrato negli ultimi anni un incredibile successo collaborando con artisti come Fedez e Achille Lauro, e facendosi conoscere anche dai giovanissimi.

Dove e quando seguire Belve in tv e in streaming

Belve va in onda il 25 novembre, alle 21.20 su Rai2. La puntata è visibile, oltre che in televisione, anche su RaiPlay, dove è disponibile in streaming e on demand. L’appuntamento si preannuncia, come sempre, ricco di sorprese: dopo la pausa forzata per lasciare spazio alle ATP Finals di tennis, Francesca Fagnani ha preparato per il suo pubblico uno show all’insegna della commozione, con il ricordo a Ornella Vanoni, ma anche dell’ironia e del divertimento, complici l’incursione di Maria De Filippi e la presenza di Orietta Berti in studio.

