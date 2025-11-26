Belve, le pagelle del 25 novembre: Fagnani perde gli artigli (5), Colombari lacrime di coccodrillo (3)

Chi ci è piaciuto e chi proprio no nella puntata di Belve in onda martedì 25 novembre, a cominciare da Francesca Fagnani

Foto di Maria Francesca Moro

Maria Francesca Moro

Giornalista e Lifestyle Editor

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

Pubblicato: 26 Novembre 2025 07:00

Come ogni martedì, continua l’appuntamento con Belve. Tra gli show più amati della televisione, vero cult sul piccolo schermo e anche sul web. Nomi grossi nella serata del 25 novembre: quel mito della musica che è Orietta Berti, la Miss Italia più famosa Martina Colombari e il campione orgoglio nazionale Filippo Magnini.

La vera star, però, l’unica in grado di mettere davvero in difficoltà la severissima Francesca Fagnani è la guest star Maria De Filippi. Le pagelle della puntata, secondo il nostro scanzonato giudizio.

L’omaggio a Ornella Vanoni, il Belve dei tempi d’oro. Voto: 10

Vuoi continuare a leggere?

Iscriviti e avrai accesso completo a tutti i nostri contenuti.

Belve, le pagelle del 25 novembre: Fagnani perde gli artigli (5), Colombari lacrime di coccodrillo (3)
IPA
Martina Colombari
Belve Filippo Magnini Orietta BertiStar e Vip