IPA Filippo Magnini

È tra i concorrenti di Ballando con le Stelle 2025, ed è pronto per raccontarsi del tutto a Belve, parlando di una parentesi della sua vita, ma non solo: Filippo Magnini, ex Campione di nuoto, è ospite da Francesca Fagnani nella puntata del 25 novembre 2025. Parla della squalifica per doping, che in seguito è stata annullata, di un momento difficile, e c’è spazio per ripercorrere la sua storia con la Pellegrini, oggi sposata con Matteo Giunta e mamma di Matilde.

Filippo Magnini parla di Federica Pellegrini a Belve: la reazione della Divina

Ospite a Belve, Filippo Magnini ha parlato della sua storia “travagliata” con la Divina del nuoto italiano, Federica Pellegrini. Alla domanda della conduttrice, Francesca Fagnani, “è stato un amore importante?”, Magnini non ha avuto molte esitazioni: “Un amore molto travagliato, ad oggi direi più no che sì. Non c’è stato tanto rispetto nei miei confronti: a parte i primissimi tempi, non è stata una bella storia, no, non mi ha lasciato un bel ricordo. Lei non si è rivelata la persona che pensavo”.

Non si è fatta attendere la replica e la reazione di Federica Pellegrini alle prime dichiarazioni circolate sull’intervista di Magnini. Su Instagram, ha scritto “no, vabbè”, con alcune emoji sorridenti. A La Stampa ha affidato una replica più lunga: “Sapendo come è andata davvero mi viene da ridere. Ma non voglio aggiungere nulla. Va bene così”.

Le parole di Federica Pellegrini sulla storia con Magnini

Anche Federica Pellegrini ha affrontato pubblicamente la sua storia con Magnini: una relazione durata dal 2011 al 2017, che però si è conclusa in modo molto burrascoso. Sempre a La Stampa, aveva detto: “Io e lui ci siamo massacrati, quindi è evidente che non eravamo destinati a essere importanti l’uno per l’altra”.

A Verissimo, nel 2017, Magnini invece aveva detto: “È stata una bellissima storia, durata tanto, in anni importanti. Federica ha un bel carattere tosto, io nella coppia so anche smussare i miei angoli. Forse vivere sempre insieme in vasca e fuori, essere molto mediatici, non ha aiutato. Fede ha seguito la sua strada nel nuoto. Non era più sicura dell’amore. Mi ha lasciato lei. Ho sofferto molto, ho sperato per un anno”.

Filippo Magnini a Belve ricorda l’indagine per doping

Oltre che della sua relazione con Federica Pellegrini, Filippo Magnini a Belve ha ripercorso uno dei momenti più difficili, quando è stato squalificato per doping: l’accusa è stata dolorosa. Prosciolto in seguito, Magnini ha voluto chiarire la sua posizione: “Sono stato vittima di una macchinazione pazzesca. Ero la pedina attaccabile. Ho registrato tutto durante gli interrogatori. Hanno calcato molto sul mio nome per non toccarne altri; atleti del nuoto ma anche di altre discipline”. Ha aggiunto di essere stato preso di mira perché non ha voluto patteggiare. Magnini si è così tolto qualche sassolino dalla scarpa a Belve: l’intervista va in onda il 25 novembre 2025 su Rai2, a partire dalle ore 21,25: nella stessa puntata di Belve, la quarta, sono presenti anche Martina Colombari e Orietta Berti.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!