Verissimo, Filippo Magnini su Giorgia Palmas: “La lontananza ci ha messo alla prova. Pellegrini? Non mi ha difeso”

Ospiti nel salotto di "Verissimo", Filippo Magnini e Giorgia Palmas hanno parlato degli alti e bassi della loro relazione. Ma non è mancata qualche frecciatina per Federica Pellegrini

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

Insieme da ormai 5 anni, Filippo Magnini e Giorgia Palmas sono una coppia felice e affiatata. Ospiti di Verissimo, lo sportivo e la showgirl si sono raccontati a 360 gradi, parlando delle difficoltà legate alla lontananza e non risparmiando qualche critica a Federica Pellegrini.

Filippo Magnini e Giorgia Palmas: “La lontananza è peggio della gelosia”

Filippo Magnini, tra i protagonisti dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle, è legato da ormai cinque anni all’ex velina Giorgia Palmas. Un’unione solida, iniziata subito sotto i migliori auspici: “Ho conosciuto Giorgia nel periodo in cui ero accusato di doping: è stato il momento più difficile della mia vita che ha coinciso con quello più bello, perché conobbi lei. Le parlai subito di quello che stavo vivendo e mi aiutò a superare quella parentesi buia”, ha raccontato nello studio di Verissimo il nuotatore.

Nonostante appaiano sempre molto sereni, anche loro, come tutte le coppie, si sono trovati ad affrontare qualche piccola difficoltà. Soprattutto durante l’esperienza di Filippo nel dancing show di Rai1: “Siamo stati messi a dura prova per la lontananza. Abbiamo vissuto 4 mesi a distanza, e non abbiamo vissuto la nostra quotidianità. È stato difficilissimo. Abbiamo litigato spesso, ma una volta riuniti, abbiamo fatto delle paci bellissime”, ha ironizzato l’atleta.

Giorgia e Filippo, presto genitori?

Giorgia Palmas è mamma di due ragazze: Sofia, 17 anni, nata dalla relazione con Davide Bombardini, e Mia, avuta proprio da Filippo. Una famiglia allargata che sembra funzionare alla perfezione: “Io voglio bene a Sofia come se fosse figlia mia. Sono entrato nella sua vita in punta di piedi 5 anni fa, ma sono riuscito a farmi spazio. Abbiamo un bellissimo rapporto”, ha raccontato commosso Filippo Magnini.

La coppia ha da poco acquistato una nuova casa a Milano, e in molti si chiedano se nei piani futuri non ci sia quello di diventare nuovamente genitori: “Ogni tanto facciamo anche i calcoli. Ma quel che sarà sarà, deciderà il destino. Se fosse, sarebbe stupendo. Ma è già stupendo così”, hanno spiegato i due a Silvia Toffanin.

Filippo Magnini risponde a Federica Pellegrini

Nel corso dell’intervista, Filippo Magnini ha risposto anche alle critiche sulle sue affermazioni riguardanti la storia d’amore con Federica Pellegrini: “Non è il tempo che determina se una storia è importante o no. La nostra relazione ha ovviamente avuto un peso, abbiamo passato un anno bellissimo. A determinare se una storia è importante sono le azioni e i comportamenti“, ha spiegato lo sportivo.

Il riferimento è alla vicenda di doping che lo aveva visto ingiustamente accusato: “Ho vissuto quel momento difficile quando stavo con lei. Avevamo lo stesso medico, ci allenavamo insieme. Su una cosa del genere, le persone importanti della mia vita hanno preso una posizione perché mi conoscevano. Lei non ha detto nulla, pur sapendo che ero innocente”.

La sua considerazione nei confronti dell’ex compagna non è quindi cambiata rispetto a qualche mese fa: “Una persona che ha preferito il silenzio accusatorio nei miei confronti, non rientra nelle persone importanti della mia vita. Le persone importanti si sono fatte sentire, lei non lo ha fatto“.

Scopri i personaggi in trend, le storie del momento e molto altro.

Dove? Sul canale WhatsApp di DiLei! Seguici su WhatsApp