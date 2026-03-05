Giorgia Palmas compie 44 anni, la dedica di Magnini: “Sono un uomo fortunato”

Giorgia Palmas compie 44 anni e il marito Filippo Magnini ha deciso di celebrarla con una dedica su Instagram. L'amore al di là di ogni presunta crisi

IPA Giorgia Palmas e Filippo Magnini

Ci sono amori che non hanno bisogno di troppi giri di parole e quello tra Giorgia Palmas e Filippo Magnini è senza dubbio uno di questi. L’ex Velina spegne 44 candeline e, come da tradizione, il primo pensiero pubblico è arrivato dal suo “Re Magno”. Il campione di nuoto ha voluto celebrare la sua dolce metà con una frase tanto semplice quanto potente: “Sono un uomo fortunato”. Nonostante il tempo che passa e le piccole tempeste della vita, il loro porto sicuro è ancora lì, l’uno tra le braccia dell’altra.

La dedica di Filippo Magnini per il compleanno della moglie

La dedica pubblicata su Instagram da Filippo Magnini non è solo un augurio di compleanno, ma un vero e proprio manifesto di felicità quotidiana. Se lo scorso anno il campione scherzava sul corteggiamento e sui “giubbotti di pelle messi d’inverno” per far colpo sulla moglie, quest’anno il tono si fa un po’ più “serio”.

“Tanti auguri all’amore della mia vita. Sono veramente un uomo fortunato ad averti incontrato ed a percorrere i passi della nostra vita insieme. Poi continuo dirlo e a pensarlo ogni volta che ti guardo, quanto sei bella”, queste le sue parole a corredo di due selfie romantici realizzati in riva al Lago d’Orta.

Si definisce un “uomo fortunato”, riconoscendo nella sua Giorgia non solo la bellezza intramontabile che l’Italia ha imparato ad amare fin dai tempi di Striscia la Notizia, ma soprattutto la donna, la madre e la compagna che ogni giorno rende la sua vita migliore. Un sentimento ricambiato solo un mese fa quando, in occasione del compleanno di lui, la Palmas lo aveva definito il suo “porto sicuro”. È questo “ping pong” di dolcezza che fa sognare i fan: la capacità di guardarsi ancora negli occhi, con lo stesso incanto dei primi giorni.

Altro che crisi, sono più uniti che mai

Ma non è stato tutto rose e fiori negli ultimi mesi. Come ogni coppia, anche Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno dovuto fare i conti con le ombre del gossip: le voci di una presunta crisi si sono rincorse con insistenza, alimentate da alcune dichiarazioni fatte a Verissimo. Intervistati da Silvia Toffanin, i due avevano ammesso con onestà che la lontananza per gli impegni lavorativi, specialmente durante Ballando con le stelle, aveva messo a dura prova i loro nervi.

A mettere fine a ogni chiacchiera ci ha pensato proprio la Palmas che, nel salotto di Caterina Balivo a La Volta Buona, ha detto la pura e semplice verità: “La famiglia del Mulino Bianco non esiste”. Si litiga, ci si confronta e si ha il diritto di sbagliare e, semplicemente, di essere umani: “Certo che discutiamo, ma è il sale della coppia”, ha detto.

E se dovesse servire un’ulteriore conferma, la fuga d’amore in Egitto di pochi giorni fa parla da sé. Tra i templi millenari e i tramonti sul Nilo, la coppia si è concessa un momento per sé, lontano dai doveri di genitori e dalle telecamere, dimostrando che la complicità è più forte di qualsiasi pettegolezzo.