Federica Pellegrini replica a Filippo Magnini dopo l’intervista a Belve

IPA Federica Pellegrini

Federica Pellegrini replica a Filippo Magnini dopo l’intervista rilasciata dall’ex compagno a Belve. Nel corso della sua ospitata nella trasmissione di Francesca Fagnani, l’ex nuotatore aveva usato parole piuttosto dure riguardo la loro relazione passata.

Le parole di Filippo Magnini su Federica Pellegrini a Belve

Ospite di Belve, Filippo Magnini si è confessato non solo riguardo la sua vita professionale e l’intricata vicenda del doping, ma ha parlato anche della sua relazione passata con Federica Pellegrini. Oggi lo sportivo è sposato con Giorgia Palmas da cui ha avuto anche una figlia, Mia, nata nel 2020.

Un legame importante arrivato proprio poco dopo l’addio alla Divina. Durante l’intervista rilasciata a Francesca Fagnani, Magnini ha risposto con sincerità ad una domanda sulla storia d’amore passata con Federica Pellegrini.

“È stato un amore importante?”, gli ha chiesto la giornalista. Magnini ha replicato: “Un amore molto travagliato, ad oggi direi più no che sì. Non c’è stato tanto rispetto nei miei confronti: a parte i primissimi tempi, non è stata una bella storia, no, non mi ha lasciato un bel ricordo. Lei non si è rivelata la persona che pensavo”.

L’ex nuotatore ha parlato anche dell’incontro con Giorgia Palmas che considera l’amore della sua vita, avvenuto proprio quando stava affrontando la vicenda giudiziaria legata al doping. “Ho voluto conoscere Giorgia perché per me incarna i canoni della donna perfetta, così ho chiesto ad amici comuni di presentarmela – ha spiegato -. Poi durante quella vicenda ho capito che avevo sposato la donna giusta. Al primo appuntamento con mia moglie, prima ancora di baciarla, le ho raccontato questa cosa, premettendole che non sarebbe stato un periodo facile”.

La replica di Federica Pellegrini a Filippo Magnini

La replica di Federica Pellegrini non è tardata ad arrivare. La sportiva, intervistata da La Stampa, ha commentato le parole dell’ex fidanzato sulla loro storia d’amore. “Sapendo come è andata davvero mi viene da ridere. Ma non voglio aggiungere nulla. Va bene così”, ha detto la Pellegrini.

Era il 2011 quando Federica e Filippo svelarono di essere innamorati, un legame che sembrava indissolubile sino al 2013 quando arrivò la prima crisi, con un allontanamento fra i due. Poi la scelta di riprovarci, nel 2014, seguita pochi anni dopo da una rottura tutt’altro che semplice. All’epoca Magnini raccontò di essere stato lasciato dalla nuotatrice, spiegando di aver sofferto molto.

“Non era più sicura dell’amore. Mi ha lasciato lei. Ho sofferto molto, ho sperato per un anno, adesso ho girato pagina, è finita”, spiegò, ritrovando poi la serenità accanto a Giorgia Palmas. Federica Pellegrini invece nel 2019 decise di ufficializzare il legame con Matteo Giunta, allenatore e cugino di Magnini.

Oggi i due sono sposati e hanno una figlia, Matilde, nata nel 2024. Insieme hanno scritto un libro In un tempo solo nostro, che affronta il tema della genitorialità. “Di pazienza ce ne vuole tanta perché da un giorno all’altro mi sono cambiate le priorità completamente – ha confidato la sportiva -. Per me toglierle tempo è un peso grandissimo. Di fatto i sono dedicata a lei da quando è nata; ovviamente ho il mio lavoro però la mia priorità è lei. Diventare genitori non è una passeggiata. Quello che mi sta regalando la vita, in generale, è veramente toccare il cielo con un dito e a vole questa cosa fa un po’ paura. Con Matteo stiamo facendo un grandissimo lavoro”.

