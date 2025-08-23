Ballando con le stelle, Filippo Magnini entra nel cast: “Prossima sfida non in piscina”

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

IPA Filippo Magnini

Anche Filippo Magnini tra i concorrenti di Ballando con le stelle 2025. L’ex nuotatore, campione del mondo dei 100 metri, è infatti parte del cast della prossima edizione che si sta preannunciando ricchissima. E non solo per la presenza di Barbara D’Urso, finalmente ingaggiata da Milly Carlucci, ma anche per gli altri nomi che via via stanno entrando a far parte della rosa dei partecipanti.

Filippo Magnini concorrente a Ballando con le stelle

Una sfida di certo nuova, per lui, abituato ad altri lidi e ad altri spalti. Filippo Magnini ha accolto questa notizia con grande entusiasmo ma non poteva che mostrarsi nel suo habitat naturale, l’acqua, dove ha fatto vedere per la prima volta un collo del piede approvato da una delle maestre: la mitica Alessandra Tripoli. La prima approvazione è quindi arrivata direttamente da una delle veterane del programma che sappiamo già essere confermata per la prossima stagione.

“La sua prossima gara non sarà in piscina, ma sulla pista più luminosa della TV”, si legge nella caption del post che ha annunciato ufficialmente il suo approdo a Ballando con le stelle, al via con la nuova stagione dal 28 settembre prossimo. E ammettiamolo: gli sportivi hanno sempre dato prova di essere degli ottimi allievi, tra i pochi capaci di superare davvero le difficoltà che di settimana in settimana si presentano in sala. Non sono fatiche da niente, perfino per chi è abituato agli allenamenti. Le difficoltà fisiche che si sono manifestate negli anni scorsi ne sono la testimonianza.

Filippo Magnini in gara a un anno da Federica Pellegrini

Solo un anno fa, in coppia prima con Angelo Madonia, poi con Samuel Peron e quindi con Pasquale La Rocca che l’ha portata fino al secondo posto, gareggiava Federica Pellegrini. L’ex di Filippo Magnini, che non ha mai parlato di lui durante la permanenza all’interno del programma, si è dimostrata perfettamente all’altezza delle aspettative e – anzi – com’è nelle sue abitudini le ha anche superate.

Milly Carlucci ha quindi voluto puntare nuovamente su un nuotatore, come ha spesso fatto in passato, per ottenere nuovamente quegli ottimi risultati che si sono già verificati in passato come nel caso di Massimiliano Rosolino, che in pista ha trovato anche l’amore con Natalia Titova. Magnini non è invece alla ricerca di una compagna di vita, dato che è già felicemente sposato con Giorgia Palmas da anni, ma di certo la sfida è all’altezza della sua energia.

La pista da ballo non è la piscina e lui non ha mancato di sottolinearlo: cosa farà per farsi valere? Intanto l’aspetta una giuria agguerritissima e confermata in toto. Da Ivan Zazzaroni fino a Guillermo Mariotto, i giurati non sono di certo disposti a fare sconti a nessuno. Con un cast così, poi, non avrebbe neanche senso. Milly Carlucci ha lavorato moltissimo per replicare il successo degli anni scorsi e pare che ci stia pure riuscendo. Non resta che attendere le prossime settimane per capire se questa serie di intuizioni incontrerà il piacere del pubblico che, da anni, è sempre più numeroso.