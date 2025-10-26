Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

Settimana dopo settimana, nel salotto di Domenica In ci si ritrova a discutere di Ballando con le Stelle. Mara Venier è circondata da protagonisti e opinionisti e il tono si fa sempre molto caldo. Le cose non sono state diverse stavolta, con Luxuria che ha lanciato un attacco diretto a Filippo Magnini. Ciò che lo sportivo ha detto, infatti, ha scatenato numerose reazioni polemiche. Un passo falso di cui è giusto parlare.

La confessione di Magnini

Ballando con le Stelle non è soltanto un programma di spettacolo. Offre infatti spazio anche per dei momenti di grande fragilità. È stato così anche per Filippo Magnini, che al termine della sua esibizione si è commosso pensando alla sua amicizia con Massimiliano Rosolino.

“Questa è una presa che io e Massimiliano Rosolino facevamo sempre quando ci allenavamo, per scherzare. Lui ha sempre il sorriso sulle labbra ma sta combattendo una battaglia che nessuno sa”.

Dinanzi a queste parole è naturale chiedersi perché mai, se il diretto interessato ha scelto di non far sapere nulla pubblicamente, un’altra persona debba arrogarsi il diritto di spingere questa condizione sotto i riflettori.

Luxuria contro Magnini

Vladimir Luxuria ha decisamente mal digerito l’atteggiamento dell’ex nuotatore, arrivando a criticarlo aspramente. Parlare in questi termini può avere una sola conseguenza: il diffondersi di indiscrezioni e pettegolezzi.

Basti pensare all’analisi immediata delle parole sussurrate da Ivan Zazzaroni a Fabio Canino. Il giornalista ha fatto il nome di Natalia Titova, moglie di Rosolino. Ha dunque lasciato intendere che la battaglia citata sarebbe riferita proprio alla consorte, in qualche modo. Ed ecco che da qui si inizia a parlare di momento difficile per la coppia e, in men che non si dica, Rosolino si ritroverà a discuterne pubblicamente.

Luxuria ha voluto prendersi un po’ di spazio per denunciare questo atteggiamento che, nella migliore delle ipotesi, si può definire “leggero”. Ecco il suo attacco diretto: “Filippo Magnini, dopo essersi commosso, ha raccontato di un malessere di Rosolino. Trovo non sia stato giusto, perché avrebbe dovuto essere Rosolino, qualora avesse voluto, a raccontarlo. Adesso tutti si stanno chiedendo cosa sia successo a lui o ad altri a lui vicino. Lui si sentirà così obbligato a dirlo. È stato fatto uno sbaglio e bisogna dirlo”.

I toni si sono accesi di colpo, con Canino che ha tentato di spegnere il mini incendio, quasi dando la colpa a Luxuria per aver tirato fuori la vicenda. In breve: se è sbagliato averne parlato, lo è anche discuterne ora e continuare a generare attenzione sul caso.

È chiaro come a Ballando si siano resi conto dell’errore commesso e ora si senta di porre una pezza. Mara Venier ha precisato di non volerne discutere e Canino ha chiuso di colpo la questione, sottolineando come sia privata la vicenda e non se ne debba parlare. E allora Luxuria non ha più trattenuto la rabbia e, gridando, ha ribadito: “E se è privata, non devi dirlo in trasmissione”.