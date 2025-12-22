Ballando con le Stelle, Rosolino già licenziato. E Barbara D’Urso dimentica la coppa

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Barbara D'Urso, Milly Carlucci, Rosolino

Definito supplente fin dall’inizio dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle, chi si aspettava una promozione sul campo di Massimiliano Rosolino resterà di certo deluso. Perché non solo l’ex nuotatore è stato già licenziato da Milly Carlucci ma il congedo è avvenuto in maniera alquanto brusca, tanto che molti telespettatori non hanno particolarmente gradito il comportamento della conduttrice Rai. Intanto pare che Barbara D’Urso, altra grande protagonista del dancing show, abbia dimenticato la coppa da terza classificata vinta insieme a Pasquale La Rocca.

Massimiliano Rosolino non tornerà a Ballando con le Stelle

La chiusura dell’edizione 2025 di Ballando con le stelle ha regalato al pubblico un finale inatteso, che ha lasciato più di qualche spettatore sorpreso. Nei secondi conclusivi del programma, quando tradizionalmente conduttrice e cerimoniere invitano il pubblico all’appuntamento dell’anno successivo, Massimiliano Rosolino ha vissuto un momento quanto meno singolare.

Per tutta la stagione, l’ex nuotatore ha sostituito Paolo Belli nel ruolo di co-conduttore e inviato della sala delle stelle, diventando un volto familiare per il pubblico. Nel finale, Rosolino si è avvicinato a Milly Carlucci per il saluto conclusivo, pronto a chiudere la serata come di consueto. Ma accanto a lui, alla destra della bionda presentatrice, è arrivato Belli.

“Scusami Massimiliano, ma dal prossimo anno tornerà lui”, ha detto Carlucci, anticipando senza filtri il passaggio di consegne. Subito dopo, Belli ha preso il microfono e, insieme a Milly, ha rivolto al pubblico l’invito ufficiale per la prossima edizione 2025. La regia ha stretto l’inquadratura sulla coppia, escludendo di fatto Rosolino dall’ultimo momento televisivo della serata.

Non solo: il microfono di Rosolino è stato spento proprio mentre Milly e Belli concludevano lo show. Lo sportivo, alla sinistra dell’inquadratura, è rimasto in piedi, visibile ma silenzioso, escluso dall’ultima battuta di una stagione a cui si è dedicato con passione e dedizione.

Non è chiaro se la scelta sia stata concordata in anticipo, frutto di un copione prestabilito, o se si sia trattato di una decisione improvvisata nei concitati minuti finali della diretta. Fatto sta che il gesto ha immediatamente generato commenti e discussioni sui social: molti hanno percepito un congedo brusco, quasi ingiusto, per un volto che ha saputo ritagliarsi uno spazio importante nella trasmissione.

Nonostante il momento amaro, Rosolino ha dimostrato professionalità, restituendo il ruolo al “legittimo proprietario” senza proteste e accettando con garbo la fine del suo incarico. Il gesto, però, ha lasciato trasparire una sensazione di mancata celebrazione per chi ha seguito con interesse lo show per mesi e mesi.

Barbara D’Urso dimentica la coppa di Ballando con le Stelle

Oltre al licenziamento di Massimiliano Rosolino, sta facendo parecchio discutere il presunto gesto di Barbara D’Urso, terza classificata di Ballando con le Stelle 2025 dietro Andrea Delogu e Francesca Fialdini. Secondo quanto riportato dal giornalista Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, dopo la fine della diretta l’ex volto Mediaset e Pasquale La Rocca sarebbero scappati via dimenticato la coppa vinta.

“Nel frattempo, i social, in particolare X, continuano a partorire scemenze, come le insinuazioni secondo le quali la D’Urso, terminata la puntata, avrebbe tolto il follow al suo maestro Pasquale. Impossibile. Barbara non ha mai seguito nessuno al di fuori di Oprah Winfrey”, fa sapere il reporter.

Anche dopo la fine del programma, l’amicizia tra Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca resta solida, tanto che si sono ringraziati a vicenda. “Grazie a te Pasquale per avermi guidata in questo percorso. – ha scritto Barbara – In questi mesi non sei stato solo un maestro… sei stato presenza, sguardo e complicità. Quando danzi davvero, non segui solo dei passi: ti affidi. E affidarsi così, con rispetto e delicatezza, è una forma rara di intimità. Che resta, anche quando la musica finisce”.

“Grazie a te Bà, sei stata fenomenale, incredibile e di questo ne sarò fiero per sempre. Grazie per avermi insegnato così tanto e per aver condiviso con me l’amore per il ballo. Ti voglio tanto bene”, ha replicato il ballerino.

