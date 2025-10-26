IPA Marcella Bella

La puntata del 25 ottobre di Ballando con le Stelle è stata un po’ una resa dei conti, come annunciato dalla stessa conduttrice prima della partenza della gara. Tanto show, ma anche tanta commozione per Carolyn Smith, che ha parlato del suo percorso oncologico. E la resa dei conti c’è in parte stata, come tra la giuria e Marcella Bella: l’artista, durante la sua esibizione, ha spaccato una chitarra sul palco. Le nostre pagelle.

Marcella Bella spacca la chitarra sul palco. Voto: 9

Marcella Bella non ha intenzione di arrendersi e vuole solo divertire (e divertirsi). Nelle ultime settimane si è scontrata spesso con la giuria, soprattutto durante la prima puntata. E, in effetti, la giuria è tornata la “stessa” della prima puntata, per puntiglio. Ma lei è energica, libera e tenace sulla pista, balla sulle note di Pelle Diamante, il brano in gara a Sanremo 2025, spacca una chitarra e viene fermamente criticata. L’intervento di Alberto Matano è stato da applausi: “Mi stavo addormentando, posso dire? A volte ho la sensazione di essere davanti a una commissione di maturità. Se c’è il ballo non c’è lo show, se c’è lo show non c’è il ballo. Non sono un tecnico, è un giudizio a bordo campo, vorrei sottolineare lo spirito di Marcella, spacca una chitarra e diventa rockstar. Non ha niente da perdere, ha una carriera alle spalle”.

Per la giuria – a dir poco implacabile – non ha funzionato: “Spettacolo bello da vedere, ma il ballo non c’era”, ha detto Carolyn. E a rincarare la dose ci ha pensato Fabio Canino: “A te serve per la campagna elettorale della settimana, quando vai nei programmi a parlarne”. Marcella Bella non ci sta: “Mi sto sforzando di farvi divertire e di far divertire il pubblico, non sono una ballerina”. Per noi, la tenacia di Marcella è promossa.

Filippo Magnini in lacrime. Voto: 8

La sua rumba ha convinto: al fianco di Alessandra Tripoli – che è un privilegio, come ha detto Ivan Zazzaroni – Filippo Magnini ha dato il massimo. E quando la giuria ha iniziato a esprimersi positivamente, lo abbiamo visto commuoversi. “Ho pensato a un mio amico che è nella sala delle stelle, Massi (Rosolino, ndr). Perché io lo vedo sempre sorridente, ma ognuno di noi combatte delle battaglie che non sappiamo e lui non sa che non vedo l’ora di tornare dentro ad abbracciarlo”. C’è tanta umanità nelle parole di Magnini, così come nel suo ballo: come detto dalla stessa Carolyn Smith, per stasera Magnini è stato un vero ballerino.

Carolyn Smith, il messaggio sul tumore. Senza voto

Emozionante e più che giusto il messaggio di Carolyn Smith a inizio puntata: poco prima di connettersi con la sala delle stelle per annunciare la prima coppia per l’esibizione, ha parlato agli spettatori, invitando tutti a fare prevenzione e a sottoporsi agli esami. “Non auguro a nessuno di passare per questo viaggio. Il mio viaggio è abbastanza lungo, è da 10 anni e non ne esco fuori”.

Francesca Fialdini, le ombre sono solo un ricordo. Voto: 10+

Sta giocando tanto a Ballando, si sta togliendo di dosso l’armatura scintillante per indossarne di altre a ogni esibizione sul palco. Francesca Fialdini è la vera rivelazione di questa edizione. “Sono felice di aver detto di sì a Ballando. Ma c’è stato un momento in cui ho fatto i conti con me stessa. Mi svegliavo la mattina, non ero felice, è stato uno scivolamento lento”. Si è messa ancora una volta “a nudo”: per anni, dentro di lei ha avuto un tormento, pur vestendo le labbra con il sorriso ogni giorno, per non far passare alcun messaggio in onda. Pur di non far vedere le increspature della sua anima agli spettatori.

Senza identità e senza confini, al buio, ha scelto di tornare a camminare in terapia. L’esibizione è stata una sorta di omaggio a quella vulnerabilità, alla palude che ha attraversato (ed è stata dedicata ai ragazzi di Fame d’Amore, ai giovani che stanno combattendo contro le tenebre): è andata in scena Francesca. Come aveva sperato.

Barbara D’Urso “a rischio”. Voto: 6

Sembra impossibile, anche se ce l’ha fatta davvero a fare show. Per una parte della giuria, Barbara D’Urso è stata messa “a rischio”. Ma facciamo un passo indietro. C’è chi dice che la D’Urso non sia ancora “uscita”. Ma ci siamo goduti ogni minuto dello show della quarta puntata di Ballando con le Stelle. Come ha detto lei, ha sempre morso la vita (e continuerà) a morderla. Da Napoli a Milano, dai primi sogni fino alle prime occasioni, Barbara è diventata un idolo: personaggio televisivo di successo, conduttrice, attrice. Artista vera, che conosce bene le regole e le dinamiche dello show.

“Ci sono stati dei programmi in cui c’erano delle cose trash. Io ne sono fiera, stavo là a tenere compagnia, a informare tutti i pomeriggi. Ho fatto la battaglia contro l’omofobia, la violenza sulle donne, per mettere le telecamere negli asili e nelle case di cura. E tutto si riduce a volermi far rinnegare quello che ho fatto in questi anni”. Ma lei non ne ha intenzione, così come non ha intenzione di cedere alla polemica facile. E, come dice Pasquale La Rocca, dispiace che non venga messo in risalto il sacrificio e il lavoro di tante ore.

L’esibizione, però, non è stata apprezzata dalla giuria: il dubbio è che La Rocca abbia spinto un po’ troppo, senza far brillare la conduttrice ma mettendo al centro la sua bravura. E infatti è stato duro il parere di Fabio Canino: “Stasera hai messo a rischio lei per spingere troppo, per far vedere che c’eri”. Ma Ballando è una messa alla prova, puntata dopo puntata, anche se la D’Urso non ha concordato con il parere di Canino: “Non mi sono sentita messa a rischio. Sapevo che sarei uscita con il sangue nelle gambe, come è accaduto. Forse non sono stata all’altezza io, ma ci sta”. C’è stato qualche problema, ma lo ha affrontato come sempre: con il sorriso. Show, un pizzico di polemica: Barbara D’Urso sta ingranando, e non ce n’è per nessuna.