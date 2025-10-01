Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Milly Carlucci

Fabio Canino si scusa con Marcella Bella dopo la battuta fatta nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle e le polemiche che hanno coinvolto la trasmissione.

Cosa è successo a Marcella Bella a Ballando con le Stelle?

Ma cosa è accaduto di preciso a Ballando con le Stelle? Tutto è partito dall’esibizione di Marcella Bella con Chiquito nel corso della prima puntata dello show condotto da Milly Carlucci. Terminato il ballo, come di consueto, la concorrente si è presentata di fronte alla giuria che ha commentato il look di Marcella Bella in modo ironico. Le battute della giuria però non sono piaciute a qualcuno. Donatella Campione, senatrice di Fratelli d’Italia, in particolare ha richiesto una interrogazione parlamentare sulla vicenda.

Anche Marcella Bella, ospite de La vita in diretta, si è detta infastidita dalle battute ricevute. “Non ero preparata alle volgarità — ha spiegato —. Non ero mezza nuda. Ma, in generale, sono dispiaciuta perché hanno offeso tutte le donne”. La cantante ha poi citato la battuta di Fabio Canino: “Mi aspetto delle scuse da lui”, ha concluso.

La risposta di Fabio Canino dopo le polemiche a Ballando con le Stelle

La risposta di Fabio Canino non ha tardato ad arrivare. Il giudice di Ballando con le Stelle infatti ha chiesto pubblicamente scusa alla concorrente, affermando che la sua era solamente una battuta. “La mia battuta è uscita malissimo e quando vedrò Marcella mi scuserò senza dubbio – ha spiegato -. Ho usato quella parola, “arrapata”, davvero fuori luogo. Scusarsi è una dimostrazione di forza, a maggior ragione lo faccio io che da sempre porto avanti una mia battaglia per la gentilezza”.

“Da qui a sostenere che Ballando è un programma sessista, mi sembra assurdo – ha aggiunto -, anche perché da sempre è uno show che valorizza le donne. Ognuno si prende le responsabilità di quello che fa e io prendo la mia: ho fatto una battuta, per citare Marcella, senza un briciolo di testa”.

Sulla vicenda sono intervenuti anche gli altri protagonisti della trasmissione. Prima di tutto Milly Carlucci, che ha difeso la sua trasmissione, arrivata ormai alla 20esima edizione. “Giuria sessista? Non mi fate ridere – ha detto -. La nostra è la trasmissione più inclusiva che esista. La storia personale di ogni giurato parla da sé. Può essere uscita una battuta non troppo felice, ma non c’è mai intenzione di offendere nessuno”.

Decisa anche la difesa di Ivan Zazzaroni che ha fornito una sua spiegazione della vicenda. “Bisogna contestualizzare quello che è successo in una serata in cui si ride e si scherza, provocandosi anche – ha spiegato -. Pure a me hanno detto mille volte che ero il Richard Gere de noantri, mi hanno preso in giro per i capelli… se decontestualizzi tutto sembra offensivo ma Marcella stessa ha giocato con noi”.

Non resta che attendere la prossima puntata di Ballando con le Stelle quando, come prevedibile, ci sarà un confronto diretto fra Marcella Bella e i giudici. In quell’occasione la cantante potrà dire la sua su quanto accaduto, fornendo la sua versione dei fatti.