Guillermo Mariotto replica alle polemiche su Marcella Bella: “Quante fake news”

IPA Guillermo Mariotto

La polemica nata intorno a Marcella Bella dopo la sua partecipazione a Ballando con le Stelle non accenna a spegnersi e, anzi, continua ad alimentare il dibattito non solo televisivo ma anche politico. A innescare la miccia è stata la senatrice di Fratelli d’Italia Susanna Donatella Campione, che ha presentato un’interrogazione parlamentare accusando Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto di aver pronunciato nei confronti della concorrente frasi “squallide e mortificanti con allusioni offensive a carattere sessuale”. Una presa di posizione forte, che ha rapidamente superato i confini del varietà televisivo per approdare in Parlamento.

Le parole di Guillermo Mariotto

A rispondere alle accuse è stato proprio Guillermo Mariotto, stilista e giurato storico del programma condotto da Milly Carlucci. Intervistato da Fanpage.it durante un viaggio in Arabia Saudita, lo stilista ha respinto con fermezza le critiche, sottolineando come, a suo avviso, la vicenda sia stata strumentalizzata. “Tutti vogliono agganciarsi al carro di Ballando per farsi belli”, ha dichiarato, riducendo l’intera questione a un copione già visto in passato: ogni polemica, sostiene, diventa occasione per guadagnare visibilità sfruttando la popolarità dello show del sabato sera di Rai1.

Quando gli è stato chiesto se intenda chiarire la sua posizione nella prossima puntata, Mariotto ha liquidato l’ipotesi con ironia: “Ah, per carità. Da qui a sabato, sai quante cose passano, quante stupidaggini si sentiranno, quante fake news“. Una replica che mette in evidenza la sua volontà di non alimentare ulteriormente la vicenda, considerata poco più di un polverone mediatico.

Dalla pista al Parlamento

L’episodio incriminato risale alla prima esibizione di Marcella Bella con il ballerino Chiquito. Se da un lato la cantante ha conquistato il pubblico con una standing ovation e ricevuto i complimenti di Carolyn Smith, dall’altro si è scontrata con i giudizi più pungenti. Selvaggia Lucarelli aveva commentato con queste parole: “Non è che se una donna di una certa età arriva viva a fine ballo bisogna applaudire per forza così”. A seguire, le battute di Mariotto: “Ci hai fatto vedere il duodeno” e “Mi aspettavo tutto tranne che vederti così smutandata. Sei una delle più nude che io abbia visto esibirsi a Ballando”.

Parole accolte con il giusto divertimento in studio ma che, all’esterno, hanno suscitato reazioni dure. La senatrice Campione, membro della commissione bicamerale contro la violenza sulle donne, ha parlato di commenti che “non dovrebbero mai diventare dileggio”, invitando i giurati a scusarsi pubblicamente.

La reazione di Marcella Bella

La stessa cantante, intervenuta a La Vita in Diretta da Alberto Matano, non ha nascosto l’amarezza: “Non ero pronta alle volgarità. Ho trovato qualche commento che mi è dispiaciuto, e anche molto. Sono dispiaciuta perché hanno toccato le donne, la donna in generale, non solo me”. Una dichiarazione che ha ulteriormente amplificato il dibattito, che pare non si sia ancora chiuso del tutto.

Tra replica politica, reazioni mediatiche e malumori interni al programma, il caso resta aperto. Resta da capire se sabato sera, con il ritorno in pista di Marcella Bella, la giuria e la cantante sceglieranno di confrontarsi direttamente o se prevarrà la linea del silenzio. Una cosa è certa: dopo appena una puntata, Ballando con le Stelle ha già trovato la sua prima, inevitabile, polemica di stagione.