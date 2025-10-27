La Volta Buona, pagelle del 27 ottobre: Guillermo Mariotto tagliente su Ballando (5), Martina Stella parla del rapporto con i figli (8)

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

Nuovo appuntamento con il salotto pomeridiano di Rai 1 in compagnia di Caterina Balivo e dei suoi ospiti. Dopo la pausa del weekend e la puntata di venerdì dedicata al ricordo di Fabrizio Frizzi e alle polemiche su Sanremo, oggi Caterina accoglie a La Volta Buona alcuni protagonisti di Ballando con le Stelle.

In studio a commentare le clip ci sono i concorrenti dell’edizione 2025: Beppe Convertini con la sua partner Veera Kinnunen, Raimondo Todaro, Chiquito (ballerino di Marcella Bella) e altri ospiti speciali come Martina Stella, che parla del rapporto con i figli e del suo ruolo in teatro.

La puntata di oggi si apre con uno speciale sull’edizione 2025 di Ballando con le Stelle, il programma di Milly Carlucci che sta facendo discutere per alcune dichiarazioni della giuria verso i concorrenti e per confronti piuttosto accesi.

Si torna a parlare di Marcella Bella, al centro delle polemiche per le critiche ricevute dalla giuria. Caterina Balivo manda in onda una clip con le risposte della cantante, accusata di essere “inguardabile” quando balla. Fabio Canino l’aveva anche accusata di fare “campagna elettorale” durante la settimana, salvo poi scusarsi per alcune battute fuori luogo riguardo il suo look. Marcella però la prende con filosofia: “Conviene prenderla così, non mi interessa che i giudici cambino idea. Preferisco vincere nella vita anziché nel balletto”.

Guillermo Mariotto risponde alle critiche davanti a Chiquito, il ballerino di Marcella presente in studio, che si lamenta dei voti costantemente bassi. Chiquito ricorda tutti i balli della sua partner, sempre criticati, e Beppe Convertini gli dà ragione sottolineando che Marcella Bella è una grande artista che merita rispetto.

Anche Raimondo Todaro, presente in studio, interviene sulle polemiche emerse durante l’ultima puntata di Ballando, affermando che la giuria non dovrebbe esprimere giudizi troppo di parte ma restare obiettiva.

Alla domanda di Caterina “Guillermo, su chi punti a Ballando?”, Mariotto risponde: “Le donne sono partite in quarta mentre gli uomini più in sordina, ma stanno andando benissimo”. Suggerisce quindi di puntare su ballerini come Magnini e Fognini per la finale.

“La iena è uscita allo scoperto” commenta poi Mariotto riferendosi a Barbara d’Urso, dopo una clip a lei dedicata. Il giurato sostiene che il suo atteggiamento sia cambiato nell’ultima puntata rispetto alle prime quattro. Una battuta che alimenta le polemiche già scaturite sabato 25 ottobre, quando la conduttrice era stata accusata di “seguire una recita” e non essere autentica.

Entra in studio un’altra coppia in gara a Ballando con le Stelle, seconda in classifica, ovvero quella composta da Alessandra Tripoli e Filippo Magnini per rispondere alle domande della Balivo. Magnini racconta la sua esperienza durante l’ultimo ballo dicendo di non aver pensato ai passi, ma di essersi lasciato trasportare dalla musica.

“Da sportivo per me è importante dare il mio massimo, non posso accontentarmi solo di partecipare”, afferma Filippo. La conversazione si sposta subito sulla moglie Giorgia Palmas, assente durante l’ultima puntata. Qualcuno insinua che Giorgia sia gelosa di Filippo durante i balli con Alessandra, ma la coppia di ballerini smentisce, anche se c’è chi suggerisce maliziосamente che ballino meglio quando la Palmas non è presente.

Rossella Erra, presente in studio, svela che in realtà dopo la gara Magnini e Tripoli sono usciti a cena insieme ai rispettivi consorti, smentendo qualsiasi gelosia o rivalità.

Si passa a Beppe Convertini e alla sua mamma Grazia, alla loro storia e alla battaglia che va avanti da 10 anni. “Dopo la morte di papà, mamma è stata la luce”, racconta Beppe, presente in studio con la madre. Il conduttore ricorda i momenti dell’infanzia: “Mamma è la persona più importante della mia vita, mi ha insegnato a essere l’uomo che sono oggi. Un uomo che lotta e che, dal suo esempio, non si è mai fermato davanti a nessun ostacolo”. Anche qui Mariotto interviene: “Dovevi fare il prete”, commenta ironicamente dopo le parole di Beppe.

In studio arriva Tony Maiello per commentare la clip sulle esibizioni dei concorrenti in gara a Tale e Quale Show, rivelando che i giudici del programma sono più buoni rispetto a quelli di Ballando con le Stelle. Alla domanda “Su chi punti per la vittoria?” Tony risponde che teme di più Pamela Petrarolo e Samuele Cavallo, mentre non esclude una possibile partecipazione a Sanremo 2026.

In studio si parla del presunto flirt tra Andrea Delogu, tornata single dopo la fine della storia con Luigi Bruno, e il suo ballerino Nikita, ospite a La Volta Buona. Secondo quanto affermato da Beppe Convertini (ma anche da Mariotto durante la puntata), tra i due ci sarebbe più che un semplice rapporto lavorativo, nonostante l’importante differenza d’età.

Incalzato dalle domande di Caterina Balivo e degli altri ospiti, Nikita risponde che il suo intento è far ballare al meglio la sua partner e farla felice, mentre il gossip che aleggia intorno a loro non gli interessa. Rossella Erra però dichiara di aver visto un presunto bacio tra i due durante la coreografia della quinta puntata sulle note di Love Me Like You Do, quando al termine del ballo si sono nascosti dietro un giornale.

Secondo l’opinionista i due ballerini si sono sfiorati le labbra e anche nel backstage e nei corridoi del programma ci sarebbe grande sintonia tra loro, complicità e risate.

In studio arriva infine Martina Stella, reduce dal divorzio con Andrea Manfredonia. Si inizia con una clip in cui Caterina Balivo mostra all’attrice i suoi molteplici ruoli in tv e al cinema, anche in parti complesse. Oggi Martina è protagonista in teatro con il musical “Cantando sotto la pioggia”, ma il discorso si sposta naturalmente sui suoi figli: un bambino di 4 anni e una ragazza di 13, in piena adolescenza.

L’intervista segue il filo della playlist preferita di Martina, si inizia con un brano di Lady Gaga che la riporta ai suoi figli e ai balli che fa spesso con loro.

“Vorrei essere una guida per i miei figli, ma cerco sempre un compromesso con loro, discutendo anche sulle regole”, racconta Martina alla domanda di Caterina “Che mamma sei per i tuoi figli?”, ammettendo anche di aver fatto degli errori nella sua vita, ma di aver capito che è importante condividere con le altre mamme anche i momenti no, senza tenersi tutto dentro.

Il discorso verte poi sul mondo dei social: l’attrice spiega come il web sia oggi un mondo piuttosto pericoloso e come sia difficile tenere i figli lontani dagli schermi, soprattutto dopo il periodo del Covid. Lei però sta loro sempre vicina, guardando spesso insieme i contenuti online. Nell’intervista c’è poi spazio per un momento simpatico. Seguendo il fil rouge della playlist, si arriva infine a uno dei brani preferiti di Martina: Singing in the Rain. La canzone offre un gancio perfetto per parlare del suo attuale momento lavorativo, che la vede impegnata al teatro proprio con il musical Cantando sotto la pioggia. Nel parlare dello spettacolo, che la vedrà in tour fino a primavera, l’attrice ha ricevuto una clip scherzosa da Flora Canto, sua compagna di palcoscenico in quest’avventura.