Martina Stella a Verissimo, la verità sul divorzio: “È stato devastante“

Una confessione a cuore aperto quella di Martina Stella a Verissimo: l’attrice, ospite del salotto di Silvia Toffanin, ha parlato di come ha vissuto la fine del matrimonio con Andrea Manfredonia, dopo sette anni d’amore. Un momento difficile quello affrontato, soprattutto a causa dei tradimenti dell’ex marito.

Martina Stella e la fine del suo matrimonio, la confessione a Verissimo

Ha sempre sognato di fare l’attrice e ha coronato il suo sogno da giovanissima, quando debuttò a soli 16 anni nel film di Gabriele Muccino L’ultimo bacio. Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti, e oggi Martina Stella è una professionista affermata. La sua vita lavorativa l’ha passata davanti alle telecamere, ma ha saputo tenere lontana dai riflettori quella privata, senza mai lasciarsi travolgere da gossip e pettegolezzi.

Oggi però è pronta a parlare di uno dei momenti più difficili della sua vita, la separazione dall’ormai ex marito Andrea Manfredonia. I due erano convolati a nozze nel 2016, ma due anni fa, nel 2023, la loro relazione è naufragata. E senza giri di parole l’attrice ha ammesso a Verissimo che il suo matrimonio è finito anche perché era diventato “un po’ affollato“.

A causare la fine della loro storia d’amore i continui tradimenti del procuratore sportivo: “L’ho vissuta male, è stata una delle cose più complesse della mia vita. Io ho sempre avuto il grande sogno della famiglia unita, ho sempre creduto molto nel matrimonio e non è andata. Questo mi ha fatto soffrire e quando vedi soffrire i tuoi figli è la cosa più devastante“.

“Gli adulti si tirano su, ma per i bambini è più complesso”, ha ammesso nel salotto di Silvia Toffanin. Dall’amore con Manfredonia, è nato il figlio più piccolo Leonardo, venuto al mondo nel 2021, ma Martina Stella è anche mamma di Ginevra, avuta nel 2012 dall’ex Gabriele Gregorini.

La rinascita dopo la separazione

Martina Stella oggi è riuscita a rialzarsi, nonostante il grande dolore che ha affrontato: “Mi sono presa questi anni di ricostruzione. Mi sono dedicata completamente al lavoro e ai figli. Ho voluto dargli priorità e fargli sentire che la mamma c’era ed era tutta per loro, cercando di aiutarli ad adattarsi”, ha affermato.

E sulla fine del matrimonio ha raccontato: “Una donna deve trovare il coraggio anche di rincorrere la sua dignità quindi non ho rimpianti”. Fino all’ultimo momento l’attrice ha cercato di tenere in piedi la storia con Manfredonia, ma le cose non sono andate come aveva sperato. Oggi però ha ritrovato la serenità, quella che le serviva per stare accanto ai suoi figli nel modo più giusto. “Mi sono fatta aiutare non solo da amici e famiglia ma anche da specialisti. È giusto dire la verità ai figli ma con il linguaggio adatto a loro”, ha confessato.

Stella oggi è single, ma non esclude di innamorarsi di nuovo: “Non voglio essere bloccata dalla paura. Sono aperta all’amore, sono una romanticona e non sono cambiata. Ma non mi sono voluta gettare subito a capofitto in un’altra storia”.

E i pretendenti di certo non le mancano: “Ho avuto molti corteggiatori. È stato divertentissimo. Per tanti anni quando hai una storia lunga, non vedi neanche intorno a te… Io poi sono una molto seria e molto fedele. Ma quando mi sono separata se ne sono presentati diversi. Ma li ho rispediti…”.