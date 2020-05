Chi è Andrea Manfredonia, il marito di Martina Stella

editato in: da

Classe 1988, Andrea Manfredonia è il grande amore dell’attrice Martina Stella. Agente FIFA, dal 2013 è titolare di un’agenzia di management sportivo, la MCDR Sport Management. Questa realtà, fondata da Manfredonia e da altri due soci (l’avvocato Alessandro De Rosa e Alessio Ceccarelli), si occupa di curare gli interessi dei calciatori dal punto di vista dell’immagine, ma anche per quanto riguarda l’assistenza legale e tributaria.

Il consorte della bellissima attrice toscana ha respirato il fascino del mondo del calcio fin da piccolo. Andrea è infatti figlio dell’ex difensore e centrocampista Lionello Manfredonia che, come ben sanno gli appassionati del pallone, ha dovuto smettere di giocare a seguito di un arresto cardiaco durante un match Bologna – Roma nel 1989.

Andrea Manfredonia è arrivato nella vita di Martina Stella dopo la fine della storia tra l’attrice e Gabriele Gregorini, hair stylist conosciuto sul set di Tutti Pazzi per Amore 3 e padre della piccola Ginevra, nata nel 2012. La coppia Stella – Gregorini si è detta addio nel 2014. L’attrice di Impruneta, come poco fa accennato, dopo aver chiuso questa importante parentesi della sua vita ha incontrato l’uomo che ha cambiato per sempre la sua esistenza.

Come rivelato nel corso di un’intervista a Domenica In, tra loro non c’è stato il classico colpo di fulmine. L’attrice ha infatti specificato che Manfredonia, incontrato durante un aperitivo organizzato da alcuni suoi amici, ha dovuto faticare per conquistarla, impegnandosi anche per conoscere la sua famiglia (l’attrice è molto legata alla madre e alla sorella Flavia, di cinque anni più giovane di lei).

Le cose tra lei e Manfredonia sono andate nel migliore dei modi: a circa un anno dall’ufficializzazione della relazione, la coppia è convolata a nozze. Il matrimonio, che nel corso di un’intervista a Chi la Stella ha definito come il giorno più bello della sua vita assieme a quello della nascita della figlia, è stato celebrato il 3 settembre 2016 in una romantica chiesetta immersa nel verde a Carbognano, nei pressi di Viterbo. I dettagli della cerimonia, che è andata in scena in un casale poco lontano di proprietà della famiglia Manfredonia, sono stati curati da Enzo Miccio.

Tornando ad Andrea Manfredonia, ricordiamo che ha quattro fratelli. Definito “il mio principe” dalla moglie nel corso di un recente collegamento con lo studio di Vieni da Me, Manfredonia è presente su Instagram con un profilo sul quale condivide soprattutto scatti legati al suo mondo professionale.