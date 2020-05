Vieni da Me, Martina Stella scherza sul marito: “Samuel Peron è meglio”

editato in: da

È tempo di tornare alla normalità, per Caterina Balivo. La conduttrice si è ripresa il suo spazio su Rai1, con una nuova puntata di Vieni da Me e tanti ospiti speciali. Nel corso dell’appuntamento, è intervenuta in collegamento anche Martina Stella, che si è lasciata andare ad alcune confessioni inaspettate.

Dopo la lunga sospensione che aveva portato Caterina Balivo – e molti suoi colleghi – lontana dalle telecamere, Vieni da Me è tornato con tantissime sorprese da regalare al proprio pubblico. Erano davvero in molti ad aspettare con ansia questo momento, perché le seppur frequenti dirette Instagram della conduttrice non erano più sufficienti a soddisfare la curiosità dei suoi telespettatori. E così questo pomeriggio, con una nuova puntata del suo show, la Balivo ha fatto il suo ritorno in grande stile, commuovendosi un po’ in un momento particolarmente intenso.

Tra i primi ospiti ad essere intervenuti – la maggior parte dei quali in collegamento, in ottemperanza alle misure di sicurezza vigenti – c’è anche la splendida Martina Stella che, assieme alla figlia Ginevra, ha raccontato come sta trascorrendo queste settimane, tra tempo passato in famiglia e Tik Tok divertenti. Caterina le ha regalato una bellissima sorpresa, facendole ascoltare alcune canzoni legate indissolubilmente alla sua vita privata. Come L’ultimo bacio, successo di Carmen Consoli che ha fatto da colonna sonora all’omonimo film, in cui l’attrice ha debuttato quando aveva solamente 17 anni.

La Balivo ha poi deciso di ripercorrere con Martina la sua romantica storia d’amore con Andrea Manfredonia, l’uomo che ha sposato nel 2016 dopo la fine della relazione con il papà di sua figlia. “Ho trovato il mio principe, mio marito Andrea” – ha rivelato la Stella, facendo riferimento ad un gossip del passato che la vedeva impegnata nientemeno che con il Principe Harry.

L’attrice, rivivendo alcuni momenti divertenti trasmessi dalla Balivo, ha anche ironizzato su suo marito. In un video, lei e Andrea ballano in salotto, ma l’uomo non è certo un danzatore provetto. “Samuel Peron non mi avrebbe di certo fatta cadere. Molto meglio di mio marito. Non ci siamo ancora” – ha scherzato Martina, ripescando così dalla memoria la sua esperienza a Ballando con le Stelle. Proprio di quel periodo, l’attrice ha ricordato un dettaglio molto tenero: “Mio marito restava a casa con Ginevra, mi ha aiutato e supportato su tutto”.