Ballando con le Stelle, lo show di Milly Carlucci torna in autunno

Il pubblico ormai da diverse settimane attende con ansia di scoprire qualcosa in più su Ballando con le Stelle. La competizione avrebbe dovuto essere già nel vivo, ma il palinsesto recentemente è stato completamente stravolto e lo show di Milly Carlucci è stato rimandato a data da destinarsi.

Ballando con le Stelle è uno dei programmi di punta della Rai, con la Carlucci saldamente fissa al suo posto da ben 14 edizioni. Quest’anno la sfida tra artisti e vip che decidono di cimentarsi nella danza ha però subito uno slittamento. Inizialmente previsto per la fine di marzo, lo show non ha più trovato il suo posto nel palinsesto. La situazione d’emergenza che il nostro Paese sta affrontando ha messo a dura prova anche l’organizzazione televisiva: sono moltissimi i programmi che hanno momentaneamente chiuso i battenti, in attesa di poter tornare in onda in un momento più felice.

La questione, per Ballando, è ancora più complicata. La trasmissione non è nemmeno iniziata, e sin dai primi giorni di ritardo si parlava di uno slittamento di qualche mese. Con l’evolvere della situazione, sembrava ormai certo che il talent show avrebbe fatto capolino in televisione non prima dell’estate. In molti avevano parlato di questa eventualità: una delle ultime dichiarazioni in tal senso è quella di Veera Kinnunen, che ha rivelato che sarebbe stata pronta ad andare in onda nei mesi più caldi.

Nelle ultime ore, comunque, sono emerse nuove indiscrezioni che non piaceranno ai fan. Si vocifera infatti che Ballando con le Stelle sia in procinto di essere rinviato al prossimo autunno, in data ancora da destinarsi. Ma c’è di più: lo show dovrebbe andare in onda di martedì, stando a quanto riportano le ultime indiscrezioni. Nessuna informazione, invece, per quanto riguarda il cast. Pare però confermata la presenza dei concorrenti che erano già stati annunciati nelle scorse settimane, i quali avevano trovato il favore del pubblico.

Non c’è ancora nulla di certo, in realtà. Secondo alcuni, è possibile che la trasmissione di Milly Carlucci salti direttamente questa edizione e si passi al prossimo anno, con un notevole ritardo nella messa in onda. Ma non è tempo di fasciarsi la testa: probabilmente le prossime settimane saranno decisive e scopriremo finalmente quando potremo assistere alla nuova stagione di Ballando con le Stelle.