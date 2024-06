D’Urso e Ferragni a Ballando con le Stelle? Le parole di Milly Carlucci

Fonte: IPA Milly Carlucci dissipa tutti i dubbi su Chiara Ferragni e Barbara D'Urso

La popolare trasmissione del sabato sera di Rai Uno, Ballando con le Stelle, si prepara a tornare con una nuova stagione. Anche quest’anno, il programma mira a contrastare la concorrenza di Tu Sì Que Vales, trasmesso su Canale 5. La squadra guidata da Milly Carlucci è già al lavoro per mettere insieme il cast della nuova edizione, prevista per settembre e anticipata come una delle più lunghe mai realizzate, secondo TvBlog.

Negli ultimi mesi, sono circolate voci riguardanti la possibile partecipazione di due celebri personalità italiane, Barbara d’Urso e Chiara Ferragni, alla prossima edizione di Ballando con le Stelle. Finalmente, Milly Carlucci ha deciso di fare chiarezza durante un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni, dissipando alcune delle speculazioni che circolano.

Nuovi maestri di ballo e casting

Nel cast faranno il loro ingresso i maestri di ballo Nikita Perotti e Sophia Berto, selezionati durante l’ultima edizione di Ballando on the Road, la cui nuova stagione è attualmente in corso. In un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, Milly Carlucci ha rivelato i dettagli sui casting in corso per trovare i partecipanti più adatti a cimentarsi con il ballo, sotto l’occhio vigile della giuria, che dovrebbe essere interamente riconfermata, sebbene la conduttrice non si sia ancora pronunciata ufficialmente.

La selezione del cast e della giuria, cosa ha detto la presentatrice

Intervistata riguardo alla formazione del cast, Milly Carlucci ha spiegato: “In questo momento stiamo facendo il cast, dobbiamo trovare la squadra giusta. Solo dopo parleremo di giuria e tribuni a bordo campo.”

Roberta Capua si è proposta per partecipare al programma? Milly Carlucci ha risposto con entusiasmo: “Le auto candidature sono una cosa che ci onora molto. Il cast non dipende dal fatto che uno sia un grande, medio o piccolo personaggio, ma dall’armonia del gruppo. Come per una cena si cerca di creare una sintonia tra amici.”

Per quanto riguarda l’inclusione di attori provenienti da serie turche di successo, come è stato per L’Isola dei Famosi con Aras Senol, Milly Carlucci ha spiegato le difficoltà linguistiche: “C’è il problema della lingua. Se sei bello e affascinante, ma parli con la traduzione simultanea non funzioni. Abbiamo chiamato tante volte personaggi famosi che non parlavano italiano, ma come ballerini per una notte.”

Milly Carlucci ha confermato che la nuova stagione inizierà con due puntate aggiuntive: “Ci hanno chiesto di anticipare la partenza a fine settembre. Avremo due puntate in più.”

Chiara Ferragni e Barbara d’Urso nella nuova stagione del programma: ci saranno?

Si è parlato di una possibile partecipazione di Chiara Ferragni, ma Milly Carlucci ha smentito queste voci.

A questo proposito, infatti, Milly Carlucci ha commentato: “Ogni tanto scopro che siamo in corsa per qualcuno, ma fa parte del rutilante mondo del casting.” Questo suggerisce che, sebbene il nome di Ferragni sia effettivamente circolato, nulla è stato ancora confermato ufficialmente.

In merito a Barbara d’Urso, ha detto: “Sì, ora è libera, ma far parte del nostro cast implica la voglia di una persona di mettersi in gioco, lavorare tutti i giorni, aprirsi e raccontarsi.”