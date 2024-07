Fonte: IPA Milly Carlucci

Considerando come sia uno dei programmi più visti del palinsesto Rai, sul cast della nuova stagione di Ballando con le Stelle regna il più totale riserbo. Sarà una sorpresa per il pubblico o almeno dovrebbe. Milly Carlucci sta tentando in tutti i modi a non far trapelare nulla, ma alcuni nomi ufficiosi sono sul web da settimane. Il primo confermato, però, è giunto da una fonte Rai autorevole: Carlo Conti. Non sarà di certo contenta la celebre collega.

Lo spoiler di Carlo Conti

Ufficialmente parlando, nessuno al di fuori di certo ambiti dovrebbe conoscere il cast della nuova stagione di Ballando con le Stelle. Le cose però stanno diversamente. Ai microfoni di SuperGuidaTv, infatti, Carlo Conti ha confermato il nome di Francesco Paolantoni nello show di Milly Carlucci. Rispondendo a una domanda sul celebre mattatore, il direttore artistico del Festival di Sanremo 2025 (e 2026) ha confermato come sarà impegnato in un altro studio Rai.

Ecco invece quello che sono state, fino a ora, le parole di Milly Carlucci in merito alla nuova edizione. Bocca cucita sul fronte cast per un preciso motivo. Ci sono stati ovviamente dei contatti ma i contratti non sono stati ancora siglati: “Siamo lontani dalla chiusura delle trattative. Non ci sono certezze e, davvero, non è ancora il momento di fare rivelazioni”.

Dubbi ci sono stati anche per quanto riguarda la giuria. In merito però la conduttrice ha spazzato via ogni ipotesi d’addio: “Squadra che vince non si cambia. I nostri giurati sono amatissimi e li rivedremo tutti nella prossima edizione in autunno”.

Ballando con le Stelle: i nuovi concorrenti

Le poche parole di Carlo Conti hanno avuto un peso specifico molto importante. Francesco Paolantoni è il primo concorrente ufficiale di Ballando con le Stelle. Difficile pensare, infatti, che possano esserci colpi di scena su questo fronte.

Come detto, però, non si tratta affatto del primo nome comparso in rete. Per quanto si parli di ipotesi e indiscrezioni e, come detto dalla Carlucci, le trattative non siano ancora concluse, i fan dello show hanno avuto modo di immaginare la nuova edizione.

Suggestiva l’ipotesi di Nina Zilli. La famosa cantante vanta una evidente presenza scenica e sarebbe un’aggiunta notevole per il programma. Sappiamo inoltre che Sonia Bruganelli non sarà nello studio de L’Isola dei Famosi nella prossima stagione. Per lei sembra si possano aprire le porte dello studio Rai.

Potrebbe proseguire poi la sua carriera televisiva, dopo quella sportiva, Federica Pellegrini. Decisamente a sorpresa, invece, il possibile ingresso di Alan Friedman, ben noto giornalista americano.

Considerando poi il grandioso successo di Terra Amara in Italia, proposta anche per l’attore Furkan Palali, che interpreta Fikret Fekeli. L’elenco dei potenziali partecipanti si completa con i conduttori Enrica Bonaccorti, Massimiliano Ossini e Luca Barbareschi, così come l’ex annunciatrice Marina Morgan. All’appello, però, mancherebbero ancora svariati nomi.