Richard Gere papà a 70 anni: Alejandra Silva ha partorito il secondo figlio

Richard Gere è diventato di nuovo papà a 70 anni. La moglie Alejandra Silva infatti ha dato alla luce il suo terzo figlio. Nel 2018 l’attore aveva sposato l’attivista spagnola, sua compagna da diverso tempo, e poco dopo aveva annunciato l’arrivo del primogenito della coppia. Nel febbraio del 2019, Richard aveva stretto fra le braccia il primo figlio, Alexander.

Oggi scopriamo che Gere è diventato di nuovo papà. La moglie Alejandra Silva ha infatti dato alla luce il loro secondo figlio a poca distanza dal primogenito della coppia. A dare la notizia il tabloid Hola! che aveva svelato in anteprima le nozze e le due gravidanze. Per ora non si conoscono il nome nè il sesso del nascituro, anche se i fan di Gere sperano sia una femmina visto che l’attore e Alejandra sono già genitori di tre maschi.

Richard ha un figlio di diciannove anni, Homer James Jigme Gere, frutto del matrimonio con Carey Lowell, mentre la Silva nel 2013 ha avuto Albert Friedland, nato dall’unione con l’ex marito Govind Friedland. Attualmente la coppia si trova a Pound Ridge, in una tenuta alle porte di New York. Da sempre molto riservato, Gere ha vissuto da subito la relazione con l’attivista spagnola nel più stretto riserbo, difendendo la sua privacy. Una scelta ancora più forte ora che la coppia ha avuto un altro figlio.

37 anni e un lavoro nel settore del marketing di una società che opera nel settore aereo, Alejandra Silva è un’attivista politica e la figlia di Ignacio Silva, l’ex vicepresidente del Real Madrid. Da sempre sostiene progetti no profit, come la Fondazione Rais per aiutare i senzatetto e Beautiful Life Fund, dedicata all’educazione dei bambini rifugiati o bisognosi. Il primo incontro con il divo di Hollywood sarebbe avvenuto proprio durante una serata di beneficienza. L’attore di Pretty Woman sarebbe rimasto stregato dalla bellezza dell’imprenditrice, ma soprattutto dal suo impegno umanitario, che oggi i due hanno deciso di portare avanti insieme.