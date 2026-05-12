Il divo Mel Gibson ha una nuova fidanzata, ed è italiana. Si chiama Antonella Salvucci e di mestiere è anche lei attrice

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IPA Antonella Salvucci

Dopo Richard Gere e Elisabetta Canalis arrivano Mel Gibson e Antonella Salvucci. Una nuova storia d’amore è nata tra Hollywood e Cinecittà. Pare che il divo statunitense, regista e attore tra i più famosi al mondo, sia capitolato di fronte a una bellezza italiana. La fortunata si chiama Antonella Salvucci e, seppur con meno clamore, anche lei lavora nel mondo del cinema. I due attori sono stati avvistati in una romanticissima passeggiata notturna tra le meraviglie di Roma.

Mel Gibson, la nuova fidanzata è italiana

Una cena romantica a lume di candela e, per digerire, una romantica passeggiata verso il Gianicolo, per poi fermarsi di fronte al Fontanone illuminato dai raggi lunari. È la splendida cornice dei primi baci – per lo meno i primi pubblici – tra Mel Gibson e Antonella Salvucci. Sono stati i paparazzi di Chi a svelare le tenerezze segno del nuovo amore del divo di Hollywood.

A presentare la grande star alla showgirl capitolina pare sia stata Darina Pavlova, potente produttrice cinematografica bulgara famosa per organizzare alcune delle feste più esclusive di Roma. Sarebbe scoccata proprio a un party la scintilla tra Gibson e Salvucci. La relazione, nata al di fuori della luce dei riflettori, sembra adesso pronta a uscire alla luce del sole, o a quella più romantica della luna.

Per Mel Gibson si tratta della prima relazione ufficiale dopo la separazione dall’ex moglie Rosalinda Ross, avvenuta a fine 2025 in quello che è già passato alla storia come uno dei divorzi più cari nella storia di Hollywood. Ancor più traumatico fu il divorzio dalla prima moglie, Robyn Moore, che Gibson sposò nel 1980 e con cui ebbe ben 7 dei suoi 9 figli. Per l’attore, impegnato a girare in Italia il sequel de La passione di Cristo, la storia con Salvucci potrebbe insomma rappresentare il ritorno a una serenità da tempo perduta.

Chi è Antonella Salvucci, ex di Sean Penn

Antonella Salvucci ha 38 anni ed è nata a Civitavecchia. La sua carriera nel mondo dello spettacolo è lunga e variegata. Dopo gli inizi da modella, ha iniziato a lavorare come attrice, con diversi ruoli in fiction di grande successo come Carabinieri, Il maresciallo Rocca, Rex e Un medico in famiglia. Dalla tv al cinema, Salvucci è nel cast, tra gli altri, de L’amico di famiglia di Paolo Sorrentino e Il punto rosso di Marco Carlucci.

In tv è stata conduttrice della rubrica di cinema Ciak si gira, del Fantafestival e di tutte le edizioni di Roma Film Festival. Il cinema, insomma, è un ambiente famigliare per Antonella Salvucci e Mel Gibson non è il primo divo con cui intesse una relazione. Ospite di Monica Setta nella trasmissione Donne al bivio, l’attrice raccontò di un “colpo di fulmine” con Sean Penn, che si trasformò in una passione travolgente seppur fugace.

Con un pizzico di nazionalismo, non possiamo che augurare a Mel Gibson e Antonella Salvucci un amore grande e duraturo. E sarebbe una bella doppietta per le donne italiane, già degnamente rappresentate a Hollywood da Vittoria Ceretti, l’unica over25 ad essere stata in grado di conquistare l’inafferrabile Leonardo di Caprio.