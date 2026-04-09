Lo sgarbo di Mel Gibson a Matera: il regista si sposta in Puglia per il nuovo film

Il seguito di “The Passion” si sarebbe dovuto girare a Matera, ma Mel Gibson ci ripensa e per "The Resurrection" si sposta in Puglia

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IPA Mel Gibson

Mel Gibson ha portato – ancora una volta – il grande cinema di Hollywood in Italia. Il regista di fama mondiale si trova a Roma dove, presso i nostrani studi di Cinecittà, sta girando alcune scene del suo nuovo film, The Resurrection of Christ, la Resurrezione di Cristo, sequel del cult ispirato al Nazareno The Passion. Nel primo episodio della biblica saga, Gibson aveva trasformato Matera nella Palestina, ma stavolta ha lasciato a bocca asciutta la città dei sassi. Il divo preferisce la Puglia.

Mel Gibson abbandona Matera

Il prossimo lunedì 20 aprile Mel Gibson con la sua colossale troupe sarebbe dovuto giungere al Parco della Murgia di Matera. A pochi giorni dall’inizio delle riprese, però, il regista ha cambiato idea: nella città dei sassi non ci va più. La produzione ha scelto di spostare il set altrove, tradendo così la suggestiva città che, ormai più di vent’anni fa, fece da cornice, travestita da Palestina, al film che raccontava, realisticamente come mai prima, gli ultimi giorni di Gesù Cristo.

Margherita Romaniella, presidente della Lucana Film Commission, ha commentato la notizia con sportività e una vena di ottimismo. “Apprendiamo dall’ANSA che è stata effettuata una revisione nella programmazione delle riprese già pianificate del film di Mel Gibson a Matera. – ha dichiarato in un comunicato ufficiale – Pur non essendo mai stati direttamente coinvolti né dalla produzione italiana né da quella americana, interessate principalmente al rilascio di permessi e alle facilitazioni logistiche, più che alle attività normalmente richieste a una Film Commission territoriale, come Lucana Film Commission auspichiamo che il regista statunitense decida di girare anche nella città che, nel 2004, decretò gran parte del successo del suo film The Passion”.

Il messaggio, insomma, è chiaro: Mel Gibson torna a Matera, per riconoscenza e per tutto ciò che c’è stato. E non dimenticare, nonostante tu sia un divo di fama mondiale, la città che per prima ti accolse e contribuì a renderti l’icona che sei oggi.

The Resurrection si girerà in Puglia

Matera forse no, ma l’Italia sì. Sì anche alla Basilicata, alla provincia stessa di Matera. Alcune delle scene di The Resurrection si gireranno nei suggestivi comuni lucani di Craco e Pisticci. Seppur la maggior parte delle scene avrà come set la Puglia, in particolare Gravina (che è già stata set di 007), Torre Guaceto e Otranto. Il campo base è già pronto, e si prevede che Gibson arrivi nel tacco dello Stivale a partire dal 15 aprile.

Gravina sarà cornice di alcune delle scene più importanti, come quella del miracolo di San Paolo e dell’impiccagione di Giuda. Mentre a Torre Guaceto si riproporrà la pesca miracolosa. A riportare in scena gli ultimi capitoli del Vangelo un cast internazionale che coinvolge anche numerosi attori italiani, da Kasia Smutniak nel ruolo di Maria a Riccardo Scamarcio in quello di Ponzio Pilato. Jaakko Ohtonen è Gesù e Mariela Garriga Maria Maddalena. Il film sarà suddiviso in due parti e l’arrivo al cinema del primo capitolo è previsto, didascalicamente, per i giorni di Pasqua del 2027.