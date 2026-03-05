Vanessa Scalera, addio a Imma Tataranni dopo 5 stagioni: “Di lei ho amato l’onestà”

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ufficio stampa Rai Vanessa Scalera in "Imma Tataranni"

Vanessa Scalera torna nei panni del sostituto procuratore di Matera, Imma Tataranni. La fiction, arrivata alla quinta stagione, presenta molte novità per la sua protagonista, tra divorzi, separazioni definitive e un nuovo procuratore capo Altiero Galliano, interpretato da Rocco Papaleo.

Vanessa Scalera torna con Imma Tataranni e le dice addio

L’appuntamento con Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 5 è per domenica 8 marzo, in prima serata su Rai 1. Dunque, nel giorno della Festa delle Donne, torna Vanessa Scalera col personaggio che forse più di tutti quelli che ha interpretato l’ha fatta conoscere al pubblico televisivo.

Ma questa sarà l’ultima volta. Infatti, l’attrice ha deciso di non proseguire oltre con la fiction. Questo non significa necessariamente che la quinta stagione sia l’ultima anche per la serie. L’idea di fare Imma Tataranni senza Imma Tataranni, o per lo meno senza Vanessa Scalera, c’è.

In parte dipenderà dagli autori, a cominciare da Mariolina Venezia che ha inventato coi suoi romanzi il personaggio di Imma Tataranni, partecipando poi alla realizzazione della sceneggiatura della fiction con Salvatore De Mola, Pier Paolo Piciarelli, Michele Pellegrini, Pierpaolo Pirone, Filippo Gili con la collaborazione di Francesco Amato.

Anche se ha deciso di dire addio a Imma Tataranni, Vanessa Scalera le è molto affezionata e a noi ha raccontato cosa porterà per sempre con sé del sostituto procuratore di Matera.

Che cosa le piace di Imma Tataranni, come donna?

L’onestà, è una donna onesta. È una donna profondamente onesta, è una donna che ama il suo lavoro, follemente e la procura è il suo tempio. E poi la serietà. È una donna seria, è una donna che dice quello che pensa, che porta avanti delle battaglie. Ecco, questo è quello che mi piace di lei.

Imma Tataranni, Calogiuri sparisce

In questa quinta stagione di Imma Tataranni manca uno dei personaggi più amati della serie, il maresciallo Calogiuri, interpretato da Alessio Lapice. La scorsa estate l’attore aveva raccontato che non è stato un distacco facile. Ma anche il pubblico pare dispiaciuto di questa scelta.

Vanessa Scalera ci ha tenuto a sottolineare che, se anche non era più sul set, Alessio Lapice, resta nel cuore. “Posso dirvi anche, insomma, a livello personale, che mi manca Alessio, che è un mio amico e gli voglio bene e penso che abbia fatto un lavoro fantastico”.

Ma adesso bisogna guardare alla nuova stagione che tra le novità presenta Rocco Papaleo. Un incontro felice per la Scalera. I due, oltre a Imma Tataranni, hanno lavorato insieme recentemente nel film, Il bene comune.

“Lavorare con Rocco era, come dice lui, era un po’ quello che a me mancava. Mi mancava perché abbiamo affrontato anche un po’, come dire, l’antropologia, di questo territorio. Quest’anno, grazie alla Film Commission, abbiamo girato anche in provincia di Potenza. Di solito noi ci concedevamo sempre una settimana fuori Matera, andavamo verso la costa ionica, Metaponto, invece quest’anno abbiamo fatto diversamente.. Rocco ha portato una nuova anima lucana, però ha portato anche luce, gentilezza, un modo di stare insieme, di stare in questo gruppo che mi ha aiutato. È stato bello averlo sul set, ma anche difficile, perché dovevamo costruire un personaggio nuovo”.

Imma Tataranni 5, dove e quando vederla

La quinta stagione di Imma Tataranni – Sostituto procurato debutta domenica 8 marzo su Rai 1 in prima serata per un totale di quattro puntate. La fiction è coprodotta da Rai Fiction, IBC Movie e Rai Com, con il contributo della Regione Basilicata e con il sostegno della Lucana Film Commission.

Oltre a Vanessa Scalera e Rocco Papaleo, ritroviamo nel cast Massimiliano Gallo (nel ruolo del marito di Imma Pietro De Ruggeri) e Barbara Ronchi (la cancelliera Diana De Santis). Ma anche la figlia di Imma e Pietro Valentina (interpretata da Alice Azzariti), la suocera di Imma (Dora Romano), la mamma di Imma (Lucia Zotti) e ancora Antonio Lamacchia (Nando Irene), il Dott. Taccardi (Carlo De Ruggieri) e l’archivista Maria Moliterni (Moniga Dugo). Entra nel cast Lodo Guenzi, nel ruolo del giovane nuovo capo di Pietro..