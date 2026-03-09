Ascolti tv dell’8 marzo, Imma Tataranni contro Gerry Scotti: chi ha avuto la meglio

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Gerry Scotti

Torna anche oggi il report degli ascolti tv: la settimana si è chiusa con un debutto molto atteso visto che, nella serata di domenica 8 marzo, è andata in onda su Rai1 l’attesa quinta stagione di Imma Tataranni – Sostituto procuratore, mentre su Canale 5 Gerry Scotti ha guidato un nuovo appuntamento di Chi vuol essere milionario – Il Torneo. Sono tornati in prima serata anche Riccardo Iacona con PresaDiretta, Veronica Gentili e Max Angioni alla conduzione de Le Iene Show e Fabio Fazio al timone di Che Tempo Che Fa. Ma ecco come sono andati gli ascolti della domenica sera e tutti i numeri Auditel.

Ascolti tv dell’8 marzo: Imma Tataranni vince in prima serata

Dopo l’eterna lotta del sabato sera, con Maria De Filippi che ha dominato la scena degli ascolti con C’è Posta per Te, battendo di netto Sanremo Top, domenica 8 marzo la Rai si è presa una bella rivincita. La prima serata della rete infatti ha visto un gradito ritorno, quello di una delle serie tv più amate e seguite dai telespettatori, ovvero Imma Tataranni – Sostituto procuratore 5 con Vanessa Scalera.

La prima puntata della quinta stagione della fiction ha conquistato ben 3 milioni e 961mila spettatori, esordendo al 24,1% di share. Risultato non scontato visto che la serie si sfidava con un colosso di Canale5, ovvero Gerry Scotti, tornato protagonista del prime time di Canale 5 con Chi vuol essere milionario – Il Torneo. La vincita del nuovo campione Guido e il milione sfiorato da Nicolò non sono riusciti a battere la concorrenza Auditel e hanno radunato “solo” 1 milione e 577mila spettatori, facendo segnare il 13,1% di share.

Su Rai 2 il film Divorzio a Las Vegas con Gianmpaolo Morello e Andrea Delogu ha conquistato 437mila spettatori e il 2,4% di share mentre su Italia1 Veronica Gentili e Max Angioni con Le Iene hanno attirato 1 milione e 215mila spettatori, raggiungendo il 9,9% di share.

Su Rai3 tornato Riccardo Iacona con PresaDiretta, conquistando 732mila spettatori e il 4,1% di share, mentre su Rete4 è andato in onda un nuovo appuntamento con Mario Giordano e Fuori dal Coro, confermato al 5,2% di share grazie a 647mila spettatori.

Infine ecco gli altri dati della serata: su La7 Il caso Epstein – Il racconto continua ha totalizzato 605mila spettatori con il 3,5% di share; su Tv8 il film Operation Fortune ha conquistato 221mila spettatori con un 1,4% di share e su Nove Fabio Fazio con il suo Che Tempo Che Fa ha collezionato 1 milione e 349mila spettatori, pari al 7,8% di share. Meno bene la seconda parte del programma, quella dominata dal celebre Tavolo, che ha raggiunto “solo” 685mila spettatori con il 6,9% di share.

Access Prime Time, i dati dell’8 marzo

Nell’access prime time della tv italiana prosegue la consueta agguerrita sfida diretta tra Rai1 con Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino, che nella puntata dell’8 marzo ha fatto registrare il 22,7% di share coinvolgendo 4 milioni e 319mila spettatori, e Canale5 con La Ruota della Fortuna, arrivata al 23,1% di share con un ascolto medio di 4 milioni e 416mila spettatori. Gerry dunque non ha conquistato la prima serata, ma nella fascia immediatamente precedente si conferma il re degli ascolti.

I programmi della domenica pomeriggio, i dati dell’8 marzo

Nel pomeriggio Mara Venier è tornata al timone di Domenica In con una puntata che ha radunato davanti alla tv ben 1 milione e 879mila spettatori (14,6% di share) nella prima parte e 1 milione e 948mila spettatori (16,9% di share) nella seconda parte.

Ottimo risultato anche per Da noi… a ruota libera su Rai1 con Francesca Fialdini, visto da 1 milione e 880mila spettatori con il 16,3% di share, mentre risale alla grande nella gara dei dati Auditel anche Amici di Maria De Filippi che, l’8 marzo, ha toccato il 23,3% con 3 milioni di spettatori.

Bene anche Silvia Toffanin con Verissimo che ha fatto segnare il 20,7% di share (2 milione e 235mila spettatori) nella prima parte e il 20,8% di share (2 milioni e 209mila spettatori) nella seconda parte.