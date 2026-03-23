Chi ha vinto la sfida di ascolti di domenica 22 marzo 2026, tra Imma Tataranni, Chi vuol essere milionario - Il torneo e Che tempo che fa

IPA Gerry Scotti

Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, Chi vuol essere milionario – Il torneo, Le iene presentano Inside, Che tempo che fa: domenica 22 marzo 2026 sono andati in onda diversi appuntamenti immancabili, senza dimenticare ormai la sfida quotidiana che si protrae da diversi mesi tra Stefano De Martino e Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna.

Fiction, approfondimenti, ma anche momenti di leggerezza con il tavolo di Fabio Fazio e momenti dedicati alla cultura, invece, con l’appuntamento imperdibile del Milionario, in cui la scalata verso il milione è un mezzo per ripassare la cultura generale e non solo. Ma chi ha vinto la sfida all’ultimo punto di share? Ecco gli ascolti tv del 22 marzo 2026.

Ascolti tv del 22 marzo, prima serata

Le nuove indagini di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 5 hanno incollato allo schermo ben 4.099.000 spettatori, totalizzando uno share del 25.3%. Un risultato schiacciante, che stacca nettamente l’ammiraglia Mediaset. Canale 5 si difende con Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo, che ha totalizzato 1.851.000 appassionati per uno share del 14.9%.

Sul Nove, Fabio Fazio e Che Tempo Che Fa radunano 1.630.000 telespettatori (9.1%), mentre la seconda parte dedicata a Il Tavolo trattiene 728.000 persone (6.9%). Su Italia1 Le Iene presentano: Inside è stato seguito da 916.000 spettatori pari all’8.2% di share. Numeri molto simili si registrano su Rai 3, dove l’inchiesta di Presadiretta interessa 923.000 spettatori (5.1%), preceduta da una presentazione al 4.4% (867.000 utenti) e da Presadiretta Open al 3.9%.

Spostando l’attenzione sulle altre reti, i motori di Tv8 con il Gran Premio di MotoGP accelerano fino a raggiungere il 4.2% grazie a 807.000 tifosi sintonizzati. Su Rete 4 il dibattito di Fuori dal Coro totalizza il 4.7% di share con 572.000 spettatori. Serata decisamente in sordina per Rai 2, ferma all’1.8% (339.000 spettatori) con il film Martedì e venerdì, così come per La7, dove il thriller Don’t Say a Word si ferma all’1.6% con soli 287.000 spettatori.

Access Prime Time, i dati del 22 marzo

Stefano De Martino e Affari Tuoi conquistano 4.919.000 spettatori con uno share del 24.9%. Dall’altra parte del telecomando, Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna su Canale 5 appassionano 4.564.000 persone, chiudendo al 23.1% di share. L’anteprima di Gira La Ruota della Fortuna ha sfiorato i quattro milioni (3.847.000 spettatori, 19.8%).

La7 ottiene ottimi riscontri grazie all’approfondimento di In Onda, scelto da 1.110.000 spettatori (5.6%). Su Italia1 le indagini di N.C.I.S. – Unità Anticrimine convincono 979.000 amanti del genere, registrando il 5% netto. Rete 4 schiera 4 di Sera Weekend, che totalizza 709.000 spettatori (3.7%) nella prima frazione e 668.000 (3.4%) nella seconda. Grid su Tv8, infine, si ferma al 2.2% con 427.000 tifosi sintonizzati.

Preserale, i dati del 22 marzo

Su Rai 1, L’Eredità – La Sfida dei 7 cattura l’attenzione di 3.110.000 spettatori, segnando il 21.5% di share. Numeri in decisa crescita per la seconda parte: L’Eredità vera e propria vola al 24.8% con ben 4.298.000 fedelissimi. Sull’ammiraglia Mediaset, Caduta Libera – Inizia la Sfida è scelto da 1.783.000 persone (13.5%); il blocco principale di Caduta Libera intrattiene 2.398.000 spettatori, fermandosi al 14.8%.

Ottimi riscontri per l’informazione regionale di Rai 3, che incolla agli schermi 2.291.000 spettatori con i TGR (13.1%). Subito dopo, lo storico Blob si assesta al 3.7% (700.000 spettatori). Su Rete 4, la soap La Promessa appassiona 973.000 spettatori (5.3%). Sul Nove, dopo Little Big Italy al 3.5% (448.000 spettatori), Fabio Fazio con Che Tempo Che Farà stuzzica la curiosità di 558.000 utenti (3.1%).

Su Italia1 Studio Aperto Mag raduna 504.000 spettatori (3.5%), cedendo poi la linea a C.S.I. – Scena del Crimine (532.000 appassionati, 3%). Su Rai2, archiviato il TG2 Dossier all’1.6% (199.000 spettatori), F.B.I. raccoglie il 2.5% (396.000 spettatori) e 9-1-1 tocca il 2.9% (542.000). Domenica all’insegna delle due ruote su Tv8: il Gran Premio di Moto3 ottiene il 2.8% (397.000 tifosi) e la Moto2 il 2.5% (484.000). Chiude La7, ferma all’1.1% con One Day (158.000 spettatori).