Ascolti tv del 29 marzo, Gerry Scotti si scontra con Imma Tataranni

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Imma Tataranni

Uno scontro acceso nella serata di domenica 29 marzo. Come sempre parliamo di ascolti tv, che vedono le due reti principali sfidarsi come ogni sera: da un lato c’è Gerry Scotti che, dopo il successo de La Ruota della Fortuna sta vivendo un momento d’oro anche con Chi vuol essere milionario – Il torneo. Dall’altro invece c’è la fiction di Rai1 Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, che racconta le vicende del magistrato determinato e fuori dagli schemi.

E sulle altre reti la gara non è da meno: su Rai2 era in programma lo speciale Per sempre Gino, che ripercorre la carriera e l’eredità artistica del grande cantautore italiano, mentre su Rai3 Presadiretta – Racconto criminale, condotto da Riccardo Iacona. Come ogni domenica su Rete4 andava in onda Fuori dal coro con Mario Giordano, mentre su Italia1 protagoniste erano le inchieste de Le Iene. Ma chi avrà vinto la gara degli ascolti tv del 29 marzo?

Dalle 10 in poi tutti i dati degli ascolti tv del 29 marzo